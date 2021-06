IRW-News: Alpha Lithium Corp.: Alpha Lithium verdoppelt Lithiumkonzentration auf mehr als 9.400 mg/L aus eigenem Direktextraktionsprogramm

IRW-PRESS: Alpha Lithium Corp.: Alpha Lithium verdoppelt Lithiumkonzentration auf mehr als 9.400 mg/L aus eigenem Direktextraktionsprogramm

Vancouver, British Columbia, Kanada, 2. Juni 2021 -- Alpha Lithium Corporation (TSX.V: ALLI) (OTC: ALLIF) (Frankfurt: 2P62) (Alpha oder das Unternehmen), der alleinige Eigentümer eines der letzten großen, unerforschten Salare im argentinischen Lithiumdreieck, gibt bekannt, dass weitere DLE-Untersuchung (Direct Lithium Extraction) der Rohsole aus dem Salar Tolillar eine Lösung ergeben hat, deren Lithiumkonzentration mehr als doppelt so hoch ist als die, die bisher erzielt werden konnte (siehe Meldung vom 11. Mai 2021). Die Lithiumkonzentration wurde auf 9.474 mg/L (9,5 g/L) bei erheblicher Beseitigung von Verunreinigungen gesteigert.

Entwickelt wurde das DLE-Verfahren von der Unternehmensleitung von Beyond Lithium LLC (Beyond Lithium), einem Team von renommierten südamerikanischen Experten für die Verarbeitung von Lithiumsole. Sie entwickelten die DLE-Technologie, um Lithiumionen selektiv aus Sole zu extrahieren. Das Verfahren zeigte hervorragende Selektivität. Bestätigungstests wurden in Salta, Argentinien, von SGS, einem unabhängigen Labor, durchgeführt.

Basierend auf den starken Ergebnissen hat Alpha seine Untersuchung des gesamten Arbeitsablaufdiagramms über die anfängliche Konzentrationsstufe hinaus erweitert. Dass in einer so frühen Phase eine sehr hohe Lithiumkonzentration mit so geringen Verunreinigungen erzielt wurde, ist ein wichtiger Meilenstein bei der Verbesserung des Arbeitsablaufdiagramms des Unternehmens. Dieses Ergebnis ist ein weiterer Fortschritt im Produktionsverfahren von Lithiumchemikalien.

Alle Tests erfolgten an Rohsole aus der aktuellen Lagerstätte.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Ergebnisse:

Lithium: -9.474 mg/L

Magnesium:-567 mg/L

Kalium:-1.696 mg/L

Bor:--251 mg/L

Natrium: -19.370 mg/L

Sulfate:-700 mg/L

Die sich ergebende Lithiumkonzentration von 9.474 mg/L wurde mit einem zweiten Durchgang des Ionenaustausch- und Umkehrosmoseverfahrens erzielt und ist das Ergebnis von mehreren Soleproben, die in unterschiedlicher Tiefe im Bohrloch genommen wurden. Die Kombination aus (i) hoher Lithiumkonzentration und (ii) außergewöhnlich niedrigen Verunreinigungswerten sind äußerst wichtige Überlegungen für die nachfolgenden Verarbeitungsschritte und sollten:

- die CAPEX-Anforderungen deutlich senken,

- die Betriebskosten senken und

- die letztliche Qualität der Endprodukte verbessern.

Beyond Lithiums DLE-Verfahren ermöglicht eine schnellere und effizientere Extraktion von Lithium aus Sole bei einem deutlich reduzierten Fußabdruck des Verdunstungsteichs.

Das Unternehmen hofft, im nächsten Monat ein weiteres Update und die Ergebnisse der Lithiumkarbonat- und/oder Lithiumhydroxidproduktion in Batteriequalität zu veröffentlichen.

