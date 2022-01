Ich verkaufe alle meine ETFs: Bis auf diese 2!

Ich verkaufe beziehungsweise habe bereits einige ETFs verkauft, bis auf zwei. Insbesondere in meinen frühen Investorentagen habe ich zeitweise in Dividenden-Passivfonds investiert. Oder auch in andere regionale Märkte wie den FTSE 100. Allerdings glaube ich inzwischen, dass eine zu große Breite bei Indexfonds langfristig auch nicht mehr als eine marktübliche Rendite einfährt.

Genau aus diesem Grund verkaufe ich jetzt alle meine ETFs. Eben bis auf zwei. Die aktuellen Indexstände sind hoch, die Bewertungslage entsprechend günstig. Als Stock-Picker benötige ich sowieso eher weniger Passivfonds. Welche zwei ich behalte und warum zwei und nicht einen? Diesen Fragen wollen wir heute ein wenig auf den Grund gehen.

Ich verkaufe alle ETFs bis auf zwei …

Ich habe mir in den vergangenen Tagen überlegt, doch nicht nur einen ETF zu behalten, sondern zwei. Neben einem auf den S&P 500, den ich regelmäßig als Benchmark nutze, investiere ich in Zukunft auch per Sparplan in einen Indexfonds auf den MSCI World. Natürlich ist das in gewisser Weise redundant. Der MSCI World besteht in großen Teilen aus den Aktien des S&P 500. Trotzdem gibt es vereinzelte Unterschiede und Nuancen.

Ob das mit Blick auf die Rendite sinnvoll ist, das ist eine andere Frage. Allerdings möchte ich als Stock-Picker im Zweifel nicht nur einen Benchmark haben. Nein, sondern zwei. Mit dem MSCI World ist eine häufig kostengünstige Welt-Basis bestehend aus Industrienationen gegeben. Und der S&P 500 bietet das Potenzial, sich mit dem eigentlich stärkeren US-Markt zu messen. Ob das in Zukunft weiterhin der Fall ist, das ist natürlich eine andere Frage. Mit den zwei Benchmarks gehe ich quasi auf Nummer sicher.

Dass ich alle ETFs bis auf zwei verkaufe, heißt auch, dass ich mich mehr und mehr von meinen passiven Investitionen trenne. Dividendenaktien kaufe ich lieber selektiv. Einzelne Regionen benötige ich nicht als Indexfonds. Zudem bleiben meine Indexfonds-Investitionen bei regelmäßigen und geringeren Sparplanausführungen. Es geht mir primär darum, nicht nur einen, sondern zwei Benchmarks zu kreieren.

Trotzdem: Ansatz für ein Indexfonds-Portfolio

Dass ich alle ETFs bis auf zwei verkaufe, kann für passive Investoren verwunderlich sein. Trotzdem glaube ich, dass ich selbst als Indexfonds-Investor nicht mehr anders agieren würde. Wenn ich in Gänze passiv investieren wollte, so würde ich mich vielleicht stärker auf den S&P 500 aufgrund seiner historisch stärkeren Performance konzentrieren. Aber ich bin überzeugt, dass gerade im Kontext der Indexfonds weniger mit Blick auf die Rendite mehr sein kann.

Auch das möchte ich in Zukunft überprüfen. Mein Fokus liegt jedoch auf einzelnen Aktien, die langfristig den Markt schlagen können. Mit ETFs möchte ich mich einfach nur messen.

Der Artikel Ich verkaufe alle meine ETFs: Bis auf diese 2! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images