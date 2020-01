HOME DEPOT - Vorbereitung auf Rallyschub

The Home Depot Inc. - WKN: 866953 - ISIN: US4370761029 - Kurs: 222,810 $ (NYSE)

Die Aktie von Home Depot befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser kletterte die Aktie im Januar 2018 auf ein Hoch bei 207,60 USD. Anschließend gab es im September 2018, April 2019 und Juli 2019 Ausbruchsversuche. Aber letztlich gelang erst der vierte Versuch im August 2019. Anschließend kletterte der Wert auf 238,99 USD. An diesem Hoch scheiterte er am 18. November, was zu einem Rückfall in die Unterstützungszone zwischen 219,92 und 207,60 USD führte.

In bzw. knapp oberhalb dieser Zone bildete die Aktie zuletzt eine kleine inverse SKS aus. Am 08. Januar erfolgte der Ausbruch aus dieser Formation. Nach einem Hoch bei 225,50 USD setzte ein Pullback an die Bodenformation ein. Die Nackenlinie liegt aktuell bei ca. 220,70 USD. Der Pullback läuft noch.

Sieht gut aus!

Die Aktie von Home Depot hat gute Chancen auf eine neuen Rallyschub. Kurzfristig ist ein Anstieg in Richtung 238,99 USD möglich. Mittelfristig gibt der Ausbruch über die Zone zwischen 207,60 und 219,92 USD die Richtung vor. Dieser Ausbruch hat die Chance auf eine Rally in Richtung 272,64 USD eröffnet.

Sollte die Aktie unter die Nackenlinie der kleinen inversen SKS zurückfallen, würde sich das Chartbild au kurzfristige Sicht bereits eintrüben. Allerdings würde damit noch nicht der endgültige K.O. für das mittelfristig bullische Szenario erfolgen. Dies wäre wohl erst bei einem Rückfall unter 207,20 USD gegeben.

The Home Depot Inc.

