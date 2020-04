INTEL - Jetzt kommt die große Hürde

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 61,800 $ (NASDAQ)

Ausgehend von der mittelfristigen Unterstützungszone bei 43,00 USD zogen die Aktien von Intel im Frühjahr 2019 über das bisherige Mehrjahreshoch bei 59,59 USD an und markierten mit 69,29 USD ein neues Rallyhoch. Allerdings wurden auch sie ab Februar dieses Jahres von der allgemeinen Marktschwäche angesteckt und unter die 59,59 USD-Marke gedrückt. Nach diesem bearishen Signal setzte sich der Ausverkauf fort und führte in der Spitze wieder an die Unterstützungszone um 43,00 USD zurück. Hier gelang der Käuferseite allerdings die Ausbildung eines bullishen Mehrfachbodens und damit einer kurzfristigen Trendwende. Diese führte zuletzt wieder über die zentrale Barriere bei 59,59 USD und im gestrigen Handel erneut an das Zwischenhoch bei 62,13 USD.

USA meets Elliott-Wellen-Analyse: Profitieren auch Sie ab sofort von André Tiedjes legendären Rally- und Crash-Ansagen. Jetzt US Index Day Trader abonnieren

Es braucht einiges an Schwung

Die Bullen müssen jetzt frische Kräfte mobilisieren, denn der Bereich um 62,13 USD dürfte nicht ohne weiteres zu durchbrechen sein. Hier verläuft nicht nur eine weitere Abwärtstrendlinie, bei 63,67 USD liegt mit einem Zwischentief aus dem Februar auch eine weitere signifikante Kurshürde im Markt.

Erst darüber wäre der Ausbruch gelungen und zugleich mit einem Kurssprung an das Jahreshoch bei 69,29 USD zu rechnen. Mittelfristig könnte der Wert darüber dann sogar an das Allzeithoch bei 75,81 USD klettern.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Unterhalb von 59,59 USD sind die Bären am Zug

Sollten die Bullen dagegen an den nahen Hürden scheitern und der Wert ein weiteres Mal unter die Unterstützung bei 59,59 USD einbrechen, wäre eine breitangelegte Korrektur die Folge. Zunächst käme es in diesem Fall zu einem Test der Supportmarke bei 55,93 USD. Hier könnte ein weiterer Ausbruchsversuch über 62,13 USD starten. Abgaben unter die Unterstützung sprächen dagegen für die direkte Fortsetzung der Korrektur und weitere Verluste bis 51,29 USD.

Intel Corp. UBS6

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)