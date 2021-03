IRW-PRESS: First Mining Gold Corp. : First Minings Joint Venture-Partner erfüllt die Bedingungen der ersten Phase zu Ausgaben für das Goldprojekt Pickle Crow, Ontario, Kanada

Webcast am 30. März 2021

18. März 2021 - Vancouver, Kanada - First Mining Gold Corp. (First Mining oder das Unternehmen) (TSX: FF; OTCQX: FFMGF; FRANKFURT: FMG) freut sich zu berichten, dass Auteco Minerals Ltd (Auteco) (ASX:AUT) mitteilte, die Bedingungen zu Ausgaben in Höhe von 5 Millionen CAD der Phase 1 der Earn-In-Vereinbarung mit First Mining zum Goldprojekt Pickle Crow (Pickle Crow) im nordwestlichen Ontario, Kanada, erfüllt zu haben. Aus diesem Grund wird Auteco jetzt eine Aktionärsversammlung zur Genehmigung der Ausgabe von 100 Millionen Auteco-Aktien an First Mining einberufen und bei der Australian Securities Exchange (der ASX) die Notierung dieser Aktien beantragen. First Mining erwartet den Erhalt der 100 Millionen Auteco-Aktien bis Ende April. Bei Erhalt der Aktien wird Auteco eine Beteiligung von 51 % an PC Gold Inc. (PC Gold), der hundertprozentigen Tochter des Unternehmens und Eigentümer von Pickle Crow, erhalten.

First Mining freut sich sehr, dass Auteco Ausgaben im Wert von 5 Millionen CAD am Projekt Pickle Crow im Zuge der Phase 1 in nicht einmal einem Jahr geleistet hat, obwohl Auteco drei Jahre Zeit gehabt hätte, diese Ausgaben zu tätigen, führte Dan Wilton, CEO von First Mining, aus. Unsere Partnerschaft mit Auteco hat zu einer bedeutenden Wertschöpfung für Aktionäre von First Mining geführt und unterstreicht den potenziellen Wert des Pickle Crow-Vorkommens. Unser Team ist weiterhin zuversichtlich und erwartet die Ergebnisse von Autecos fortlaufendem 4.500 Meter-Bohrprogramm mit Spannung.

Die erfolgreiche Erfüllung der Ausgabenbedingung in Pickle Crow bezeichnet einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung dieses aufregenden Projekts, kommentierte Ray Shorrocks, Autecos Executive Chairman. Die vielversprechenden Ergebnisse unseres ersten Bohrprogramms haben das Team wirklich motiviert, Pickle Crow als großes, hochgradiges Vorkommen in einem erstklassigen Gebiet zu etablieren.

Mit der Ausgabe von 100 Millionen Auteco-Aktien an First Mining erhält Auteco eine Beteiligung von 51 % an PC Gold (und damit Pickle Crow), und die Parteien werden eine Joint Venture-Aktionärsvereinbarung (die JV-Vereinbarung) zu PC Gold abschließen. Auteco wird ein weiterer Zeitraum von zwei Jahren, ab Abschlussdatum der JV-Vereinbarung, eingeräumt werden, in dem Auteco eine Beteiligung von weiteren 19 % an PC Gold erwerben kann (der Earn-In, Phase 2) durch: (i) Leistung weiterer Explorationsausgaben in der Höhe von 5 Millionen CAD (die zusätzlichen Ausgaben); und (ii) Zahlung von 1 Million CAD innerhalb von 90 Tagen ab Leistung der zusätzlichen Ausgaben. Darüber hinaus wird Auteco bei Abschluss des Earn-Ins, Phase 2, First Mining 2 % Net Smelter Returns (NSR)-Royalty (Lizenzgebühren) an Pickle Crow gewähren, wobei Auteco 1 % für einen Betrag von 2,5 Millionen USD zurückkaufen kann. Nach Abschluss der Phase 2 des Earn-Ins hat Auteco das Recht, weitere 10 % an PC Gold durch Zahlung von 3 Millionen CAD an First Mining (der Buy-In) zu erwerben. Sollte Auteco entscheiden, mit dem Bergbau vor Abschluss des Earn-Ins, Phase 2, zu beginnen, muss Auteco bei Abschluss des Earn Ins, Phase 2 und den Buy-In an First Mining entrichten.

