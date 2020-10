INFINEON - Wo bieten sich neue Chancen?

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 27,995 € (XETRA)

Die Infineon-Aktie fiel im März 2020 auf ein Tief bei 10,13 EUR zurück. Dort drehte die Aktie stark nach oben. Am 10. Juli attackierte der Wert erstmals seinen Abwärtstrend seit Juni 2018. Anschließend pendelte er einige Wochen um diesen Trend. Seit 24. August notiert die Aktie konstant oberhalb dieser Trendlinie.

Am 25. September setzte der Wert noch einmal in Richtung dieser Trendlinie zurück. Nach einem Tief bei 22,46 EUR kam starke Nachfrage auf. Die Aktie durchbrach wenige Tage später den Widerstandsbereich zwischen 25,44 und 25,76 EUR und notierte inzwischen im Hoch bei 28,12 EUR.

Wo wäre ein Einsteig interessant?

Im kurzfristigen Rahmen ist die Aktie überkauft und somit anfällig für einen Rücksetzer. Ein solcher Rücksetzer könnte zu Abgaben in Richtung der durchbrochenen Widerstandszone zwischen 25,44 und 25,76 EUR führen. Anschließend könnte die Aktie zumindest bis ca. 30,05 EUR ansteigen. Später wären vielleicht sogar Kurse um 36 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings wieder unter 25,44 EUR per Tagesschlusskurs abfallen, dann droht ein erneuter Rücksetzer in Richtung 22,46 EUR.

Infineon-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)