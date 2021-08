INFINEON - Quartalszahlen enttäuschen Analysten und Anleger!

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 32,050 € (XETRA)

Mit den heute vorgelegten Quartalszahlen enttäuscht Infineon Analysten und Anleger gleichermaßen. So konnte man gegenüber dem Vorjahr zwar gewisse Zuwächse erzielen, blieb in weiten Teilen aber hinter den Erwartungen des Marktes zurück. So legte der Umsatz beispielsweise von 2,7 Mrd. EUR auf nur 2,72 Mrd. EUR zu. Analysten erwarteten jedoch 2,77 Mrd. EUR und einen Nettogewinn von 261 Mio. EUR. Tatsächlich wurden es nur 245 Mio. EUR (VJ: 203 Mio. EUR). An den Zielen für 2020/21 hält Infineon jedoch noch fest und bestätigte mit den heute vorgelegten Zahlen die eigene Umsatzprognose.

Am Markt kommen die Zahlen nicht gut an. Im frühen Dienstagshandel verliert die Aktie fast 5 % und führt damit die Verliererliste im Dax an. Die jüngsten Stabilisierungsversuche ausgehend von der Unterstützung bei ca. 30 EUR werden mit den heutigen Verlusten torpediert. Vor allen Dingen der mittelfristige Turnaround ist mit diesen nicht geglückt, denn dafür hätten die Kurse nachhaltig über ca. 33,75 bis knapp 35 EUR ausbrechen müssen. Darunter läuft die Aktie Gefahr, noch einmal den angesprochenen Support um 30 EUR zu testen. Wird dieser unterschritten, könnten die Kurse sogar weiter in Richtung 28 EUR und tiefer nachgeben.

Fazit: Die bereits vor einigen Monaten begonnene Korrektur/Konsolidierung in der Infineon-Aktie scheint immer noch nicht vorbei zu sein. Nach einer fulminanten Rally im letzten Jahr nehmen sich die Bullen eine Auszeit, was kurzfristig durchaus noch einmal für neue Tiefs sorgen könnte.

