IRW-PRESS: Commerce Resources Corp.: Commerce Resources Corp. beauftragt Ingenieurbüros mit Vormachbarkeitsstudie für die Seltene Erden & Flussspat-Lagerstätte Ashram

5. April 2021 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (das Unternehmen oder Commerce) freut sich, ein Update zum Stand der Vormachbarkeitsstudie (Prefeasibility Study = PFS) für die Seltenerd- und Flussspat-Lagerstätte Ashram zu geben. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es mehrere spezialisierte Ingenieurbüros beauftragt hat, die verbleibenden Hauptbestandteile der PFS bis zur Fertigstellung voranzutreiben.

Das Unternehmen hat DRA Americas Inc. und L3 Process Development mit der Begutachtung und Bewertung des Flussdiagramms der Ashram-Lagerstätte beauftragt. Die Auswahl behält die direkte Beteiligung mehrerer wichtiger metallurgischer Sachverständiger (Qualified Persons = QPs) bei, die aufgrund früherer Arbeitsprogramme mit den Besonderheiten des Flussdiagramms bestens vertraut sind.

Zusätzlich zu den Seltenen Erden (rare earth elements = REEs) erwartet das Unternehmen auch die Gewinnung eines Flussspat-Nebenprodukts (metallurgischer Flussspat und Säurespat) aus den Abgängen des primären REE-Gewinnungskreislaufs. Die Gewinnung von Flussspat wurde in der 2012 abgeschlossenen vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung (Preliminary Economic Assessment = PEA) für das Projekt nicht berücksichtigt; in der PFS wird nun jedoch erwartet, dass sie eine bedeutende sekundäre Einnahmequelle darstellt. Da das Flussspat-Konzentrat aus den Abgängen des REE-Konzentrats produziert würde, könnte das Unternehmen aus den Abgängen (d.h. normalerweise Abfall) einen Mehrwert generieren und somit eine Kreislaufwirtschaftskomponente in das Projekt einbauen.

Das Unternehmen hat auch das Ingenieurbüro CIMA+ beauftragt, Standorte zu evaluieren und die maritime Infrastrukturkomponente für die PFS zu entwerfen. CIMA+ verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Norden von Québec und dessen Rahmenbedingungen, da das Unternehmen zwischen 2005 und 2012 die Hafenanlagen für mehrere nördliche Inuit-Gemeinden entworfen und gebaut hat. Insbesondere entwarf und baute CIMA+ die Hafenanlage am Koksoak River für die der Lagerstätte am nächsten gelegene Gemeinde Kuujjuaq. Das Unternehmen evaluiert Standorte entlang des Koksoak-Flusses für eine kleine Hafenanlage, um den Transport von Material und Konzentrat zum und vom geplanten Minenstandort zu ermöglichen.

Das Ingenieurbüro BBA wurde mit der Durchführung der verbleibenden Umweltstudien für die PFS beauftragt und wird mehrere wichtige Personen einbeziehen, die an der früheren Datensammlung und -analyse beteiligt waren. Die Arbeiten werden die Überprüfung bestehender Datensätze sowie behördlicher Vorgaben umfassen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen über ausreichende Daten verfügt, um die Anforderungen der PFS zu erfüllen. Das übergeordnete Ziel ist es, das Projekt für die anschließende Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) vorzubereiten, die die potenziellen Auswirkungen der Inbetriebnahme des Projekts sowie die entsprechenden Maßnahmen zur Schadensbegrenzung darlegen wird.

BBA wurde auch als ausführendes Ingenieurbüro für die PFS engagiert, was die Projektplanung, das Abraummanagement und -design, die Finanzanalyse und die Überwachung umfasst, um sicherzustellen, dass keine Lücken in der für die PFS erforderlichen Datenmenge bestehen. BBA verfügt über beträchtliche Erfahrung im PFS-Projektmanagement und ist auch weithin als führendes Umwelt- und Abraummanagementteam anerkannt.

