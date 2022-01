HP wird eine stabile Dividende ausschütten

Der amerikanische Technologiekonzern HP Inc. (ISIN: US40434L1052, NYSE: HPQ) wird eine im Vergleich zum Vorquartal stabile vierteljährliche Dividende von 0,25 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die nächste Zahlung erfolgt am 6. April 2022 (Record day: 9. März 2022).

Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 1,00 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite von 2,58 Prozent beim aktuellen Aktienkurs von 38,70 US-Dollar (Stand: 13. Januar 2022). Im November 2021 wurde die vierteljährliche Dividende um rund 29 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 (31. Oktober 2021) betrug der Umsatz 16,68 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 15,26 Mrd. US-Dollar), wie am 23. November 2021 berichtet wurde. Dabei erzielte HP einen Gewinn von 3,1 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 668 Mio. US-Dollar).

Nach der Aufspaltung der früheren Hewlett-Packard in die HP Inc. und Hewlett-Packard Enterprise notieren beide Konzerne seit Anfang November 2015 als zwei eigenständige Unternehmen an der Börse. HP Inc. ist ein Hersteller von Druckern und PCs und nutzt weiterhin das ehemalige Tickersymbol. Die Hewlett-Packard Enterprise ist spezialisiert auf Unternehmens-IT, Software und Services.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 2,73 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 42,22 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. Januar 2022) auf.

Redaktion MyDividends.de