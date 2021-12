Infineon, Siemens Healthineers & Valneva rauf und Biontech runter – die größten Bewegungen vor Börsenstart

Der Dax hat sich wohl entschieden ein kleinen Teil seiner Gewinn von Dienstag wieder abzugeben. Auf der Handelsplattform Tradegate liegen aktuell mehr Werte im Minus als im Plus. Infineon muss heute mit gleich zwei Abstufungen kämpfen. JPMorgan und Morgan Stanley senken die Aktie auf „Halten“.

Ohne Nachricht gibt die Aktie von Hello Fresh heute vorbörslich weiter ab. Auf der Handelsplattform Tradegate verliert die Aktie mehr als 3 Prozent.

Es gibt aber auch Gewinner. Allerdings hält sich das Plus mit rund 0,5 Prozent bei Linde, Siemens Healthineers und Adidas in Grenzen.

MDax

Auch der Index für kleinere Werte startet träge in den Tag. Lediglich Evonik kann vorbörslich ein Plus über ein Prozent vorweisen. Am Ende des Index sieht die Lage hingegen etwas deutlicher aus. Die CompuGroup Medical, Lufthansa und die Software Ag liegen alle um die 2 Prozent im Minus.

SDax

Im SDax liegt Schaeffler mit einem Plus von 3 Prozent an der Spitze. Dahinter folgt die Shop Apotheke, die mehr als zwei Prozent zulegt. Dann kommt ein breiteres Feld von Aktien die alle unter ein Prozent zulegen. Angeführt wird es von Nordex.

Am Ende des SDax liegen zum Teil die größten Gewinner von Dienstag heute im Minus – 1&1, Verbio und About You.

Impfstoff-Aktien

Während Moderna, Biontech und Novavax heute deutlich nachgeben, steigt das Papier von Valneva vorbörslich um mehr als 6 Prozent.

Redaktion onvista

Foto: Vintage Tone / shutterstock.com