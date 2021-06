IPO: Online-Optiker Mister Spex will laut Medienberichten an die Börse – Milliarden-Bewertung steht im Raum

Mit dem Berliner Online-Optiker Mister Spex steht ein weiteres hochkarätiges IPO in den Startlöchern. Das Unternehmen will laut einem Medienbericht Anfang Juli an die Frankfurter Börse. Der Vorstand plane einen den Schritt für den 2. Juli, berichtet die „Wirtschaftswoche“ am Donnerstag unter Berufung auf Investorenkreise. Bei dem Börsengang sollen Aktien im Wert von 300 bis 400 Millionen Euro herausgegeben werden. Die Unternehmensbewertung liege so bei rund einer Milliarde Euro. Das Unternehmen habe sich nicht zu den Plänen geäußert, hieß es.

Nach eigenen Angaben betreibt Mister Spex Online-Shops in zehn Ländern sowie mehr als 40 Geschäfte in Deutschland, Österreich und Schweden, die durch rund 400 Partneroptiker erweitert werden. 2020 steigerte Mister Spex seinen Erlös um knapp ein Fünftel auf 164 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis legte im gleichen Zeitraum noch deutlicher auf sieben Millionen Euro zu.

