Intersport trotz Corona mit weitgehend stabilem Umsatz

HEILBRONN (dpa-AFX) - Der Handelsverbund Intersport kommt dank eines starken Online-Geschäfts vergleichsweise gut durch die Corona-Krise. Die Mitglieder in Deutschland setzten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 (bis 30.9.) rund 2,65 Milliarden Euro um und damit ein Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Gruppe am Donnerstag in Heilbronn mitteilte.

Er sei sehr froh, dass Intersport mit rund 1560 Mitgliedsgeschäften erhebliche Umsätze im Online-Geschäft erzielt habe, sagte Vorstandschef Alexander von Preen. Diese konnten Rückgänge beim Verkauf vor Ort in den Geschäften in großen Teilen ausgleichen. Erstmals habe die Sporthändlergruppe mehr als eine Milliarde Euro online umgesetzt, sagte Finanzchef Thomas Storck. Das sei ein Anteil von rund 38 Prozent am Gesamtumsatz.

Auch künftig setzt die Gruppe auf den Internet-Handel. "Wir müssen über den Online-Kanal wachsen", sagte Storck. Bis 2025 will Intersport demnach im Online-Geschäft zweistellig zulegen. Beim Gesamtumsatz peilt die Gruppe ein jährliches Wachstum von mehr als fünf Prozent an./vrb/DP/ngu