Ein 45.000 Meter-Bohrprogramm mit fünf Diamantbohranlagen wird derzeit in Pickle Crow durchgeführt, mit dem Ziel, die Mineralressourcenschätzung für das Projekt bis Mitte 2021 zu aktualisieren. Bis heute hat Auteco 84 Diamantbohrlöcher über 19.400 Meter durchgeführt, die ausschließlich auf Ausdehnungen nahe der Mine und mineralisierte Strukturen außerhalb des Ressourcengebiets ausgerichtet sind. Sobald das derzeitige Bohrprogramm beendet ist, plant Auteco auf Ergänzungsbohrungen und Bohrungen zur Ressourcenbestimmung überzugehen, um eine genügende Datendichte zur Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für Pickle Crow zu gewinnen.

Auteco beendete das Jahr 2020 mit einer Bargeldposition von 29,6 Millionen AUD und verfügt über genügend Finanzmittel, um die verbleibenden Earn In-Bedingungen zu erfüllen und eine Beteiligung bis zu 80 % an PC Gold (und damit Pickle Crow) zu gewinnen. Wenn Auteco alle Bedingungen der Earn-In-Vereinbarung erfüllt hat, hält First Mining eine Beteiligung von 20 % an PC Gold (und damit Pickle Crow), die bis zu dem früheren Ereignis, entweder dem Ablauf der Earn-In-Vereinbarung oder Autecos Entscheidung, mit Förderungsarbeiten zu beginnen, gehalten wird.

Jüngste Bohrergebnisse aus Pickle Crow

In der derzeitigen Bohrphase wurden Ausdehnungen bekannter mineralisierter Strukturen erfolgreich durchschnitten und bisher nicht definierte Mineralisierung entdeckt. Highlights der Bohrungen sind wie folgt:

o 5,6 m @ 33,4 g/t Gold aus 20,3 m in Bohrloch AUDD0078 (Schacht 3-Adern) - Neue Struktur

- (einschließlich 3.4 m @ 51,3 g/t Gold aus 20.3 m) mit einzelnen Testergebnissen von bis zu 117 g/t Gold und 109 g/t Gold (0,4 m @ 117 g/t Gold aus 21,3 m und 0,3 m @ 109 g/t Gold aus 22,8 m)

o 1,6 m @ 16,9 g/t Gold aus 12,7 m in Bohrloch AUDD0077 (Schacht 3-Adern) - Neue Struktur

- (einschließlich 0,7 m @ 36,6 g/t Gold aus 13,6 m)

o 2 m @ 8,2 g/t Gold aus 396,5 m in Bohrloch AUDD0056 (Schacht 1-Adern) - Strukturausdehnung

o 4 m @ 5,9 g/t Gold aus 420 m in Bohrloch AUDD0056 (Schacht 1-Adern) - Strukturausdehnung

Hinweise:

- Tests im Zusammenhang mit dem Auteco-Bohrprogramm wurden von AGAT Laboratories in Thunder Bay, Ontario ausgeführt.

Vorbereitete 30 g-Proben wurden mit Hilfe einer Bleifusion-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss analysiert. Proben über 5 g/t Au wurden nochmals durch 50 g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert.

- Berichtete Mächtigkeiten entsprechen den gebohrten Kernlängen; wirkliche Mächtigkeiten sind derzeit nicht bekannt.

- Grenzgehalt von 1 g/t Au erlaubt interne Verwässerung von 1 m

Bohrlochstandorte

Bohrloch-Azimut Neigung EndgültigeUTM Ost UTM Nord

Nr.

Tiefe (m)

AUDD0056 170 -65 510 703910 5709647

AUDD0077 350 -70 57 704898 5710715

AUDD0078 160 -60 240 704871 5710794

Anmerkung: Koordinaten der Bohrlochansatzpunkte in UTM NAD 83 z15 angegeben

Ein Bericht zu den Ergebnissen aus allen in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführten Bohrlöchern werden in einer in Kürze veröffentlichten Pressemitteilung enthalten sein.

Die Mineralisierung bleibt in allen Zielgebieten in allen Richtungen offen, und Arbeiten werden auf die Bestimmung hochgradiger Goldabschnitte in den Mineralisierungszonen und deren Einbringung in die Kategorie vermutete Ressourcen abzielen.

