IRW-News: Amex Exploration Inc. : Amex Exploration Inc.: Update zur Jahreshauptversammlung

IRW-PRESS: Amex Exploration Inc. : Amex Exploration Inc.: Update zur Jahreshauptversammlung

MONTREAL, KANADA, 28. APRIL 2020. Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich, bekannt zu geben, dass die am 4. Mai 2020 um 10:30 Uhr EST (16:30 Uhr MEZ) stattfindende Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre allen Aktionären über einen Webcast zugänglich gemacht wird. Für eine Teilnahme registrieren Sie sich bitte mindestens 60 Minuten vor dem geplanten Startzeitpunkt der Versammlung über den folgenden Link: https://zoom.us/meeting/register/tJYoce-urT0rGdzVU0TSe5nkawxJbsEmB4u6. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Zugangsanweisungen. Weitere Informationen können Sie auch über das Unternehmen per E-Mail an info@amexexploration.com anfordern.

Im Anschluss an die Tagesordnungspunkte der Versammlung wird eine kurze Präsentation stattfinden, in der das Management die Performance des vergangenen Jahres und seine Pläne für die Zukunft erörtern wird. Die Aktionäre werden auch Gelegenheit haben, dem Management Fragen zu stellen.

In Übereinstimmung mit den aktuellen Regierungsverordnungen und Richtlinien zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit angesichts der COVID-19-Pandemie wird darauf hingewiesen, dass Amex den Aktionären möglicherweise den Zutritt zum geplanten Versammlungsort verweigern muss. Wir danken unseren Aktionären dafür, dass sie sich nicht am Versammlungsort einfinden oder einen Bevollmächtigten beauftragen. Nur die für den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung erforderlichen Board-Mitglieder und Führungskräfte werden zugegen sein.

Ihre Stimme ist wichtig. Bitte stimmen Sie vor der Versammlung vor Ablaufen der Frist um 10:30 Uhr EST am 1. Mai 2020 ab, da während der Versammlung keine Abstimmungen stattfinden werden. Wir möchten die Aktionäre daran erinnern, dass sie ihre Stimmen online unter www.astvotemyproxy.com oder telefonisch unter der Rufnummer 1-888-489-7352 (gebührenfrei in Kanada und den USA) sowie per Post an AST Trust Company (Canada), P.O. Box 721, Agincourt, ON M1S 0A1 abgegeben können. Sie können Ihre Vollmacht auch per Fax an 416-368-2502 oder telefonisch unter der Rufnummer 1-866-781-3111 (gebührenfrei in Kanada und den USA) oder als Scan an die E-Mail proxyvote@astfinancial.com einreichen. Für eine Stimmabgabe per Internet oder Telefon benötigen Sie die Kontrollnummer auf ihrem Vollmachtsformular. Sollten Sie Fragen zum Abstimmungsverfahren haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie bitte das Unternehmen oder AST. Alle Versammlungsunterlagen - einschließlich des Informationsrundschreibens des Managements und der undatierten Versammlungsankündigung - sind unter www.sedar.com verfügbar.

Über Amex

Amex Exploration Inc. ist ein Junior-Bergbau- und -Explorationsunternehmen, dessen Hauptziel darin besteht, realisierbare Gold- und Basismetallprojekte in den bergbaufreundlichen Rechtsprechungen Quebec und Ontario zu erwerben, zu erkunden und zu erschließen. Das Hauptaugenmerk von Amex ist auf das zu 100 Prozent unternehmenseigene Goldprojekt Perron gerichtet, das 110 Kilometer nördlich von Rouyn Noranda (Quebec) liegt und aus 116 aneinandergrenzenden Schürfrechten mit einer Grundfläche von 4.518 Hektar besteht. Bei Perron wurden eine Reihe bedeutender Goldentdeckungen gemacht, darunter die Eastern Gold Zone, die Gratien Gold Zone, die Grey Cat Zone und die Central Polymetallic Zone. In jeder dieser Zonen wurde eine hochgradige Goldmineralisierung ermittelt. Ein bedeutender Teil des Projekts ist weiterhin nur unzureichend erkundet. Zusätzlich zum Projekt Perron hält das Unternehmen ein Portfolio mit drei anderen Gold- und Basismetallkonzessionsgebieten in der Region Abitibi in Quebec und Ontario.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Victor Cantore

President & Chief Executive Officer

Amex Exploration: 514-866-8209

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51655

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51655&tr=1

