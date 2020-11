IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada meldet Absichtserklärung mit der CSC-Gruppe in Indien

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada meldet Absichtserklärung mit der CSC-Gruppe in Indien

Toronto, Ontario - 12. November 2020 - Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT;

OTC: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das Unternehmen oder DDC) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Unterstützung seines Verkaufsagenten Air Canada (TSX: AC) mit Wirkung vom 12. November 2020 einen Letter of Intent [Absichtserklärung] (LOI) mit CSC DRONE AVIATION - einem Unternehmen der CSC-Gruppe mit Sitz in Indien - unterzeichnet hat.

Gemäß den Bedingungen des LOI werden die Parteien eng mit der lokalen Regulierungsbehörde (Directorate General of Civil Aviation [Generaldirektion Zivilluftfahrt]) zusammenarbeiten und gemeinsam Marktchancen in Indien für die Condor-Drohnenlieferungslösung von DDC identifizieren und analysieren, mit der Absicht, auf ein endgültiges Abkommen für diesen Markt hinzuarbeiten.

Wir freuen uns, mit der CSC-Gruppe auf ein Abkommen für die Condor-Drohnen-Logistiklösung von DDC in Indien hinzuarbeiten. Mit einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen(1) und dem drittgrößten Bruttoinlandsprodukt der Welt von 8,7 Billionen US-Dollar(2) ist Indien ein riesiger Logistikmarkt, so dass es zahlreiche potenzielle Anwendungen für den Condor gibt, von der Frachtlieferung auf der ersten und letzten Meile über Öl und Gas, Bergbau, Regierung, Militär, Gesundheitswesen, humanitäre Hilfe bis hin zu Inspektionsdienstleistungen für die Infrastruktur. Wir sind sehr ermutigt durch das starke kanadische und internationale Interesse am Condor und arbeiten auf seine Kommerzialisierung und den Abschluss der Tests hin, erklärte der Präsident und CEO von DDC, Michael Zahra.

Diwali symbolisiert Sieg, Güte, Wissen und Wohlstand, daher fühlen wir uns geehrt, während der glückverheißenden Zeit von Diwali bekannt zu geben, dass wir mit Drone Delivery Canada zusammenarbeiten, um ihre fortschrittliche Drohnen-Lieferungslösung auf den riesigen indischen Markt zu bringen. Ihre Lösung, insbesondere mit den Fähigkeiten des Condor, deckt viele kommerziell tragfähige Anwendungsfälle ab, von kommerziell/industriellen Lieferanwendungen bis hin zu Anwendungen mit sozialem Nutzen wie dem Gesundheitswesen, sagte der Vorsitzende der CSC-Gruppe, Tushar Jani.

(1)Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen.

(2)Internationaler Währungsfonds.

Über die CSC-Gruppe

Die CSC-Gruppe ist eines der führenden indischen Luftfracht-Unternehmen, das in Delhi, Ahmedabad, Mumbai und Kannur mit einer Infrastruktur von Weltklasse vertreten ist. Die Gruppe schlägt jährlich mehr als eine Million Tonnen Fracht um und ist führend in der Pharma-Gesundheitslogistik. CSC wurde für seine vorbildliche Arbeit durch mehrere Auszeichnungen und Zertifizierungen gewürdigt. Sie ist ein stolzer Arbeitgeber mit mehr als 5000 Mitarbeitern an allen ihren Standorten in Indien. Die CSC-Gruppe wurde von Tushar Jani und Khushroo Dubash gegründet, den Mitbegründern von Blue Dart Express Ltd.

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen weltweit als Software as a Service-(SaaS) -Modell zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol A2AMGZ oder ABB.F gehandelt werden.

Mehr erfahren über das Unternehmen unter www.DroneDeliveryCanada.com oder auf den Social-Media-Konten von DDC:

https://www.linkedin.com/company/drone-delivery-canada

https://www.youtube.com/dronedeliverycanada

https://www.facebook.com/dronedeliverycanada

https://www.instagram.com/dronedeliverycanada

https://twitter.com/DroneDeliveryCa

Für weitere Informationen:

Investor Relations: Mr. Michael Zahra, Chief Executive Officer, und Mr. Bill Mitoulas, Telefon: (416) 479-9547, Email: billm@dronedeliverycanada.com;

Media Relations: Mr. Nelson Hudes, Hudes Communications International, Telefon: (905) 660-9155, Email: nelson@hudescommunications.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54220

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54220&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26210W1005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.