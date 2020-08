DXC und Sabre bauen ihre Beziehung aus, um die IT-Transformation im gesamten Enterprise Technology Stack zu beschleunigen und so neue operative Fähigkeiten, Effizienzen und Kosteneinsparungen zu erzielen

DXC Technology (NYSE:DXC) meldet heute den Erhalt eines mehrjährigen Auftrags von der Sabre Corporation (NASDAQ:SABR), einem führenden Software- und Technologieunternehmen, das die globale Reisebranche unterstützt. DXC wird mit Sabre beim Transformationsprozess kooperieren, um die Zukunft des Reisens neu zu definieren und dabei zu helfen, die Sicherheit, Stabilität und den Zustand der Technologie von Sabre weiterhin zu gewährleisten.

DXC wird Sabre bei der Beschleunigung der Transformationsprozesse unterstützen, um auf die neu entstandenen Anforderungen seiner Kunden wie Fluggesellschaften, Gastgewerbe und Reisebüros in mehr als 160 Ländern einzugehen. DXC wird Outsourcing- und IT-Modernisierungsfunktionen bereitstellen, damit Sabre seine Systeme effektiv und effizient betreiben und warten und gleichzeitig Arbeitslasten in die Cloud verlagern, seine Technologie modernisieren und den Wert des globalen Geschäfts ausschöpfen kann.

Anknüpfend an die lange und tiefe Beziehung zwischen Sabre und DXC, beinhaltet der erweiterte mehrjährige Vertrag eine Erweiterung der Dienstleistungen von DXC, die die weltweite Reservierungsplattform von Sabre durch sichere, belastbare und effiziente IT-Outsourcing- und Infrastrukturdienste unterstützen. DXC wird zudem kritische Sicherheits-, Cloud-, Anwendungs-, Analyse- und Technikkapazitäten bereitstellen.

Sean Menke, President und CEO von Sabre, sagte: „Wir haben in diesem Jahr bereits angekündigt, dass Sabre einen neuen Transformationsprozess mit Google einleitet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit arbeiten wir gemeinsam mit Google Cloud an der Verbesserung unserer technologischen Möglichkeiten, indem wir die IT-Infrastruktur von Sabre auf die hochverfügbaren und sicheren Dienste von Google Cloud migrieren. Uns war bekannt, dass für Sabre im Zuge dieser Migration die Zusammenarbeit mit einem Drittanbieter von entscheidender Bedeutung sein würde, um die sichere Grundlage unserer bestehenden Systeme zu erhalten und gleichzeitig unsere Technologie zu modernisieren, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Da das ‚neue DXC‘ diese wichtige Rolle bei unserer Technologietransformation einnimmt, gehen wir davon aus, dass Sabre in der Lage sein wird, die Kunden besser zu bedienen, bedeutende Kosteneinsparungen zu erzielen und langfristige Wachstumschancen zu generieren.“

„Wir freuen uns, im Zuge unserer Beziehung an der strategischen Geschäfts- und Technologietransformation von Sabre mitzuwirken“, sagte Mike Salvino, President und CEO von DXC. „Unsere Erfahrung beim Betrieb der unternehmenskritischen Systeme von Sabre, kombiniert mit unseren Fähigkeiten im gesamten Enterprise Technology Stack, werden Sabre bei der beschleunigten Modernisierung seiner Technologie und Neuerfindung des Reiseerlebnisses für Verbraucher und die Branche helfen.“

Seit 1960 bei der Revolutionierung des Reisemarktes aktiv, hat sich Sabre zu einer breiten Technologieplattform entwickelt, die jährlich weltweite Reiseausgaben im Wert von mehr als 260 Milliarden US-Dollar verwaltet. Das Unternehmen unterstützt ein breites Spektrum von Reiseunternehmen wie Fluggesellschaften, Hoteliers, Reisebüros und andere Anbieter. Über seinen führenden Reisemarktplatz verbindet Sabre Reiseanbieter mit Einkäufern aus der ganzen Welt.

DXC betreibt geschäftskritische Systeme für mehr als 270 weltweite Fortune-500-Unternehmen.