Eine Karte mit den identifizierten regionalen Scherzonen und Bohrzielen innerhalb des Konzessionsgebiets:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57363/2021.03.18-FFNewsRelease-AutecoFulfilsStage1-FINAL_DE_PRcom.001.jpeg

Über Pickle Crow

Die Goldlagerstätte Pickle Crow ist eine hochgradige, in einer Abscherung enthaltene, mesothermale Erzgang-Goldlagerstätte aus dem Archaikum. Die Lagerstätte kommt vorwiegend innerhalb von mafischem Vulkangesteins- und gebänderten Eisenformationseinheiten (BIFs) in der Pickle-Crow-Anhäufung des Pickle-Lake-Grünsteingürtels vor, der sich in der Unterprovinz Uchi Lake aus dem Oberen Kraton des Kanadischen Schildes befindet.

Die Mineralisierung ist auf steil nach Nordwesten abfallende, regional begrenzte Scherzonen konzentriert. Im Konzessionsgebiet wurden mehrere Mineralisierungsarten identifiziert, einschließlich Quarz-Gold-Wolfram- (+/-Turmalin)-Abscherungserzgänge, die im Mittelpunkt der aktuellen Exploration stehen, sowie eine gebänderte Eisenformationsmineralisierung (BIF-Stil), die strukturell begrenzte, bedeckte Erzganganordnungen innerhalb der BIFs umfasst.

Pickle Crow war eine der hochgradigsten historischen Goldminen Kanadas. Sie war von 1935 bis 1966 in Betrieb und produzierte in dieser Zeit Berichten zufolge fast 1,5 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 16,14 Gramm pro Tonne. Das Konzessionsgebiet umfasst eine Fläche von etwa 190 Quadratkilometern (19.000 Hektar), die sich über eine große Goldprovinz erstreckt. Auteco hat kürzlich seinen Landbesitz in der Nähe des Projekts vergrößert, indem es weitere 176 Quadratmeter (176.000 Hektar) an Land neben Pickle Crow erworben und somit in Kombination mit der Fläche von 130 Quadratkilometern, die Auteco im Jahr 2020 erworben hatte (siehe Pressemeldung vom 17. Februar 2021), das Landpaket des kombinierten Konzessionsgebiets auf über 496 Quadratkilometer (496.000 Hektar) steigerte (siehe Pressemitteilung vom 28. Januar 2021). First Mining hat das Projekt Pickle Crow im November 2015 durch die Übernahme von PC Gold Inc. erworben.

Der Schwerpunkt der Erschließungen von Auteco liegt auf der Rückkehr zu den ersten Prinzipien, dem Abschluss einer neuen geologischen Überprüfung sowie der Anwendung moderner Explorationstechnologien bei der Weiterentwicklung von Pickle Crow. Auteco richtet sein Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und Erschließung neuer hochgradiger, oberflächennaher Goldressourcen auf Projektebene.

Webcast

Die Geschäftsleitungen von First Mining und Auteco werden am Dienstag, 30. März um 13:00 Uhr Pacific Time (31. März 7:00 Uhr Australian Eastern Standard Time/30. März, 21:00 Uhr MEZ) ein Webcast abhalten, um die Vorteile der Earn-In-Vereinbarung zu Pickle Crow und Autecos fortlaufendes Bohrprogramm zu besprechen sowie Fragen von Aktionären beantworten. Herr Dan Wilton, CEO von First Mining und Herr Ray Shorrocks, Executive Chairman von Auteco werden moderieren. Aktionäre, Analysten, Investoren und Medienvertreter sind eingeladen, am Live-Webcast teilzunehmen und sich unter dem Link unten anzumelden.

Link: https://6ix.com/event/first-mining-gold-auteco-minerals-discuss-pickle-crow-drill-program/

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail, die Angaben enthält, wie Sie Zugang zum Webinar per Telekonferenz oder Webcast erhalten.

Ein Replay des Webcasts wird nach Abschluss der Konferenz auf First Minings Website erhältlich sein.

