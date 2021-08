HUGO BOSS - Aktie im Chartcheck

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 51,260 € (XETRA)

Wie ist die Aktie des Modekonzerns charttechnisch einzustufen? Eine Betrachtung im Wochen- und im Tageschart der Aktie.

Wochenchart

Im Vorfeld der Coronakrise befand sich die Aktie des Mode-Unternehmens bereits auf einem absteigenden Ast und in einem intakten Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend beschleunigte sich dann im Frühjahr 2020 dramatisch und die Aktie fiel zeitweise unter die 20 EUR-Marke zurück.

Nach einem doppelten Boden im Bereich eben dieser 20 EUR-Marke konnte sich die Aktie in den vergangenen Monaten dann wieder kräftig erholen und notiert bereits wieder deutlich über dem Vor-Corona Niveau.

Hugo Boss Aktie Chartanalyse WochenchartTageschart

Nach der Rallye der vergangenen Monate deutet sich ein so genanntes Triple-Top im Tageschart an. Die Aktie hat hier kurzfristig Korrekturbedarf zurück in den Bereich um 46 EUR, danach in den Bereich des EMA200 im Tageschart im Bereich der 40 EUR-Marke.

Das CRV für neue Longpositionen ist im Angesicht der sich abzeichnenden Topbildung im Tageschart kurzfristig unattraktiv, hier kommt vielmehr die Shortseite in Frage.

Fazit: Neue Kaufsignale entstehen erst oberhalb von 54 EUR. Bis dahin dominieren kurzfristig die Risiken einer größeren technischen Korrektur der Aktie - die Aktie hat nach der Rally der vergangenen Monaten größeren Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbedarf.

Hugo Boss Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)