Iran macht Israel für Stromausfall in Atomanlage verantwortlich

Dubai (Reuters) - Der Iran hat Israel für den zwischenzeitlichen Strommausfall an seiner Atom-Anlage in Natans verantwortlich gemacht.

Israel wolle sich damit rächen für den Fortschritt, den der Iran bei der Aufhebung der westlichen Sanktionen mache, zitierte das staatliche Fernsehen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Montag. "Aber wir werden uns an den Zionisten rächen." Die iranische Nachrichtenseite Nournews berichtete unter Berufung auf Geheimdienstquellen, der Iran habe die Person identifiziert, die den Zwischenfall verursacht habe. Schritte zur Festnahme seien auf den Weg gebracht. Details zu der Person wurden nicht genannt.

Am Sonntag hatte der Iran von einem "terroristischen" Angriff auf eine seiner wichtigsten Atomanlagen gesprochen. Laut iranischer Atomenergiebehörde war es in der zentralen Anlage zur Urananreicherung in Natans zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem aber keine Radioaktivität ausgetreten und niemand verletzt worden sei. In einem israelischen Rundfunkbericht hatte es geheißen, der israelische Geheimdienst Mossad stecke hinter dem Vorfall. Am Samstag hatte der Iran mitgeteilt, neue Zentrifugen zur Urananreicherung in Natans in Betrieb genommen zu haben.

Derzeit laufen Bemühungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015, das nach westlichen Angaben verhindern soll, dass der Iran an Kernwaffen kommt. Israel wirft dem Iran Bestrebungen zum Bau von Nuklearwaffen vor und sieht dies als Bedrohung seiner Sicherheit. Der neue US-Präsident Joe Biden hat eine Rückkehr seines Landes zu dem Vertrag in Aussicht gestellt. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte das Abkommen aufgekündigt und Sanktionen gegen den Iran wieder eingeführt.