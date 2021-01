IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyond: Produkt JUST Egg der Portfoliofirma Eat Just Inc. ab sofort in führenden Fast-Food-Ketten in China erhältlich Verlängerung der Marketingvereinbarung

Die Firma Dicos, die jährlich mehr als 600 Millionen Konsumenten mit ihren Speisen versorgt, wird JUST Egg in ihre Frühstücks-Speisekarte aufnehmen

Vancouver, British Columbia - 14. Januar 2020 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass eine der führenden Fast-Food-Ketten Chinas, Dicos, das Produkt JUST Egg der Eat Beyond-Portfoliofirma Eat Just Inc. in ihr Speisenangebot an mehr als 500 Standorten aufgenommen hat.

Dicos betreibt als eine der größten Lebensmittelketten Chinas 2.600 Geschäftslokale in 32 Provinzen und autonomen Regionen, die jährlich von mehr als 600 Millionen Kunden frequentiert werden.

Dicos bisherige Eierfrikadellen werden durch das Eierprodukt von JUST Egg ersetzt. Die Produkte von JUST Egg schmecken wie Eier, sind prall gefüllt mit sauberen, nachhaltigen Proteinen und werden ausschließlich aus Pflanzen hergestellt. Das Produkt, das wie ein gefaltetes Eieromelett aussieht, wurde bei den NEXTY Awards von Expo West im Jahr 2020 zum Best New Frozen Product gekürt.

Wenn ein führendes Schnellimbiss-Restaurant ein tierisches Produkt durch ein pflanzliches Produkt ersetzt, und das noch dazu quer über das gesamte reguläre Speisenangebot, dann ist das in der Branche einmalig, so Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Es ist zudem faszinierend zu sehen, dass eine der führenden Restaurantketten Chinas vermehrt nachhaltige Speisen auf pflanzlicher Basis anbietet. Ich halte das für einen wesentlichen Indikator dafür, dass sich dieser Trend vermutlich fortsetzen wird.

Neben den Video-Sharing-Plattformen Douyin und Kuaishou werden auch Weibo und WeChat genutzt, um die Bekanntheit des neuen Produkts auf dem Speiseplan zu steigern und eine Reihe von Unboxing-Videos mit Frühstücksangeboten von wichtigen Meinungsbildnern der Technologiebranche zu präsentieren.

Seit 2019 sind die Produkte von JUST Egg in China im Online-Handel, wie etwa auf der von Alibaba betriebenen Plattform Tmall and JD.com, aber auch an ausgewählten Standorten des Einzelhandels und der Gastronomie erhältlich. Das Produkt erzielt über diese Vertriebskanäle in China Umsatzzuwächse von 70 % im Jahresvergleich.

Marketingvereinbarung

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es den am 2. Dezember 2020 angekündigten Dienstleistungsvertrag (der Dienstleistungsvertrag), der mit der Firma Media Relations Publishing, Carsten Schmider (Media Relations) für die Bereitstellung von Marketing- und Beratungsleistungen, einschließlich bestimmten IR-Leistungen, zur Steigerung der Marktpräsenz des Unternehmens abgeschlossen wurde, verlängert hat. Im Rahmen des verlängerten Dienstleistungsvertrags sind ab 19. Januar 2021 Zahlungen in Höhe von 200.000 Euro für einen Leistungszeitraum von sechs Wochen vorgesehen.

Über Eat Just, Inc.

Eat Just, Inc. hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Ernährungssystem aufzubauen, bei dem jeder gut isst. Das Unternehmen macht sich mit seinem erstklassigen Team aus Wissenschaftlern und Forschern eine einzigartige Entdeckungsplattform für innovative Lebensmittelzutaten zunutze, und Michelin-Sterneköche kombinieren diese Entdeckungen mit ihrer jahrzehntelangen kulinarischen Erfahrung, um köstliche, leicht herzustellende, gesündere und nachhaltigere Produkte zu kreieren. Wir wurden von Fast Company unter die Most Innovative Companies, von Entrepreneur unter die 100 Brilliant Companies und von CNBC unter die Disruptor 50 gereiht sowie zum World Economic Forum Technology Pioneer gekürt. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, ein Ei auf pflanzlicher Basis, wurde von Popular Science unter die 100 Greatest Innovations und von Fast Company unter die World Changing Ideas gewählt. Erst vor kurzem wurde das neue Eieromelett auf pflanzlicher Basis bei den NEXTY Awards von Expo West und den Best Bite Awards von Delicious Living als Best New Frozen Product ausgezeichnet. Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite http://ju.st.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (FWB: 988) ist ein Investment-Emittent, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

Folgen Sie Eat Beyond in den sozialen Medien auf LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: Brittany@Exvera.com

Für Investment-Anfragen kontaktieren Sie bitte: Info@Eatbeyondglobal.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Patrick Morris unter Info@Eatbeyondglobal.com oder (236) 521-6499

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55112

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55112&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA27786R1038

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.