HSBC senkt Ziel für Eni auf 9 Euro - 'Hold'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Eni nach Zahlen von 9,30 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Niedergang beim Barmittelzufluss in der vergangenen Krise war der höchste der Vergleichsgruppe, dies drohe nun erneut, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daneben habe der italienische Energiekonzern seine Prognose für die Investitionen im Gesamtjahr gesenkt./ssc/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 13:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.