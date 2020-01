INFINEON - Aktie im Höhenflug

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 21,850 € (XETRA)

Am heutigen Donnerstag wird auf breiter Front gekauft. Im Deutschen Aktienindex gibt es momentan nur eine Aktie und das ist die HeidelbergCement, die im Minus notiert. Alle anderen Aktien können zulegen und Infineon gehört dabei mit einem Plus von über 2,50 % momentan zu den stärksten Titeln. Mit diesen Kursgewinnen steigt die Aktie auf ein neues Rallyhoch an und erreicht gleichzeitig auch einen ersten Zielbereich aus der Konsolidierung im letzten Jahr. Hier bildete sich eine Dreiecksformation aus, die Anfang November bullisch aufgelöst wurde. Um 22 EUR lag das erste Kursziel, welches heute abgearbeitet wurde.

Hier muss noch nicht Schluss sein!

Auch wenn die Bullen in Infineon heute ein Etappenziel erreicht haben, bedeutet dies noch lange nicht, dass der laufende Aufwärtstrend damit beendet ist. Im Gegenteil. Solange es nicht zu einer Topformation oder direkt nachhaltigen Kursen unterhalb von ca. 19,40 EUR kommt, sollten die Bullen weiter den Ton angeben. Daran würden auch kurzfristige Konsolidierungen oder kleinere Korrekturen wenig ändern. Setzt man sich wie erwartet durch, könnte es in den nächsten Wochen und Monaten sogar weiter aufwärts in Richtung 24,75-25 EUR gehen. Dort läge ein weiteres Ziel aus der angesprochenen Dreiecksformation.

