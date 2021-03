Irlands Croí Laighean wählt Temenos SaaS zur Gestaltung der Kreditgenossenschaft der Zukunft

Front-to-Back-SaaS (Software-as-a-Service) von Temenos wird Croí Laighean dabei unterstützen, die Technologielücke zu den großen Banken zu schließen, um so eine neue Generation von Mitgliedern anzuziehen und das Wachstum anzutreiben

SaaS von Temenos unterstützt Croí Laighean dabei, extrem effiziente Kostenmodelle zu erstellen und innovative personalisierte Produkte schnell einzuführen

Temenos (SIX:TEMN), das Unternehmen für Bankensoftware, gab heute bekannt, dass sich Croí Laighean Credit Union für die Front-to-Back-SaaS (Software-as-a-Service) von Temenos entschieden habe, um sein digitales Banking zu transformieren. Dieser strategische Zug, von einem On-Premise-Altsystem auf eine von Temenos SaaS betriebene Community-Banking-Lösung umzusteigen, wird dafür sorgen, dass Croí Laighean über die Technologie verfügt, die sie jetzt und in der Zukunft braucht, um eine Wettbewerbsgleichheit mit den großen Banken und Fintech-Herausforderern zu erzielen. Für Croí Laighean stellt eine starke Gemeinschaftspräsenz und das Beste aus dem digitalen Banking eine gewinnbringende Kombination dar, die der Kreditgenossenschaft helfen wird, sich mit einem Service abzusetzen, der Mitglieder anspricht und wachstumsfördernd ist.

Paul Kennedy, CEO, Croí Laighean, erklärte: „Wir freuen uns außerordentlich, mit Temenos zusammenzuarbeiten, um unsere digitale Banking-Fähigkeit zu transformieren. Die Plattform von Temenos stellt uns technologisch auf eine Stufe mit den größten Banken der Welt. Der Schritt von einer On-Premise-Software zu Temenos SaaS war eine strategische Entscheidung, die für uns bis weit in die Zukunft erfolgsversprechend ist. Wir befinden uns bereits auf einem guten Weg, um auf das neue System umzustellen, und freuen uns, für unsere Mitglieder dieses Jahr neue Produkte und Erfahrungen einzuführen.“

David Macdonald, President of Europe, Temenos, sagte: „Wir sind stolz darauf, Croí Laighean in der wachsenden Gemeinschaft von Genossenschaftsbanken willkommen zu heißen, die auf Temenos SaaS setzen, um ihre digitalen Ziele schneller zu erreichen und eine neue Generation von Mitgliedern anzuziehen. Die flexiblen Bereitstellungskapazitäten unserer Community-Banking-Lösung sind ideal für die Genossenschaftsbanken in Irland, da sie die Möglichkeit für einen vollständig verwalteten Dienst bieten, der sicher, robust und zukunftsfähig ist. Dies ist ein großer Schritt nach vorne für Croí Laighean und der Beginn einer aufregenden Reise für ihre Mitglieder.“

Auf Microsoft Azure im Dubliner Rechenzentrum von Microsoft gehostet, ist der Dienst bereits bei einer Reihe von anderen Genossenschaftsbanken in Irland im Einsatz, einschließlich bei Capital Credit Union, Credit Union Plus und Tullamore Credit Union.

Die Community-Banking-Lösung von Temenos bietet vorverpackte, Front-to-Back-Kreditgenossenschaftsprodukte, -prozesse sowie -kanäle, die allesamt auf moderner, Cloud-nativer API-First-Technologie basieren. Sie geben Croí Laighean die Möglichkeit, durch eine erhöhte Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen Produkte schneller auf den Markt zu bringen und effizienter zu arbeiten. Mit der SaaS ist Croí Laighean immer auf dem neuesten Stand der modernsten digitalen Banking-Technologien, ohne dabei die Kosten und Risiken für die Wartung von On-Premise-Systemen zu tragen.

Die Covid-19-Pandemie hat den Wandel hin zum digitalen Banking beschleunigt und Temenos SaaS wird Croí Laighean dabei helfen, benutzerfreundlichere Dienste effizienter über eine mobile App online bereitzustellen. Vor der Pandemie wurden 60% der wöchentlichen Transaktionen bei Croí Laighean an der Geschäftsstelle durchgeführt, gegenüber 40%, die über digitale Kanäle liefen. Zu Beginn 2021 ist die Proportion wöchentlicher Transaktionen über digitale Kanäle auf über 80% gestiegen und diese Tendenz wird sich voraussichtlich weiter so fortsetzen.

– Ende –

Über Temenos

Temenos AG (SIX:TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Über uns

Croí Laighean Credit Union hat derzeit über mehr als 38.000 Mitglieder in unserem Verbund, der sich von Rhode, Co. Offaly im Westen bis Leixlip, Co. Kildare im Osten erstreckt. Wir verfügen aktuell über 7 Filialien: Edenderry, Coill Dubh, Clane, Leixlip, Allenwood, Carbury und Prosperous.

Weitere Informationen finden Sie unter www.clcu.ie

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210302005632/de/

Medienkontakte Jessica Wolfe & Scott Rowe Temenos Global Public Relations

Tel: +1 610 232 2793 & +44 20 7423 3857

E-Mail : press@temenos.com

Alistair Kellie & Andrew Adie Newgate Communications für Temenos

Tel: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com

Croí Laighean Credit Union Martin Fitzgerald, Community Relations

087 979 8300

martin.fitzgerald@clcu.ie