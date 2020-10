Holtzbrinck Ventures sammelt halbe Milliarde für neuen Fonds ein

Berlin (Reuters) - Der Risikokapitalgeber HV Holtzbrinck Ventures hat bei Investoren insgesamt mehr als 535 Millionen Euro für einen neuen Fonds eingesammelt.

Ziel sei es, damit - neben Finanzierungen im Frühphasen- und Wachstumsbereich - auch bei späteren Finanzierungsrunden einzusteigen, sagte Partner Rainer Märkle am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Zeitgleich mit der Auflage des neuen Fonds, mit dem das verwaltete Vermögen auf mehr als 1,7 Milliarden Euro steigt, benennt sich HV Holtzbrinck Ventures nach 20 Jahren in HV Capital um. Der neue Name solle die seit rund zehn Jahren bestehende Unabhängigkeit vom Holtzbrinck-Verlag verdeutlichen, sagte Märkle.

HV Capital ist aktuell unter anderem an Zalando, dem Logistik-Startup Sennder, dem KI-Startup Scoutbee und Flixbus beteiligt. "In der Vergangenheit galt das Motto 'Sind wir am Anfang nicht dabei, kommen wir auch später nicht mehr an Bord'", sagte Märkle. Dadurch habe man einige Chancen verpasst, wie beispielsweise Investitionen in Auto1 oder GetyourGuide. Das ändere sich mit dem neuen Fonds. "Aktuell ist viel Geld im Markt. Gerade die Börsengänge von Zalando, HelloFresh oder Delivery Hero haben ein Schlaglicht auf die Chancen von Investitionen in alternative Anlageklassen geworfen", sagte Märkle.