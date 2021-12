IRW-News: Billy Goat Brands Ltd.: Billy Goat Brands Beteiligungsunternehmen Sophies Kitchen stellt auf der Plant Based World Expo in New York aus

IRW-PRESS: Billy Goat Brands Ltd.: Billy Goat Brands Beteiligungsunternehmen Sophies Kitchen stellt auf der Plant Based World Expo in New York aus

Sophies Kitchen präsentiert vom 9. bis 10. Dezember Tasty AF (As Fish), seine Produktlinie pflanzlicher Meeresfrüchte, neben den größten und besten nachhaltigen Lebensmittelunternehmen der Welt

Vancouver, British Columbia - 9. Dezember 2021 - Billy Goat Brands Ltd. (GOAT oder Unternehmen) (CSE: GOAT) (FRA: 26B), eine Risikokapitalplattform, die sich auf die Identifizierung, das Sponsoring und die Inkubation von Unternehmen mit Schwerpunkt auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in der Meereswirtschaft konzentriert, freut sich, bekannt geben zu können, dass sein Portfoliounternehmen Sophies Kitchen Inc. (Sophies Kitchen oder Portfoliounternehmen) vom 9. bis 10. Dezember 2021 auf der Plant Based World Expo (Expo) in New York City ausstellen wird. Sophies Kitchen wird Tasty AF (As Fish), seine wachsende Produktlinie pflanzlicher Meeresfrüchte, am Stand Nr. 416 im Javits Center täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr Eastern Time präsentieren. Der Stand ist im selben Bereich der Expo-Halle wie Beyond Meat (NASDAQ: BYND), die Tofurky Company and die Plant Based Foods Association.

Die Expo wurde von der Plant Based Food Association und Eat For The Planet gegründet. Mehr als 200 führende Marken aus dem pflanzlichen Sektor nehmen an der Veranstaltung teil und ermutigen innovative pflanzliche Unternehmen, sich zu vernetzen sowie Produkte und Dienstleistungen zu beschaffen und an Verbraucher, andere Unternehmen und Investoren zu vertreiben. Es wird erwartet, dass auf der Expo über 3.000 Menschen zusammenkommen, um sich mit Gleichgesinnten aus dem pflanzen-basierten Sektor zu vernetzen. Zu den Referenten und Ausstellern gehören Experten, Vordenker und Innovatoren aus der ganzen Welt, die ihre Erkenntnisse mit den Besuchern teilen werden. Neben Sophies Kitchen und den anderen bereits erwähnten Organisationen gehören auch Daiya (TYO: 4568), Gardein Plant-Based Protein (NYSE: CAG) und CHKN Not Chicken, Inc. sowie andere zu den namhaften Ausstellern.

Die Produktlinie Tasty AF (As Fish) von Sophies Kitchen umfasst derzeit Garnelen, Fisch, Toona, Krabbenküchlein und Räucherlachs - alles auf pflanzlicher Basis. Das GOAT-Portfoliounternehmen hat seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada, und wurde kürzlich von PETA als eine der 10 besten Marken für vegane Meeresfrüchte bezeichnet (siehe folgenden Link: https://www.peta.org/media/news-releases/its-ofishal-peta-names-the-10-best-vegan-seafood-brands/).

Der US-Einzelhandelsmarkt für pflanzliche Produkte wird auf 5 Milliarden Dollar geschätzt und wächst fünfmal so schnell wie der Markt für traditionelle Fleischprodukte.1 Dies wird auf die wachsende Zahl von Verbrauchern zurückgeführt, die sich vegetarisch oder vegan, allergenfrei, nachhaltig oder umweltfreundlich ernähren. Sophies Kitchen ist ein Pionier auf dem Gebiet pflanzlicher Meeresfrüchteprodukte und verwendet in seinen Produkten im Gegensatz zu anderen pflanzlichen Alternativen nur allergenfreundliche, gentechnikfreie und glutenfreie Zutaten wie Erbsenprotein, Konjakpulver, Olivenöl und Meeresalgen. GOAT hält bis zu 45 % der Anteile an Sophies Kitchen und ist der Unterstützung seines Portfoliounternehmens verpflichtet, indem es Kapitalmarktberatung leistet und Sophies Kitchen als führenden Disruptor im Bereich pflanzlicher Meeresfrüchte herausstellt.

