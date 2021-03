HOME24 - Aktie nach Zahlen unter Abgabedruck

home24 SE - WKN: A14KEB - ISIN: DE000A14KEB5 - Kurs: 19,074 € (XETRA)

Der Online-Versandhändler kam heute vorbörslich mit seinem Zahlenwerk:

home24 erzielt 2020 einen Umsatz von €491,9 Mio (VJ: €371,6 Mio, vorläufig: €492 Mio), eine bereinigte EBITDA-Marge von 3 % (VJ: -8 %), einen durchschnittlichen Bestellwert in von €235 (VJ: €255) und eine Anzahl der Bestellungen von 3,251 Mio (VJ 2,196 Mio). Im Ausblick auf 2021 sieht das Unternehmen Umsatzwachstumsraten unter konstanter Währung in einer Größenordnung von +20 % bis +40 %, darüber hinaus strebt home24 für das Gesamtjahr 2021 ein positives, bereinigtes EBITDA an und plant mit einer bereinigten EBITDA-Marge von +2 %.Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Die Börse hatte sich offenbar mehr erhofft - der Wert wird aktuell mit einem Abschlag von 6-7 % gehandelt im Vergleich mit dem gestrigen Schlusskurs.

Wie ist die Chartsituation der Aktie einzustufen?

In der jüngsten Betrachtung vom 9. März wurde der Aktie kurzfristiges Erholungspotenzial an den EMA50 zugestanden. Dieses Level wurde zügig erreicht, dann ging den Bullen allerdings erst einmal die Puste aus, wie ein Blick auf den Tageschart der Aktie unschwer belegt.

Nach den Zahlen rutscht der Titel heute zeitweise unter den EMA50 im Tageschart zurück. Ein Tagesschluss unter diesem viel beachteten gleitenden Durchschnitt könnte Anschlussorders auf der Unterseite und eine neue Verkaufswelle Richtung EMA200 nach sich ziehen.

Gelingt den Bullen hingegen in der zweiten Handelshälfte heute ein Rebound zurück über die 20er Marke, wären die Bullen trotz der gestrigen bärischen Tageskerze wieder zurück im Spiel.

Home24 Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)