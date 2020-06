IRW-News: DataMetrex AI Limited: Datametrex liefert zweite Bestellung im Wert von 500.000 Dollar an ein kanadisches Bergbauunternehmen

IRW-PRESS: DataMetrex AI Limited: Datametrex liefert zweite Bestellung im Wert von 500.000 Dollar an ein kanadisches Bergbauunternehmen

TORONTO, 24. JUNI 2020 -- Datametrex AI Limited (das Unternehmen oder Datametrex) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine zweite Bestellung (die PO) von 10.000 COVID-19-Testkits an ein Bergbauunternehmen aus Kanada, das Betriebe auf der ganzen Welt unterhält, ausgeliefert hat.

Der Bruttoverkaufspreis beträgt insgesamt rund 500.000 kanadische Dollar exklusive Versandkosten. Datametrex geht davon aus, dass beim Verkauf dieser Testkits nur geringe bzw. keine Vorlaufkosten anfallen. Alle Posten werden direkt vom Hersteller an die Betriebsstandorte des Käufers in Ontario und Quebec geschickt.

Im Rahmen der PO hat Datametrex dem Käufer eine erste Charge von 10.000 Stück qPCR-Testkits für COVID-19, die von 1drop Inc. (1drop) hergestellt werden, 10.000 sterile Abstrichstäbchen mit Universal-Transportmedium (UTM®) und 16 x 100 mm-Teströhrchen mit flachem Boden verkauft. Das Unternehmen hat außerdem zwei Real-Time-PCR-Nachweissysteme zusammen mit der entsprechen Software geliefert, um eine optimale Leistung bei der Analyse der Proben zu gewährleisten.

Meiner Meinung nach hat unsere Industrie COVID-19 sehr ernst genommen, sagte Pierre Gratton, President und Chief Executive Officer der Mining Association of Canada gegenüber der Financial Post. Durch die Durchführung von Tests an seinen Betriebsstandorten und die Kontaktverfolgung von infizierten Person überwacht dieser Bergbaukonzern die Sicherheit seiner Mitarbeiter und der umliegenden Gemeinden genau, sodass ein verantwortlicher und effizienter fortlaufender Betrieb gewährleistet wird.

Datametrex ist stolz, an der Spitze der COVID-19-Testtechnologien zu stehen, und freut sich, Lösungen zur Eindämmung der Virusverbreitung und eines möglichen erneuten Anstiegs der Virusinfektionen bereitzustellen, meint Marshall Gunter, CEO des Unternehmens. Wir möchten Unternehmen dabei helfen, eine zweite Infektionswelle, die der Gesellschaft und der Weltwirtschaft droht, einzudämmen.

Über Datametrex

Datametrex AI Limited ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen engagiert ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Betriebsziele in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien zu unterstützen. Das Unternehmen bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette.

Weitere Informationen zu Datametrex finden Sie unter www.datametrex.com

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Marshall Gunter, CEO

Tel: (514) 295-2300

E-Mail: -mgunter@datametrex.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.´

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Bei allen hier enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig auf historischen Fakten basieren, könnte es sich um zukunftsgerichtete Informationen handeln. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen durch Wörter oder Ausdrücke wie können, werden, erwarten, wahrscheinlich, sollten, würden, planen, antizipieren, beabsichtigen, potentiell, vorgeschlagen, schätzen, glauben oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere ähnliche Wörter, Ausdrücke und grammatikalische Variationen davon oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden, oder durch Strategiediskussionen identifiziert werden.

Die Leser werden aufgefordert, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung erstellt und basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Erstellung dieser zukunftsgerichteten Informationen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52398

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52398&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA23809L1085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.