HUGO BOSS - Deutsche Bank stuft ab! Aktienkurs gibt nach!

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 41,680 € (XETRA)

Nach der Erholung seit Ende Oktober droht in der Hugo-Boss-Aktie die nächste Verkaufswelle. Im frühen Donnerstagshandel kommt der Aktienkurs unter Druck und mit einem Verlust von über 3 % ist sie momentan die mit Abstand größte Verliererin in allen drei Indizes. Verantwortlich dafür könnte das Statement der Deutschen Bank sein. Diese stufen das Unternehmen heute früh von Buy auf Hold ab und senken das Kursziel von 67 auf nur noch 48 EUR. Das ist eine Nachricht, die am Markt verständlicherweise gar nicht gut ankommt, auch wenn die Aktie momentan unterhalb des Kursziels gehandelt wird und damit eigentlich Aufwärtspotenzial hätte.

Hugo Boss wird momentan in einem Bärenmarkt gehandelt, der sich Mitte Oktober nach Bekanntgabe des Quartalsergebnisses kurzzeitig beschleunigte. Diese Entwicklung könnte man als kurzfristigen Sell-Off bezeichnen, denn im Anschluss erholte sich die Aktie wieder zurück bis an das Ausgangsniveau bei 44 EUR. Trotzdem ist die Aktie damit noch nicht über den Berg. Es besteht die Gefahr, diese Preiszone für eine kurzfristige Topbildung und damit für nachgebende Kurse zu nutzen. In diesem Zusammenhang könnte es noch einmal abwärts in Richtung 38-36 EUR gehen. Letztlich wäre auch eine Fortsetzung des Abwärtstrends mit einem neuen Tief möglich.

Etwas überraschend wäre momentan eine direkte Rallyfortsetzung oberhalb von 44/45 EUR. Ein mögliches Ziel wäre dann der EMA 200, der momentan knapp oberhalb von 50 EUR liegt.

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)