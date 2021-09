IPO: Sprachlernanbieter Babbel legt Preisspanne auf 24 bis 28 Euro je Aktie fest

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sprachlernanbieter Babbel hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang auf 24 bis 28 Euro je Aktie festgelegt. Diese entspreche einer Marktkapitalisierung von bis zu 1,265 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Der Vorstand rechne mit einem Bruttoerlös in der Mitte der Spanne von rund 190 Millionen Euro. Das Geld soll in Innovation und Wachstum fließen. Dazu gehört auch der Ausbau des Geschäfts in den USA sowie in neuen Märkten, wie es weiter hieß.

Das an diesem Mittwoch beginnende Angebot ende voraussichtlich am kommenden Mittwoch (22. September). Als erster Handelstag ist der darauf folgende Freitag (24. September) vorgesehen. Das Angebot umfasse 7,3 Millionen neue Aktien sowie 4 Millionen bestehende Aktien von derzeitigen Anteilseignern. Bei Ausübung einer Mehrzuteilungsoption könnten zudem bis zu 1,7 Millionen weitere Stück aus dem Bestand bestimmter Altaktionäre ausgegeben werden./ngu/jha/