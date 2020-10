IBM - Die Zahlen begeistern, Aktie springt fast 10% nach oben!

Int. Business Machines ( IBM ) - WKN: 851399 - ISIN: US4592001014 - Kurs: 124,070 $ (NYSE)

IBM erzielt im 3. Quartal laut vorläufigen Zahlen einen Umsatz von $17,6 Mrd (Analystenprognose: $17,55 Mrd) und einen Gewinn je Aktie von $2,58 (Prognose: $2,56); Managed Infratructure Sparte wird durch Spin-off abgetrennt; Struktur soll vereinfacht werden.

Quelle: Guidants News

Die Zahlen sorgen heute im europäischen und vorbörslichen US-Handel für Kauflaune. Mit dem heutigen Kurssprung befreit sich der Wert aus der dreiecksförmigen Konsolidierung der vergangenen Monate. Die vom Kollegen Alexander Paulus in der Analyse "IBM - Kaufwelle möglich" erwartete Aufwärtsbewegung läuft.

Großes Kaufsignal voraus?

Die lang- und mittelfristig eher schwache Aktie könnte nun in Fahrt kommen. Wird auch das Junihoch bei 135,88 USD nachhaltig überwunden, liegen die nächsten Ziele an den langfristigen Abwärtstrendlinien bei 153 - 156 USD und am Jahreshoch bei 158,75 USD. Darüber hinaus entstehen langfristige Kaufsignale.

Kommt es nach dem heutigen Kurssprung hingegen zu Katerstimmung und tiefen Rücksetzern, liegt bei rund 124 - 125 USD ein wichtiger Support. Tiefer sollte es möglichst nicht mehr gehen. Verkaufssignale entstehen aber erst unterhalb von 118 USD.

IBM

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)