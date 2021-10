Die neueste Hardware-Version Muse S (Gen 2) verwendet die „Smart Fade“-Technologie, um zu erkennen, wann Sie nachts aufwachen, und um automatisch eine „digitale Schlaftablette“ zu verabreichen, damit Sie schneller wieder einschlafen können

Interaxon Inc. (Muse®), ein führendes Verbraucher-Neurotechnologie- und Meditationsunternehmen, gab heute die Einführung der zweiten Generation seines beliebten EEG-Meditations- und Schlafstirnbands Muse S bekannt. Dieses aktualisierte Plüsch-Gehirnsensor-Stirnband verwendet Echtzeit-Biofeedback, um Ihnen zu helfen, die Kunst der Mediation zu erlernen und Ihnen beim Einschlafen zu helfen, durchzuschlafen und jetzt wieder einzuschlafen, wenn Sie nachts aufwachen.

Neben der Einführung des aktualisierten Muse S-Stirnbands bringt Interaxon eine intelligente neue Art von EEG-unterstütztem Schlaferlebnis auf den Markt, das Sie beim Einschlafen unterstützt und Sie wieder einschläft, wenn Sie nachts aufgewacht sind.

Interaxon freut sich, diese noch nie dagewesene Schlafintervention anbieten zu können, nachdem es auf der erfolgreichen Freigabe von Schlafinhalten und EEG-Schlaf-Tracking-Erkenntnissen aufgebaut wurde, um gesunde Schlafgewohnheiten zu unterstützen. Eine kürzlich von der Western University, Cambridge Brain Science, Hatch und Interaxon durchgeführte Studie aus dem Jahr 2021, die die EEG-Schlafunterstützungstechnologie Muse S verwendet, zeigte eine 20-prozentige Verbesserung des Pittsburgh-Schlafqualitätsindex im Vergleich zu Kontrollen, die ihren Schlaf verbessern wollten.

„Für viele von uns bedeuten zunehmend arbeitsreiche Tage nachts beschäftigte Köpfe und unruhigen Schlaf. Während das Schlaf-Tracking hilfreich sein kann, um Erkenntnisse über Trends und Veränderungen Ihrer Schlafqualität zu gewinnen, bietet das Tracking Ihres Schlafs keine sofortige Linderung, wenn Sie sie am dringendsten benötigen“, sagte Walter Greenleaf, Chief Science Officer bei Interaxon (Muse®). „Laut CDC bekommt mehr als ein Drittel der amerikanischen Erwachsenen mit weniger als sieben Stunden pro Tag nicht regelmäßig genug Schlaf.1 Diese innovative neue Lösung kann Benutzern helfen, die Ruhe zu finden, die sie brauchen, um ihr allgemeines Wohlbefinden mit einem nicht-pharmazeutischen Schlafmittel zu verbessern.“

Digital Sleeping Pills (DSPs)

Muse Digital Sleeping Pills oder DSPs wurden entwickelt, um Ihnen durch den Entspannungsprozess zu helfen, indem sie auf die Rhythmen Ihres Gehirns reagieren und Ihnen helfen, sich von Ihrem beschäftigten Geist zu lösen. Muse S erkennt die natürlichen Veränderungen Ihrer Gehirnaktivität beim Einschlafen und nutzt diese Veränderungen, um Ihren Ton sanft auszublenden, um Ihrem Gehirn anzuzeigen, dass es Zeit zum Schlafen ist. Wenn Sie nachts aufwachen, verwendet Muse S dieselbe Smart-Fade-Technologie, um den DSP-Inhalt automatisch einzublenden, um Sie wieder in den Schlaf zu führen.

Die Präferenzen für Schlafinhalte können von Person zu Person stark variieren. Manche Leute suchen nach einer fesselnderen Geschichte, um ihren Geist davon abzuhalten, in Gedanken stecken zu bleiben, während andere eine Geschichte vielleicht zu aufregend finden, um zu ihr einzuschlafen, und eine sanftere, geführte Meditation oder Umgebungsgeräusche bevorzugen. Je nachdem, welche Art von Inhalten Ihnen am besten beim Einschlafen hilft, können Sie eine Vielzahl verschiedener DSPs auswählen, die Sie auf Ihrer Reise unterstützen, einschließlich brandneuer:

Originelle, klassische und abenteuerliche Schlafgeschichten mit einer gesprochenen Erzählung einiger Ihrer Lieblingsgeschichten aus der Kindheit und einer Vielzahl neuer Originalgeschichten

Umgebungsschlaf-Klanglandschaften , die beruhigende Umgebungsmusik und harmonisierte Klänge ohne Spracherzählung bieten

Biofeedback-Schlaf-Klanglandschaften , die Naturgeräusche und Musik bieten, die auf Biofeedback ohne eine Spracherzählung reagieren

Geführte Schlafmeditationen mit einem Meditationslehrer führen Sie durch eine entspannende Schlafmeditation

Neben der fortschrittlichen EEG-Technologie, für die Muse® bekannt ist, bietet die brandneue Muse® S der zweiten Generation eine verbesserte Signalqualität für erhöhte Genauigkeit und verbesserte Akkuleistung mit einer bis zu 50 % kürzeren Ladezeit. Darüber hinaus wurde mit dem gleichen bequemen, verstellbaren und waschbaren Stoffband eine verbesserte Passform für eine breitere Palette von Kopfgrößen erreicht.