Brad Nichol, President und CEO, sagte: "Eine Lithiumkonzentration von 9,5 g/L zu erzielen, war ein hervorragendes Ergebnis in einer so frühen DLE-Verfahrensstufe und folgt auf die Einführung unseres simplen Rezepts in Argentinien. Zuerst haben wir uns ein engagiertes Team aus renommierten Betriebs- und Technikexperten gesichert. Als zweites haben wir uns ein umfangreiches, außergewöhnliches Asset gesichert - und jetzt haben wir die ersten Schritte zu einem zweiten Asset im weltbekannten Nachbar-Salar Hombre Muerto gemacht. Als Drittes haben wir ein ergebnisorientiertes Verfahren entwickelt, das in Argentinien in den vielen Salars, in denen wir heute tätig sind, immer funktioniert hat. Nichol fügte hinzu: Sogar im weltweit chaotischen letzten Jahr hat unser Team hartnäckig außergewöhnliche Assets in den richtigen Gebieten mit Zugang zu Frischwasser und reichlich Energie - was beides eine Seltenheit bei der Entwicklung von Lithiumsoleprojekten ist - geliefert. Die neuesten DLE-Errungenschaften sind das Ergebnis dessen, dass wir einer guten Formel gefolgt sind, und wir freuen uns darauf, in Zukunft noch weitere Erfolge mit unseren Aktionären feiern zu können.

Das Unternehmen möchte ein Update zu den Soleproben von Tolillar, die an Lilac Solutions Inc (Lilac) geschickt wurden (siehe Pressemitteilung vom 1. April 2021), veröffentlichen. Die Proben wurden bei einer argentinischen Zolleinrichtung festgehalten und von den Behörden getestet, wobei einer der Probencontainer durchstochen und anschließend zerstört wurde. Das Unternehmen hat den Probencontainer ersetzt und die gesamte Ladung verließ vor rund einer Woche Argentinien. Das Unternehmen freut sich noch immer auf den Vergleich seiner Ergebnisse mit denen von Lilacs patentierter Ionenaustauschtechnologie, die behauptet, Lithiumproduktion zu minimalen Kosten und einem extrem niedrigen Umweltfußabdruck zu liefern.

Qualifizierte Person/Datenverifizierung:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die von Ron Molnar Ph.D., P.Eng. erstellt und überprüft wurden. Dr. Molnar ist eine qualifizierte Person gemäß der Definitionen des NI 43-101 und von Alpha Lithium Corporation unabhängig. Dr. Molnar hat alle Analyse- und Testdaten, die den Informationen in dieser Pressemitteilung zugrundeliegen, bestätigt.

FÜR DAS BOARD VON ALPHA LITHIUM CORPORATION

Brad Nichol

President, CEO und Director

Weitere Informationen:

Anlegerservice, Alpha Lithium

Tel.: +1 844 592 6337

info@alphalithium.com

Über Alpha Lithium (TSX-V: ALLI, OTC: ALLIF, Frankfurt: 2P62)

Alpha Lithium ist ein wachsendes Team von Branchenexperten und erfahrenen Interessensvertretern, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des Salars Tolillar gerichtet ist. Gemeinsam haben wir eine 100-Prozent-Eigentümerschaft an einem der vielleicht letzten unerschlossenen Lithiumsalare in Argentinien zusammengestellt, der 27.500 Hektar (67.954 Acres) umfasst und im Herzen des bekannten Lithiumdreiecks an Lithiumunternehmen im Wert von mehreren Milliarden Dollar angrenzt. Andere Unternehmen in diesem Gebiet, die nach Lithiumsole suchen oder diese zurzeit produzieren, sind Galaxy Lithium, Livent und POSCO im Salar del Hombre Muerto, Orocobre im Salar Olaroz, Eramine SudAmerica S.A. im Salar de Centenario sowie Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Ergebnisse weiterer Sole-Prozesstests und Explorationen sowie andere Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und das Unternehmen wird jede der enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich aktualisieren oder revidieren, wenn dies ausdrücklich durch geltendes Recht gefordert wird.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keinerlei Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58747

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58747&tr=1