Über Auteco

Auteco Minerals Limited ist ein in Mineralexploration tätiges Unternehmen, das sich derzeit mit der Weiterentwicklung der hochgradigen Goldressourcen im Goldprojekt Pickle Crow in einem Gebiet von Weltklasse, Uchi Sub-Province, Ontario, Kanada, beschäftigt. Das Board of Directors und das technische Managementteam von Auteco haben in den letzten Jahren einen nachweislich guten Ruf in der Entdeckung von Gold und der Wertschöpfung für Aktionäre und Stakeholder gewonnen.

Qualifizierte Sachverständige

Hazel Mullin, P.Geo., Director, Data Management and Technical Services von First Mining, ist eine qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein kanadisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung des Goldprojekts Springpole im Nordwesten von Ontario mit Einholung der entsprechenden Genehmigungen konzentriert. Springpole (https://bit.ly/30U4Tk1) ist eines der größten noch nicht erschlossenen Goldprojekte in Kanada. Die Ergebnisse einer positiven Vormachbarkeitsstudie (PEA) für das Goldprojekt Springpole wurden von First Mining im Januar 2021 bekannt gegeben. Die Genehmigungsaktivitäten sind im Gange und die Einreichung einer Umweltverträglichkeitserklärung für das Projekt ist für 2021 geplant. Außerdem hat das Unternehmen eine umfangreiche Beteiligung an Treasury Metals Inc., die das Goldprojekt Goliath-Goldlund zur Konstruktion bringt. First Minings Liegenschaftsportfolio im Osten Kanadas umfasst auch die Goldprojekte Pickle Crow (das in Partnerschaft mit Auteco Minerals Ltd. vorangebracht wird - https://bit.ly/3sbxXiQ), Cameron, Hope Brook, Duparquet, Duquesne und Pitt.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Gründer, President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Spiros Cacos | Vice President, Investor Relations

Direktwahl: +1 604 639 8825 | Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: info@firstmininggold.com

www.firstmininggold.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 - stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung gültig. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwarten, voraussehend, glauben, planen, herausragend, beabsichtigt, schätzt, sieht vor, möglich, eventuell, Möglichkeiten, Strategie, Ziele oder Variationen davon kenntlich gemacht oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden können, könnten", würden oder werden, oder das Negative eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen bezüglich zukünftiger Ereignisse wider und beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf: (i) den Zeitpunkt der Versammlung der Aktionäre von Auteco, auf der die Genehmigung für die Ausgabe von 100 Millionen Aktien von Auteco eingeholt wird, und den Zeitpunkt des Eingangs dieser Aktien bei First Mining; (ii) den Zeitpunkt des Abschlusses von Phase 1 des Earn-in und des Abschlusses einer JV-Vereinbarung; (iii) den Zeitpunkt, an dem Auteco die zusätzlichen Ausgaben für das Projekt Pickle Crow tätigt; (iv) den Zeitpunkt, an dem Auteco 1 Million Dollar an First Mining im Rahmen von Phase 2 des Earn-in zahlt; (v) die Gewährung einer 2%igen NSR-Lizenzgebühr am Goldprojekt Pickle Crow an First Mining durch Auteco und den Zeitpunkt dieser Gewährung; (vi) den Zeitpunkt der Ausübung des Buy-in durch Auteco; (vii) den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Analyseergebnisse aus dem aktuellen 45.000 m umfassenden Bohrprogramm im Goldprojekt Pickle Crow; (viii) die Pläne von Auteco, sein Bohrprogramm auf Infill- und Ressourcendefinitionsbohrungen umzuschwenken, sobald das aktuelle 45.000 m umfassende Bohrprogramm abgeschlossen ist; (ix) den Zeitpunkt für eine Aktualisierung der aktuellen Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Pickle Crow; und (x) den Fokus von Auteco auf die Abgrenzung hochgradiger Goldfälle innerhalb der mineralisierten Hülle im Goldprojekt Pickle Crow und eine mögliche Steigerung der Anzahl der vermuteten Mineralressourcen für das Projekt in Folge. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen von First Mining oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen Annahmen, die von diesen getroffen wurden, und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte als auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden oder können, und die Parteien haben Annahmen und Erwartungen aufgestellt, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder sich auf diese beziehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: behördliche Genehmigungen; die Genehmigung durch die Aktionäre von Auteco; der Erhalt der erforderlichen Finanzierung durch Auteco; das Vorkommen und die Kontinuität von Metallen im Goldprojekt Pickle Crow zu den erwarteten Gehalten; der Erfolg bei der Umsetzung der geplanten Bohrprogramme; Schwankungen des Kassa- und Terminpreises von Gold, Silber, Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie etwa des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar oder dem australischen Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration und Explorationsbohrprogrammen, der Erschließung und des Bergbaus (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Grundstücken. sowie die zusätzlichen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr beschrieben sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen des SEDAR-Profils des Unternehmens unter www.sedar.com eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der bei der SEC auf EDGAR eingereicht wurde.

