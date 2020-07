Ein Börsengang in der Krise. Geglückt. Die Aktie 14 Prozent über Ausgabe zum Start. Was rechtfertigt die Bewertung, was macht das Unternehmen mit so viel Kapital? Fragen von Antje Erhard an CEO Marco Brockhaus von Brockhaus Capital Management.

Zugehörige Wertpapiere: DE0000BROCK1