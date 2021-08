Innovative Industrial Properties: Wie viel Dividendenwachstum ist jetzt drin?

Bei Innovative Industrial Properties steht jetzt ein ziemlich interessanter Termin bevor. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust verkündet am 4. dieses Monats schließlich ebenfalls sein frisches Zahlenwerk. Ein Vierteljahr, das Investoren natürlich auch fundamental auf Herz und Nieren überprüfen wollen. Die Chance, dass das heute ist, wenn du diese Zeilen liest, stehen alles andere als schlecht.

Konkret geht es bei der Aktie von Innovative Industrial Properties früher oder später jedoch um eine Frage. Nämlich: Wie viel Dividendenwachstum ist möglich? Ein Quartalsbericht kann hierauf natürlich eine Antwort liefern. Riskieren wir daher einen Blick darauf, womit Foolishe Investoren womöglich rechnen können. Beziehungsweise auf die relevanten Faktoren, die für Erfolg oder Misserfolg entscheidend sein dürften.

Innovative Industrial Properties: Interessantes Q2 voraus?

Innovative Industrial Properties hat jedenfalls zuletzt eigentlich immer ein Zahlenwerk geliefert, das vor Wachstum nur so gestrotzt hat. Allerdings sind Umsatz und Funds from Operations Kennzahlen, die mit Vorsicht genossen werden sollten. Ein Teil des Wachstums geht bei diesem REIT, wie im Bereich der Real Estate Investment Trusts häufig üblich, mit Verwässerungen einher. Wichtig ist daher das Wachstum der Funds from Operations je Aktie. Vor allem mit Blick auf das Dividendenwachstum.

Der Cannabis-REIT konnte zuletzt die Funds from Operations auf bereinigter Basis von 1,13 US-Dollar im ersten Quartal des Vorjahres auf 1,55 US-Dollar steigern, was einem soliden Wachstum von ca. 37 % entsprochen hat. Sollte ein solcher Wert auch nur ansatzweise im zweiten Quartal gehalten werden können, dürfte Innovative Industrial Properties seine Pflicht erfüllt haben. Wobei das Management leider keinen Ausblick auf die kommenden Wochen und Monate gegeben hat.

Es gibt jedoch einige positive Merkmale. Innovative Industrial Properties konnte zuletzt weitere Deals im Cannabis-Markt eintüten und sein Portfolio damit erweitern. Wobei fraglich bleibt, ob das nicht zuerst für Verwässerungseffekte sorgt, bevor es ein spürbares Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie gibt. Das zweite Quartal dürfte daher ein interessanter Zeitraum sein.

Immerhin: Gemessen an einer zuletzt ausgezahlten Dividende von 1,40 US-Dollar und den zuletzt ausgewiesenen Funds from Operations je Aktie von 1,55 US-Dollar besteht noch Möglichkeit, die Dividende weiter zu erhöhen. Selbst wenn das Wachstum kurzfristig einmal schwächeln sollte.

Am 4. August wird es ernst!

Am 5. August veröffentlicht Innovative Industrial Properties allerdings sein frisches Quartalszahlenwerk. Bis dahin müssen wir uns leider noch gedulden. Fest steht jedoch: Das Management besaß zuletzt die Möglichkeit, weiteres Geld in Immobilien im Cannabis-Segment zu investieren. Für mich ist das zumindest ein wichtiger Indikator dafür, dass über kurz oder lang Wachstum möglich sein dürfte. Vielleicht wäre es daher gar nicht so verkehrt, dieses Quartalszahlenwerk nicht überzubewerten, egal wie es im Endeffekt ausfällt. Beziehungsweise, im Zweifel, wie schwach es womöglich auch sein könnte.

Der Artikel Innovative Industrial Properties: Wie viel Dividendenwachstum ist jetzt drin? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images