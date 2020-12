Home24: Anleger stürzen sich auf den SDax-Neuling – Aktie klettert auf 2-Jahreshoch

Die angelaufenen Corona-Impfungen in Deutschland bremsen am Montag keineswegs das Anlegerinteresse am SDax-Neuling Home24. Die Papiere schossen an der Spitze des Nebenwerte-Index um mehr als zehn Prozent nach oben und näherten sich so ihrem Anfang Dezember erreichten Hoch seit zwei Jahren von 20,88 Euro. Mit 20,81 Euro in der Spitze lag dieses zu Wochenbeginn nur noch wenige Cent entfernt. Zuletzt hatte eine Kapitalerhöhung die Rally vorübergehend ins Stocken gebracht.

Der Online-Händler von Möbeln und Heimaccessoires gehört seit Monaten zu den Pandemie-Profiteuren, während die Ladengeschäfte der Konkurrenz zeitweise geschlossen bleiben mussten. Gemeinsam mit den Papieren des Konkurrenten Westwing war Home24 zuletzt der Sprung in den SDax gelungen, was die Aufmerksamkeit bei Anlegern weiter erhöhte. Bis zur Viruskrise galt die seit 2018 börsennotierten Aktie noch als Flop.

