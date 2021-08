Investoren von Texas Roadhouse erhalten Quartalsdividende

Der amerikanische Restaurantbetreiber Texas Roadhouse Inc. (ISIN: US8826811098, NASDAQ: TXRH) zahlt am 24. September 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Record date ist der 8. September 2021. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,60 US-Dollar ausgeschüttet.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 88,96 US-Dollar (Stand: 13. August 2021) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,80 Prozent. Im Juni 2021 zahlte Texas Roadhouse wieder eine vierteljährliche Dividende (0,40 US-Dollar) nachdem diese im März 2020 ausgesetzt wurde (zuletzt 0,36 US-Dollar).

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 898,79 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 476,43 Mio. US-Dollar). Der Gewinn betrug 75,48 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 33,55 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 29. Juli berichtet wurde.

Texas Roadhouse ist 1993 in Clarksville, im US-Bundesstaat Indiana, gegründet worden und betreibt insgesamt rund 650 Restaurants in 49 US-Bundesstaaten und 10 Ländern weltweit.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 13,82 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 6,21 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. August 2021).

Redaktion MyDividends.de