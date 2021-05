IRW-News: AmmPower Corp.: AmmPower Corp. ernennt Rene Bharti zum President und Director

IRW-PRESS: AmmPower Corp.: AmmPower Corp. ernennt Rene Bharti zum President und Director

5. Mai 2021, Vancouver, BC - AmmPower Corp. (CSE: AMMP) (OTCQB: AMMPF) (FWB: 601A) (das Unternehmen oder AmmPower) gibt die Ernennung von Rene Bharti zum President und einem Director des Unternehmens bekannt. Herr Bharti war grundlegend an der Entwicklung der Technologie des Unternehmens beteiligt und bemüht sich weiterhin um die Umsetzung der Geschäftsziele von AmmPower.

Rene Bharti meint dazu: Ich freue mich sehr darauf, das Team von AmmPower durch meine Erfahrung aus dem Aufbau vieler erfolgreicher Unternehmen zu unterstützen. Als Mitbegründer bin ich von der Technologie und von dem Team, das wir aufgebaut haben, überzeugt und freue mich darauf, mit dem Team bei der Weiterentwicklung des Unternehmens zusammenzuarbeiten.

In den vergangenen 25 Jahren war Herr Bharti in entscheidenden Funktionen bei Unternehmen im privaten und öffentlichen Sektor involviert. Er begann seine Karriere in der Bergbauindustrie und hatte zuletzt eine Rolle beim Start-up Avion Gold Corp., einem westafrikanischen Goldunternehmen, inne, das schließlich für 300 Millionen Dollar an Endeavour Mining verkauft wurde. Im Anschluss daran gründete Herr Bharti ARHT Media, ein Technologieunternehmen, das derzeit an der Toronto Stock Exchange notiert, und Future Fertility Inc., ein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) im Biotech-Bereich. Herr Bharti war in den vergangenen zwei Jahrzehnten maßgeblich an der Beschaffung von mehr als 500 Millionen Dollar für verschiedene Unternehmen beteiligt, wobei er oft als Berater bei der Kapitalaufnahme und dem anschließenden Börsengang fungierte. Darüber hinaus hat Herr Bharti viele Unternehmen bei der Straffung ihres Geschäftsmodells unterstützt, um die Rentabilität und den Erfolg zu steigern. Herr Bharti hat ein Bachelor of Commerce-Diplom (B.Comm - Honors) von der Queens University.

Herr Bharti verfügt über unglaubliche Kompetenzen in den Bereichen Wirtschaft, Bergbau und Entwicklung neuer Technologien, meint CEO Gary Benninger. In unserer aktuellen Wachstumsphase ist es wichtig für uns, Leute wie Rene zu haben, sodass wir seine Erfahrung nutzen, Teammitglieder an Bord holen und potenzielle Partner ansprechen können. Ich sehe der weiteren Entwicklung unserer Vermögenswerte und dem Ausbau unserer Geschäftstätigkeit entgegen.

Für das Board of Directors:

Gary Benninger

Chief Executive Officer

Über AmmPower

AmmPower ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sein Hauptaugenmerk immer mehr auf saubere Energien richtet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver in British Columbia und besitzt das Lithium-Explorationskonzessionsgebiet Whabouchi South in der Region James Bay / Eeyou Istche in Quebec. Außerdem hält das Unternehmen eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Titan im Gebiet Klotz Lake im Nordwesten von Ontario. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen zusammen mit seinem Partner ORF Technologies Inc. mit Sitz in Toronto in Kanada an der Entwicklung einer eigenen Lösung für die Herstellung von grünem Ammoniak und grünem Wasserstoff und erforscht außerdem revolutionäre Katalysatormethoden für die gemeinsame Reaktion von Stickstoff und Wasserstoff, um 100 Prozent sauberes und kosteneffizientes grünes, türkises und blaues Ammoniak zu erzeugen.

Investor Relations

604-398-3379

invest@ammpower.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, unter anderem in Bezug auf den erwarteten Zeitpunkt der Umfirmierung und der Änderung des Börsenkürzels. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58217

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58217&tr=1

