6. Mai 2021 - Vancouver, British Columbia - Arbor Metals Corp. (das Unternehmen) (TSXV: ABR; FWB: 432) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am oder um den 16. Juli 2021 eine Jahreshaupt- und Sonderversammlung (die Versammlung) der Aktionäre des Unternehmens einberufen wird. Auf der Versammlung sollen die Aktionäre über die Wiederwahl des aktuellen Board of Directors, die Wiederbestellung von Manning Elliott LLP, Chartered Professional Accounts als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr, die erneute Genehmigung des rollierenden Aktienoptionsplans des Unternehmens sowie die Genehmigung eines Aktiensplits des ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens im Verhältnis 1:3 abstimmen.

Das Board of Directors des Unternehmens hat noch nicht beschlossen, einen Aktiensplit durchzuführen, und wird nach der Versammlung entscheiden, ob dieser durchgeführt wird. Die Durchführung eines Aktiensplits unterliegt noch der Prüfung und der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Weitere Informationen über die Versammlung und den Aktiensplit werden in dem vom Unternehmen angefertigten Management-Informationsrundschreiben bereitgestellt werden. Eine Kopie des Rundschreibens wird an die Aktionäre auf dem Postweg zugestellt und wird auch unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR verfügbar sein.

Über Arbor Metals Corp.

Das Unternehmen kontrolliert das Goldprojekt Rakounga, das aus einer Explorationskonzession mit 250 Quadratkilometer Grundfläche besteht und sich entlang des Grünsteingürtels Goren im Zentrum von Burkina Faso (Westafrika) erstreckt. Das Unternehmen ist berechtigt, eine bis zu 100%ige Beteiligung am Projekt zu erwerben, vorbehaltlich bereits bestehender Lizenzgebührenverpflichtungen. Das Unternehmen hat die Aufsicht über sämtliche Betriebsaktivitäten im Projekt und plant die auf dem Projektgelände bereits absolvierten Bohrungen und Messungen zu erweitern.

Nähere Informationen erhalten Sie über Chief Executive Officer Mark Ferguson unter info@arbormetalscorp.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.arbormetalscorp.com.

Für das Board,

Arbor Metals Corp.

Mark Ferguson, Chief Executive Officer

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Bei Verwendung in dieser Pressemitteilung kennzeichnen Wörter wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, Zeitplan und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf den beabsichtigten Aktiensplit, den Zeitpunkt der Versammlung sowie andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), abweichen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

