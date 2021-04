IRW-News: Cross River Ventures Corp: Cross River erweitert Goldprojekt Manitou im Nordwesten von Ontario, Kanada

IRW-PRESS: Cross River Ventures Corp: Cross River erweitert Goldprojekt Manitou im Nordwesten von Ontario, Kanada

Vancouver, British Columbia, Kanada - 22. April 2021 - Cross River Ventures Corp. (CSE: CRVC) (FWB:C6R) (das Unternehmen) berichtet, dass es am 13. April 2021 eine Optionsvereinbarung über ein Mineralkonzessionsgebiet (die Optionsvereinbarung) unterzeichnet hat, gemäß der es die Option (die Option) hat, das Goldprojekt Lower Manitou (das Projekt) von seinen aktuellen Besitzern (zusammen die Verkäufer genannt) zu kaufen. Das Projekt besteht aus einer Reihe von Mineralclaims in der Provinz Ontario. Der Erwerb vergrößert das Landpaket des Konzessionsgebiets Manitou auf insgesamt 6.570 Hektar.

Die Claims, auf die sich der Erwerb von Lower Manitou bezieht, beherbergen 4 historische Goldvorkommen, einschließlich zahlreicher Schächte und Gruben, die bis Ende des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Teile des Konzessionsgebiets wurden seitdem sporadisch exploriert, darunter Bohrungen in geringem Umfang durch St Joes Canada Inc (1983) sowie Prospektion, Beprobung und Abtragung (Ivar J. Riives, 2003; Rubicon Minerals Corp, 2005; Manitou Gold, 2011).

Die bemerkenswerteste Mineralisierung wurde beim Prospektionsgebiet Reliance gefunden; eine 2 km lange nord-nordöstlich streichende Zone aus gut definierter, sulfidhaltiger, Quarz gefluteter Abscherung über eine Breite von 20 Fuß. Die Abscherung ist in mindestens 7 historischen Schächten zu sehen, wobei die kürzlich berichteten Gesteinsproben bis zu 9,7 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) in geschertem mafischem Vulkangestein (Manitou Gold, 2011) ergaben und nahegelegene parallele Strukturen bis zu 6 g/t Au enthalten (Riives, 2003). Begrenzte Testbohrungen im Jahr 1983 durchteuften 3,36 g/t Au über 1m, allerdings wurde die Scherzone nie in der Tiefe getestet. Das Prospektionsgebiet Reliance und nahegelegene mineralisierte Scherzonen streichen sichtlich parallel zum über 5 km langen Trend Queen Alexandria - Bird Island (enthält Gesteinsproben von bis zu 78,1 g/t Au; MDI152F07NW00008), wie in Cross Rivers Pressemitteilung vom 25. Februar 2021 berichtet.

Durch die Lower-Manitou-Claims kann Cross River diese Scherzonen über eine Streichlänge von 8 km explorieren, um Ziele mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für bedeutsame Vorkommen zu identifizieren. Feldteams sollen Mitte Mai mit der Prospektion und der Aufnahme von Daten am Boden (Ground Truthing) auf dem Konzessionsgebiet beginnen, wobei anfangs der Fokus auf der Bewertung dieser mineralisierten Strukturen und der Prospektion entlang dieser Trends liegen wird, um das Mineralisierungspotenzial zu erweitern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58009/CRVCLowerManitou(Apr222021)(FINAL)-DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Neuzugänge (dunkelrot) zum Goldprojekt Manitou, NW Ontario, Kanada

Konditionen

Das Unternehmen kann die Option ausüben, indem über einen Zeitraum von zwei Jahren eine Reihe von Barzahlungen getätigt und Aktien an die Verkäufer ausgegeben werden. Davon sind 26.000 $ und 200.000 Stammaktien bei Durchführung der Optionsvereinbarung fällig und weitere 26.000 $ und 200.000 Stammaktien am Jahrestag des Abschlusses der Optionsvereinbarung und eine letzte Zahlung von 26.000 $ am 2. Jahrestag der Optionsvereinbarung. Nach Optionsausübung besitzt das Unternehmen 100% des Projekts, wobei an die Verkäufer eine Förderabgabe von eineinhalb Prozent (die Förderabgabe) auf die kommerzielle Produktion auf dem Projektgebiet zu zahlen ist. Eineinhalb Prozent der Förderabgabe können zu jedem Zeitpunkt aufgekauft werden, indem an die Verkäufer eine Barzahlung in Höhe von 500.000 $ getätigt wird.

Das Unternehmen ist unabhängig von allen Verkäufern, und alle im Zusammenhang mit der Optionsvereinbarung ausgegebenen Aktien unterliegen gemäß anwendbarer Aktiengesetze einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Im Zusammenhang mit der Transaktion im Rahmen der Optionsvereinbarung ist keine Vermittlungsgebühr oder Provision zu zahlen.

* Stichproben sind von Natur aus selektiv und spiegeln möglicherweise nicht den wahren Gehalt oder die richtige Art der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet wider

Der in dieser Pressemitteilung veröffentlichte technische Inhalt wurde von Dr. Rob Carpenter, P.Geo., Ph.D., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Dr. Carpenter steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Untersuchungsergebnisse wurden vom Unternehmen nicht verifiziert. Die historischen Berichte, auf die verwiesen wird, wurden jedoch von erfahrenen Geowissenschaftlern verfasst und Kopien von Laboruntersuchungsbögen wurden üblicherweise in die Berichte eingefügt.

Über das Unternehmen

Cross River ist ein Goldexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Erschließung von hochwertigen Explorationskonzessionen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Das Unternehmen verfügt im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario über ein Portfolio aus mehreren Projekten, die sich in sehr vielversprechenden Gebieten innerhalb bzw. im Nahbereich ertragreicher, goldführender Grünsteingürtel befinden. Das Unternehmen hat auch eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, die den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Tahsis vorsieht. Bei diesem Konzessionsgebiet handelt es sich um eine Goldkonzession im frühen Explorationsstadium, die sich im Bergbaurevier Nanaimo auf Vancouver Island (British Columbia) befindet. Die Stammaktien von Cross River werden an der CSE unter dem Börsensymbol CRVC gehandelt.

Für das Board of Directors

CROSS RIVER VENTURES CORP.

Alex Klenman

CEO

604-227-6610

aklenman@crossriverventures.com

www.crossriverventures.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der Canadian Securities Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58009

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58009&tr=1

