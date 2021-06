IRW-PRESS: Aleafia Health Inc.: Die weit verbreitete Cannabis-Marke Divvy von Aleafia Health führt ein großformatiges Portfolio an getrockneten Blüten ein

TORONTO, 10. Juni 2021 - Aleafia Health Inc. (TSX: AH, OTCQX: ALEAF) (Aleafia Health oder das Unternehmen), gab heute den weiteren Ausbau seines Trockenblüten (dried flower)-Portfolios mit der Einführung von vier neuen großformatigen Angeboten unter seiner weitverbreiteten Cannabis-Marke Divvy bekannt. Die neuen Produkte verstärken das bestehende Divvy-Portfolio nach einer erfolgreichen Einführung auf dem Markt für den Erwachsenenkonsum in Ontario. Die neuen großformatigen Angebote umfassen 14-Gramm-Beutel und 10-Gramm-vorgemahlene Blüten für zusätzlichen Verbraucherkomfort.

Die Divvy-Marke zielt auf den wichtigen Markt für Trockenblüten und Pre-Rolls (vorgerollte Joints) ab, der laut Daten des Ontario Cannabis Store 70 Prozent der gesamten legalen Cannabisverkäufe in den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2020 ausmachte.

Die 14-Gramm-Beutel enthalten die charakteristische THC-Sorte Sour Kush von Divvy und die neu eingeführte, an Sativa erinnernde Sorte Flo. Die hohe Wirkstärke und das einzigartige Terpenprofil machen Flo zu einer sehr begehrten Sorte, die auf dem legalen kanadischen Cannabismarkt noch nicht erhältlich ist. Es ist die erste neue Sorte, die im Rahmen des umfangreichen neuen genetischen Forschungs- und Entwicklungsprogramms des Unternehmens auf den Markt gebracht wurde. Das vorgemahlene 10-Gramm-Angebot umfasst zwei erste SKUs, die entweder ausgewählte Indica- oder Sativa-dominante Sorten enthalten.

Die Marke Divvy schlägt Wellen in den wichtigen Kategorien der Trockenblüten und Pre-Rolls, indem sie hervorragende Produktqualität und erschwingliche Preise für Cannabiskonsumenten bietet. Aufgrund des hervorragenden Feedbacks von Kunden und der starken ersten Verkäufe freuen wir uns, dass wir uns die Listung in den Provinzen für unsere großformatigen Angebote sichern konnten, meinte Geoffrey Benic, der CEO von Aleafia Health.

Divvy, Teil der Sunday Market-Markenfamilie, umfasst fünf verschiedene Marken mit differenzierten Produkten, die auf spezifische Verbrauchersegmente zugeschnitten sind. Divvy nutzt den zentralen Wettbewerbsvorteil des kostengünstigen Anbaus bei Aleafia Health, sowohl in der Niagara Greenhouse-Anlage als auch in der Port Perry Outdoor-Kultivierungsanlage. Die neuen SKUs werden zunächst in Alberta erhältlich sein und sollen dann in weiteren Provinzen eingeführt werden.

Über Aleafia Health

Aleafia Health ist ein vertikal integriertes kanadisches Cannabisunternehmen, das über eine bundesstaatliche Lizenz verfügt und Gesundheits- und Wellnessleistungen mit Cannabisbezug sowie Cannabisprodukte in Kanada anbietet und auch in Australien und Deutschland tätig ist. Das Unternehmen betreibt medizinische Versorgungseinrichtungen, Ausbildungszentren und Produktionsanlagen für die Herstellung und den Verkauf von Cannabis.

Aleafia Health besitzt vier bedeutende lizenzierte Cannabisproduktionsanlagen, einschließlich der ersten großen legalen Anlage für den Anbau im Freien in der kanadischen Geschichte. Das Unternehmen produziert ein vielseitiges Portfolio an kommerziell bewährten, margenstarken Derivatprodukten, einschließlich Öle, Kapseln, Lebensmittel, sublinguale Streifen und Vapes. Aleafia Health ist international auf drei Kontinenten tätig und betreibt das größte nationale Netz an Kliniken und Ausbildungszentren für medizinischen Cannabis, in denen Ärzte, Pflegepersonal und Pädagogen tätig sind.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, antizipieren oder glauben oder Variationen solcher Wörter und Sätze identifiziert werden oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden können, könnten oder würden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind, einschließlich der Risiken, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens enthalten sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf dem Profil des Unternehmens SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet werden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, nachfolgenden Ereignisse oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch die geltende Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben.