Kommentar des Managements

Wir freuen uns sehr, unsere Produktlinie pflanzlicher Meeresfrüchte auf der Plant Based World Expo ausstellen zu können. Mit über 3.000 Unternehmen und Interessierten, die dort erwartet werden, können wir die Geschichte von Sophies Kitchen erzählen und unsere Produkte als gesunde Meeresfrüchte-Alternative für die ganze Familie hervorheben, meinte Miles Woodruff, Ph.D., Chief Executive Officer und Mitbegründer von Sophies Kitchen.

Das Team von Sophies Kitchen sorgt mit innovativen Produkten wie seinen pflanzlichen Shrimps weiterhin für frischen Wind im Bereich für pflanzlichea Meeresfrüchte. Wir sind unglaublich stolz auf Sophies Kitchen als einen der führenden Aussteller auf dieser Messe für pflanzliche Lebensmittel, die unserer Meinung nach von weltweiter Bedeutung ist. Als Pionier in der Meereswirtschaft mit starken ökologischen, sozialen und Governance-Werten ist Sophies Kitchen definitiv eine Kernbeteiligung in unserem Portfolio, ergänzte Tony Harris, Chairman und Chief Executive Officer von GOAT.

Weitere Informationen über die Expo finden Sie unter https://www.plantbasedworldexpo.com/.

ÜBER SOPHIES KITCHEN

Sophies Kitchen ist seit 2010 ein wachstumsstarker, disruptiver Innovator, der in der pflanzlichen Lebensmittelindustrie eine führende Position einnimmt. Sophies Kitchen entwickelt Alternativen zu Fisch und Meeresfrüchten, die es den Menschen ermöglichen, sich pflanzlich zu ernähren, ohne auf die Aromen und Texturen zu verzichten, die sie lieben. Die Marke ist frei von Konservierungsstoffen, glutenfrei, sojafrei, nicht gentechnisch verändert und bietet ein Produktportfolio voller großartigem Geschmack und sauberer, schuldfreier Alternativen. Sophies Kitchen ist auch bestrebt, das Bewusstsein für die Zerstörung der Ökosysteme der Ozeane und der darin lebenden Wasserlebewesen zu schärfen, indem die Marke gesunde pflanzliche Alternativen zu Fisch und Meeresfrüchten anbietet, die für jeden Lebensstil geeignet sind. Das Unternehmen ist fest entschlossen, weltweit einen positiven Beitrag zu leisten, indem es nicht nachhaltige und unethische Industrien in solche verwandelt, die dies sind. Weitere Informationen finden Sie unter http://sophieskitchen.com/. Folgen Sie @sophieskitchen auf Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn und beteiligen Sie sich an der Mission für Veränderung.

ÜBER BILLY GOAT BRANDS

Billy Goat Brands ist eine Risikokapitalplattform, deren Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen mit großem Potenzial in der blauen Wirtschaft liegt. Es beabsichtigt, diese Ziele durch die Identifizierung von und die Investition in die Wertpapiere von Privatunternehmen zu erreichen, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig sind, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegt: (i) pflanzliches Eiweiß, (ii) funktionelle Lebensmittel, (iii) Lebensmitteltechnologie und (iv) fermentierte Lebensmittel. Das Unternehmen plant, durch unterschiedliche Ergebnisse Renditen aus seinen Investitionen zu erzielen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Börsengänge, Fusionen oder Übernahmen und andere Liquiditätsereignisse seiner Beteiligungsunternehmen oder Projekte. Das primäre Ziel von Billy Goat Brands besteht darin, maximale Renditen aus seinen Investitionen zu erwirtschaften - im Einklang mit seinen Werten hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://billygoatbrands.com/. Der endgültige Prospekt, die Jahresabschlüsse und die Diskussion und Analyse des Managements sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Die die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulators bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

VORSICHTSHINWEIS ZU "ZUKUNFTSGERICHTETEN" INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie erwarten, planen, fortsetzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage von Annahmen gemacht, die es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden (einschließlich jener Risikofaktoren, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. September 2021 genannt werden), von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Verzögerungen, die sich aus der Unfähigkeit ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

Schlussbemerkungen:

QUELLE: Billy Goat Brands Ltd.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63108

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63108&tr=1

