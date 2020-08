IBM - Buy the rumor, sell the news

Int. Business Machines ( IBM ) - WKN: 851399 - ISIN: US4592001014 - Kurs: 122,795 $ (NYSE)

Dank eines sehr soliden Ergebnisses in der Cloud-Sparte konnte "Big Blue" vor zwei Wochen die Erwartungen der Analysten mit seinen Quartalszahlen schlagen. Wie ist die charttechnische Situation der IBM-Aktie einzustufen?

Buy the rumor, sell the news

Die positive Überraschung der Quartalszahlen hatte kein einen nachhaltig positiven Einfluss auf den Aktienkurs. Hier hieß es wohl offenbar "buy the rumor, sell the news". Der Rücksetzer nach den Quartalszahlen findet aktuell im Bereich des EMA50 im Tageschart Unterstützung. Dort bildete sich am vergangenen Freitag eine kurzfristig positiv zu interpretierende Tageskerze aus.

Noch Anfang Juli war der EMA50 im Tageschart kurzfristig die relevante Widerstandszone auf der Oberseite. So lange dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt nun nicht wieder nachhaltig unterboten wird, dürfen die Käufer ausgehend vom aktuellen Kursniveau von einer neuen Kaufwelle träumen.

Prozyklisch agierende Marktteilnehmer sollten allerdings einen Tagesschlusskurs oberhalb des EMA200 bei aktuell 127,26 USD abwarten. In dem Fall wäre der Weg frei für einen erneuten Anlauf an das Junihoch im Bereich 135 USD. Fällt die Aktie hingegen unter den EMA50 zurück, müsste von einer größeren Korrekturwelle in den Bereich 113 bis 115 USD ausgegangen werden.

IBM Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)