Preise und Verfügbarkeit

Muse® S (Gen 2) ist ab sofort für 399,99 USD unter www.choosemuse.com und ab 2022 bei Amazon North America erhältlich. Sowohl die Muse® S-Stirnbänder der ersten als auch der zweiten Generation werden kostenlosen Zugang zu den neuen Funktionen der Digital Sleep Pill (DSP) haben, wobei Nutzer der 1. Generation im Dezember 2021 Zugang erhalten.

Um Biofeedback+ und unbegrenzten Zugriff auf über 500 Meditationen mit monatlich neuen Inhalten freizuschalten, können Sie das Muse-Premium-Abonnement für 12,99 USD pro Monat oder 94,99 USD pro Jahr abonnieren.

Zusätzlich zu einer umfangreichen Inhaltsbibliothek mit mehr als 500 Meditationen von renommierten Meditationslehrern erhalten Sie Zugang zu einer Vielzahl von Entspannungstechniken, Go-to-Sleep-Soundscapes und ausführlichen Kursen mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie der Kurs The Sleep Basics von Dr. Shelby Harris, einem Experten für Verhaltensschlafmedizin. Darüber hinaus haben Sie Zugriff auf Biofeedback+, mit dem Sie sehen können, wie Ihr Gehirn und Ihr Körper auf externe Inhalte reagieren, sei es Musik in Spotify, Hörbücher oder Meditationen in Headspace.

Jetzt erhältlich bei www.choosemuse.com.

Über Muse® by Interaxon Inc.:

Bei Muse® entwickelt unser Team aus Neurowissenschaftlern, Meditationslehrern und Ingenieuren mit Sitz in Toronto hochmoderne Erfahrungen mit forschungstauglicher EEG-Technologie. Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu helfen, eine lohnende Meditationspraxis aufzubauen und durch menschenzentrierte Technologie ein gesünderes, glücklicheres und vernetzteres Leben zu führen. Unsere preisgekrönten Neurofeedback-Geräte und unser Premium-Inhaltsangebot an geführten Meditationen mit responsiver Lernfunktionalität wurden entwickelt, um Benutzern beim Meditieren zu helfen, indem sie über die Muse®-Begleit-App Audio-Feedback in Echtzeit zu ihrem meditativen Zustand bereitstellen. Wir machen das Immaterielle, greifbar. Muse hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada, und hat Tochtergesellschaften in den USA und Irland.

Weitere Informationen über Muse finden Sie unter www.choosemuse.com.

Meilensteine, auf die wir uns freuen:

Mehr als 500.000 Muser weltweit

Zugänglich: Muse ist in vier Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch

Muse ist in vier Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch Meditationssitzungen mit Muse ®: Bis heute über 100 Millionen Minuten und derzeit eine der größten Gehirndatensammlungen (EEG) der Welt.

®: Bis heute über 100 Millionen Minuten und derzeit eine der größten Gehirndatensammlungen (EEG) der Welt. Forschungseinrichtungen, die Muse® verwenden: The Mayo Clinic, NASA, Harvard, MIT, U of T, UCL, UCSD, Inria, UVic, UBC und viele mehr.

The Mayo Clinic, NASA, Harvard, MIT, U of T, UCL, UCSD, Inria, UVic, UBC und viele mehr. Das Meditieren mit Muse® funktioniert: Muse wurde in über 200 veröffentlichten Studien verwendet, darunter die Mayo Clinic, die gezeigt hat, dass die Meditation mit Muse die Lebensqualität erhöht und Stress und Müdigkeit bei Krebspatienten verringert.

Muse wurde in über 200 veröffentlichten Studien verwendet, darunter die Mayo Clinic, die gezeigt hat, dass die Meditation mit Muse die Lebensqualität erhöht und Stress und Müdigkeit bei Krebspatienten verringert. Untangle Podcast: Mit mehr als 7 Millionen Stücken interviewen die Untangle-Moderatoren Patricia Karpas und Ariel Garten zum Nachdenken anregende Autoren, Experten und Führungskräfte in Bereichen wie Achtsamkeit, Schlaf, Neurowissenschaften, Gehirngesundheitspraktiken und mehr.