First Mining warnt, dass die vorliegende Liste von Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn Anleger und unsere Personen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen, um Entscheidungen betreffend First Mining zu treffen, sollten sie die oben genannten Faktoren und unsere Unsicherheiten sowie mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft oder in unserem Auftrag getätigt werden, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Vorsorglicher Hinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

Diese Pressemeldung wurde im Einklang mit den Bestimmungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze erstellt, welche sich von den Bestimmungen der in den USA geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Ressourcen- und Reservenschätzungen in Übereinstimmung mit den NI 43-101-Stundards für die Offenlegung von NI 43-101 und den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, und Petroleum von 2014 erstellt. NI 43 101 ist ein Regelwerk, das von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelt wurde und Richtlinien für alle von Emittenten veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen zu Mineralprojekten vorgibt. Nach US-amerikanischen Standards darf die Mineralisierung nicht als Reserve klassifiziert werden, es sei denn, es wurde festgestellt, dass die Mineralisierung zum Zeitpunkt der Bestimmung der Reserven wirtschaftlich und legal produziert oder abgebaut werden könnte. Insbesondere, und ohne die allgemeine Gültigkeit des zuvor Erwähnten einzuschränken, ist der Begriff Ressourcen nicht mit dem Begriff Reserven gleichzusetzen. Nach US-Normen kann eine Mineralisierung nur dann als Reserve eingestuft werden, wenn festgestellt wurde, dass die Mineralisierung zum Zeitpunkt der Reservenbestimmung aus wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht förderbar ist. Die Offenlegungsvorschriften der SEC erlauben für gewöhnlich nicht, dass Informationen zu gemessenen Mineralressourcen, angezeigten Mineralressourcen oder abgeleiteten Mineralressourcen oder andere Beschreibungen von mineralisierten Mengen in den Lagerstätten, die nach US-Maßstäben keine Reserven darstellen, in den bei der SEC eingereichten Unterlagen angeführt werden. Anleger dürfen nicht davon ausgehen, dass alle Minerallagerstätten dieser Kategorien, oder auch nur Teile davon, jemals in Reserven umgewandelt werden. US-Anleger sollten auch bedenken, dass abgeleitete Ressourcen mit großen Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Existenz sowie ihrer Förderbarkeit aus wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht behaftet sind. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle abgeleiteten Mineralressourcen, oder auch nur Teile davon, jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden können. Gemäß den kanadischen Bestimmungen dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nur in sehr seltenen Fällen als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien dienen. Die Anleger dürfen nicht annehmen, dass alle abgeleiteten Mineralressourcen, oder auch nur Teile davon, existieren bzw. wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar sind. Bei einer Veröffentlichung der enthaltenen Unzen handelt es sich um eine Veröffentlichung, die aufgrund der kanadischen Bestimmungen zulässig ist. Die SEC hingegen erlaubt Emittenten für gewöhnlich nur, über Mineralisierungen zu berichten, bei denen es sich nicht um Reserven im Sinne der SEC-Vorschriften handelt, und zwar in Form von Pro-Forma-Mengen und Erzgehalten und ohne Bezugnahme auf Maßeinheiten. Die Anforderungen von NI 43-101 zur Identifizierung von Reserven entsprechen nicht den Anforderungen der SEC. Die Reserven, die vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 ausgewiesen werden, gelten möglicherweise nicht als Reserven im Sinne der SEC-Standards. Dementsprechend können Informationen über Minerallagerstätten, die hierin aufgeführt sind, möglicherweise nicht mit den veröffentlichten Informationen von SEC verglichen werden, die nach US-Standards ausgewiesen sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