Bis heute haben die für das Ashram-Projekt durchgeführten Vormachbarkeitsarbeiten zu bedeutenden Fortschritten im Vergleich zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung geführt - kürzere Transportstrecke, höhere Mineralkonzentrat-Gehalte (>40 % Seltenerdoxid), Flussspat-Konzentrat-Gewinnung, verringerter Abraum-Fußabdruck, etc. Die Risiken des Projekts werden kontinuierlich gemindert, das Projekt wird optimiert und das Unternehmen positioniert sich als einer der kostengünstigsten Produzenten Seltener Erden weltweit, mit einem besonderen Fokus darauf, ein langfristiger Lieferant von gemischtem Seltenerdkarbonat und/oder NdPr-Oxid für den Weltmarkt zu sein.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., Inhaber einer Genehmigung durch den Ordre des Géologues du Québec und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram in der kanadischen Provinz Quebec liegt. Das Unternehmen positioniert sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit, und zwar insbesondere als langfristiger Lieferant eines Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrats und/oder NdPr-Oxid-Produkts für den Weltmarkt. Die Lagerstätte Ashram zeichnet sich durch eine einfache Seltenerdmetall- (Monazit, Bastnäsit und Xenotim) und Gangsteinmineralogie (Carbonate) sowie eine Ressource mit großen Tonnagen und günstigem Gehalt aus. Das Material aus der Lagerstätte eignet sich nachweislich für die Herstellung hochgradiger Mineralkonzentrate (>45 % Seltenerd-Oxide) mit hoher Ausbeute (>70 %), was den aktiven globalen Produzenten entspricht. Die Lagerstätte Ashram ist nicht nur eine der weltweit größten Seltenerdlagerstätten, sie ist auch eine der größten Flussspatlagerstätten der Welt. Sie hat das Potenzial, ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte zu werden.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.commerceresources.com oder per E-Mail auf info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors:

COMMERCE RESOURCES CORP.

Chris Grove

Chris Grove

President & Director

Tel: 604.484.2700

E-Mail: cgrove@commerceresources.com

Web: http://www.commerceresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass die spezialisierten Ingenieurbüros, die wir beauftragt haben, die verbleibenden Schlüsselkomponenten der PFS bis zur Realisierung vorantreiben werden; dass wir erwarten, ein Flussspat-Nebenprodukt (Met-Spat und Säure-Spat) aus den Abgängen des primären REE-Gewinnungskreislaufs zu gewinnen und einen Mehrwert aus einem Abfallprodukt (d. h. typischerweise Abfall) zu generieren und somit eine Kreislaufwirtschaftskomponente in das Projekt einzubauen; und dass das Unternehmen sich positioniert, um einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit zu werden, mit einem speziellen Fokus darauf, ein langfristiger Lieferant von gemischtem Seltenerdkarbonat und/oder NdPr-Oxid zu sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Zu den Risiken, die das Eintreten dieser Aussagen verändern oder verhindern könnten, gehört, dass unsere beauftragten Ingenieurbüros nicht in der Lage sind, technische Lösungen zu liefern, die effektiv sind oder wirtschaftlich umgesetzt werden können; sich ändernde Kosten für den Abbau und die Verarbeitung; steigende Investitionskosten; der Zeitpunkt und der Inhalt bevorstehender Arbeitsprogramme; dass sich geologische Auswertungen auf Grundlage von Bohrungen mit dem Vorliegen detaillierterer Informationen ändern können; Annahmen im Hinblick auf die potenziellen Prozessverfahren und auf die Mineralgewinnung anhand von Untersuchungen im begrenzten Umfang und im Vergleich zu als analog bewerteten Lagerstätten, die sich im Zuge weiterer Untersuchungen als nicht vergleichbar herausstellen könnten; dass die Prüfung unseres Prozesses nicht erfolgreich ist und dass die wirtschaftlichen und sonstigen Ergebnisse für den Fall, dass die Tests erfolgreich sind, nicht wie erwartet ausfallen, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, technischer Ausrüstung und Absatzmärkten für die hergestellten Produkte; und dass sich trotz der gegenwärtig erwarteten Machbarkeit des Projekts Änderungen in der Sachlage ergeben, sodass die Mineralvorkommen in unserem Konzessionsgebiet aus wirtschaftlicher Sicht nicht gefördert werden können, oder dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der vorgesehenen Mine nicht beigebracht werden können. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

