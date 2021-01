Innovative Industrial Properties: Das Wachstum geht auch 2021 weiter!

Innovative Industrial Properties hat im letzten Börsenjahr 2020 wirklich eine rasante Performance hingelegt. Alleine der Aktienkurs konnte mächtig zulegen. Für viele Foolishe Dividendenjäger jedoch wichtiger: Die Dividende ist ebenfalls weiterhin wachstumsstark.

Alleine in den vergangenen zwölf Monaten kletterte so beispielsweise die Ausschüttungssumme im Jahresvergleich um 24 %. Grundlage für diese Dividendenentwicklung ist ein ebenfalls rasanter Wachstumskurs. Der Cannabis-Markt macht das gegenwärtig möglich.

Mit Blick auf aktuelle Meldungen erkennen wir jedenfalls: Das Wachstum scheint operativ auch im neuen Börsenjahr 2021 weiterzugehen. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren wissen sollten.

Innovative Industrial Properties: Neues Wachstum!

Wie jetzt im Januar bekannt geworden ist, konnte Innovative Industrial Properties eine weitere Partnerschaft noch ausbauen. Demnach wird mit Hollistic ein weiterer Vertrag über eine weitere Immobilie geschlossen. Definitiv ein spannender Schritt.

Hollistic wird dabei über einen Triple-Net-Lease-Vertrag eine Immobilie in Los Angeles von Innovative Industrial Properties beziehen. Das Gesamtvolumen dieses Deals beläuft sich dabei wohl auf 24 Mio. US-Dollar. Wobei der US-REIT bereit ist, Hollistic eine Vergünstigung im Gegenzug für die Renovierung und Instandsetzung der Immobilie zu gewähren. Eine definitiv interessante Randnotiz.

Hollistic ist im Portfolio von Innovative Industrial Properties kein unbekannter Name. Der US-REIT vermietet inzwischen mehrere Gebäude zum Zweck des Anbaus und der Verarbeitung von Cannabis an das Unternehmen, unter anderem auch in Maryland, Michigan und Pennsylvania. Die Gesamtfläche, die dabei gemietet wird, beläuft sich auf über 333.000 Quadratfuß.

Wie Innovative Industrial Properties außerdem im Rahmen dieser Unternehmensmitteilung bekannt gegeben hat, besitzt der REIT inzwischen 66 Immobilien, die dem Zweck des Anbaus von Cannabis zugedacht sind. Das könnte auch weiterhin eine langfristig interessante Ausgangslage sein.

Klein und Oho!

Innovative Industrial Properties ist damit zwar womöglich nicht der sicherste aller REITs, die der Immobilienmarkt hervorgebracht hat. Dabei jedoch einer der wachstumsstärkeren. Alleine ein Blick auf die vergangenen Quartalszahlen mit FFO-Wachstumsraten je Aktie im höheren zwei- bis dreistelligen Prozentbereich zeigt: Diese Aktie hat an Fahrt aufgenommen.

Die derzeitigen 66 Immobilien sind dabei ein wenig diversifiziert. Allerdings vor allem eines: eine immer noch chancenreiche Ausgangslage. Wenn Innovative Industrial Properties weiterhin Deals einfädeln kann, so sollte das Wachstum konsequent anhalten. Das könnte die Bewertung und auch die Dividende künftig weiter in die Höhe treiben.

Der Markt des Cannabis ist gegenwärtig dabei, sich zu öffnen. Weitere US-amerikanische Bundesstaaten legalisieren Cannabis. Das könnte neue Marktmöglichkeiten schaffen, auf die Produzenten setzen wollen. Ja, vermutlich auch mit Innovative Industrial Properties, das die Expansion mitfinanzieren kann.

Innovative Industrial Properties: Stark!

Operativ ist Innovative Industrial Properties im Rahmen dieser neuen Partnerschaft mit Hollistic daher stark in das neue Jahr gestartet. Wie gesagt: Wenn das Momentum so bleibt, spricht vieles für ein weiteres Wachstumsjahr bei diesem spannenden REIT.

Ich jedenfalls habe die Aktie nicht nur auf meiner Watchlist, sondern bin investiert. Sowie vor allem eines: gespannt, was die kommenden Wochen und Monate bringen werden. Sowohl mit Blick auf Kooperationen und das Wachstum als auch mit Blick auf die Dividende, die wohl weiterhin steigen wird.

