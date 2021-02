Hydro One meldet Dividende

Der kanadische Stromkonzern Hydro One Limited (ISIN: CA4488112083, TSX: H) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,2536 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Dividende am 31. März 2021 (Record date: 17. März 2021).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,01 CAD ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 26,72 CAD (Stand: 24. Februar 2021) bei 3,80 Prozent. Das Unternehmen ist 1999 in Toronto, Kanada, gegründet worden. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 1,87 Mrd. CAD (Vorjahr: 1,72 Mrd. CAD), wie ebenfalls am Mittwoch mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein bereinigter Gewinn von 161 Mio. CAD (Vorjahr: 211 Mio. CAD). Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 6,74 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 16,24 Mrd. CAD (Stand: 24. Februar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de