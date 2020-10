IPO/Alibaba-Ableger Ant vor Rekord-Börsengang - 34,5 Milliarden Dollar angepeilt

HONG KONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Der chinesische Alibaba-Ableger Ant Group will bei seinem Börsengang 34,5 Milliarden US-Dollar (29,2 Mrd Euro) einspielen. Der IPO (Initial Public Offering) in Hongkong solle am 5. November stattfinden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Wert liegt zwar rund 500 Millionen Dollar unter dem spekulierten Ziel, wird damit aber den bislang größten Börsengang von Saudi Aramco in Höhe von 29 Milliarden Dollar übertreffen.

Nach Angaben vom Montag will der Finanzarm der weltgrößten chinesischen Online-Handelsplattform an den Börsen Hongkong und Schanghai jeweils 1,67 Milliarden Aktien zu je 80 Hong-Kong-Dollar (10,32 US-Dollar) beziehungsweise 68,8 Yuan (10,17 US-Dollar) zum Kauf anbieten./ngu/stk