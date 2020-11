IRW-PRESS: Gaia Metals Corp.: Gaia Metals schließt Bohrprogramm auf Prospektionsgebiet Gold Dyke im Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho, USA, ab

Vancouver, BC, Kanada, 12. November 2020 - Gaia Metals Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: GMC) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9G) gibt erfreut bekannt, dass es ein erstes Diamantbohrprogramm auf dem unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek (das Konzessionsgebiet) abgeschlossen hat. Das Konzessionsgebiet liegt rund 15 km nordöstlich von Salmon, Idaho, und ist über einen asphaltierten Highway und ein Netzwerk aus Schotterstraßen und Wegen hervorragend zugänglich.

Das kürzlich abgeschlossene Bohrprogamm bestand aus vier (4) Diamantbohrlöchern in HQ-Größe, die insgesamt 457 m umfassen. Das Programm konzentierte sich auf das Prospektionsgebiet Gold Dyke (Gold Dyke) und beinhaltete ein Zwillingsbohrloch (FC20-003) des historischen Bohrlochs RDH-8, das 1,5 g/t Au und 12,1 g/t Ag über 44,2 m ergab. Jedes 2020 niedergebrachte Bohrloch durchteufte oberflächennahe Zonen unterschiedlich alterierter Metasedimente mit häufiger bis üppiger Quarzäderung, Verkieselung, Sulfiden und brekziösen/drusigen Strukturen. Die Zone ist in alle Richtungen hin offen und wurde über eine Streichlänge von rund 250 m getestet. Der Bohrkern wurde an Ort und Stelle in Salmon, Idaho, protokolliert und beprobt. Die Proben werden in den nächsten Wochen an das Labor geschickt. Das Unternehmen wird berichten, wenn die Analyseergebnisse vorliegen.

Das Unternehmen gibt außerdem erfreut bekannt, dass beim Bau einer Zugangsstraße zu den Bohrgeräten erhebliche Mengen an Aufschlüssen freigelegt wurden. Insgesamt wurden 33 Gesteinsproben entlang der Zugangsstraße genommen und zur Analyse verschickt. Ein großer Teil der freigelegten Aufschlüsse sind verkieselte und unterschiedlich drusige Metasedimente, die zahlreiche Quarz- und Eisenoxidgänge sowie häufige Sulfide beherbergen, und ähnelt stark der im Bohrloch gefundenen Zone.

Insgesamt wurde im Zuge der Oberflächen-Probenahme 2020 bei Gold Dyke ein Prospektionsgebiet abgegrenzt, das erheblich größer ist als bisher bekannt und zahlreiche Proben mit Erzwerten zwischen 0,5 und 10,9 g/t Au bzw. zwischen 1 und 292 g/t Ag (+/- Cu) beherbergt. Die Mineralisierung bei Gold Dyke ist in stark verkieseltes Metasedimentgestein eingebettet, das von zahlreichen Vertiefungen (Vugs), Quarzgängen und zu einem geringeren Teil auch Sulfiden (Pyrit, Kupferkies) geprägt ist. Das Projektgebiet Gold Dyke ist auf direktem Weg über sekundäre Kiesstrassen zu erreichen und befindet sich auf staatlichem Grund (BLM lands) außerhalb der Ländereien der US-Forstverwaltung und anderer Schutzgebiete.

Sobald die Ergebnisse der Probenanalysen vorliegen, möchte das Unternehmen die nächste Reihe an Bohrlöchern priorisieren, um ein aggressives Anschlussprogramm auf Gold Dyke durchzuführen. Außerdem ist der Genehmigungsprozess für ein erstes Bohrprogramm auf Carmen Creek im Gange. Das Prospektionsgebiet Carmen Creek wurde nie Testbohrungen unterzogen und man weiß nicht, bis in welche Tiefe es sich ausdehnt, auch wenn das Potenzial nach den Ergebnissen der Oberflächenexploration von 2020 stark vergrößert wurde. Die Ergebnisse der Probenanalysen des 3-tägigen Anschluss-Prospektionsprogramms, das im Oktober auf Carmen Creek durchgeführt wurde, stehen noch aus (siehe Pressemitteilung vom 10. November 2020).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54204/GaiaMetals_121120-DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher von 2020 auf dem Prospektionsgebiet Gold Dyke

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54204/GaiaMetals_121120-DEPRcom.002.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54204/GaiaMetals_121120-DEPRcom.003.jpeg

Foto 1-2: Aufbau der Bohrgeräte auf dem Prospektionsgebiet Gold Dyke

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54204/GaiaMetals_121120-DEPRcom.004.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54204/GaiaMetals_121120-DEPRcom.005.jpeg

Foto 3-4: Bau des Zugangswegs zu den Bohrstandorten

Qualifizierter Sachverständiger

Darren L. Smith, M. Sc., P. Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über Gaia Metals Corp.

Gaia Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten gerichtet ist, die Basis- und Edelmetalle, einschließlich Platingruppenelemente, und Lithium enthalten.

Das Vorzeigeaktivum des Unternehmens ist das Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek im US-Bundesstaat Idaho. Das Konzessionsgebiet beherbergt zwei größere fortgeschrittene Ziele: das Erkundungsgebiet Gold Dyke mit einem historischen Bohrabschnitt von 1,5 Gramm Gold und 12,1 Gramm Silber pro Tonne auf 44,2 Metern (RDH 8) und das Minenerkundungsgebiet Carmen Creek mit einer historischen Ausbissprobe von 14,15 g/t Gold, 63 g/t Silber und 1,2 % Kupfer.

Zusätzliche Aktiva des Unternehmens sind das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Corvette und das Konzessionsgebiet FCI (das einer Option von O3 Mining Inc. unterliegt), die sich in der Region James Bay in Quebec befinden. Die Konzessionsgebiete grenzen aneinander an und bieten beträchtliches Gold-Silber-Kupfer-PGE-Lithium-Potenzial, insbesondere im Erkundungsgebiet Golden Gap mit Schürfproben von 3,1 bis 108,9 g/t Gold vom Ausbiss und 10,5 g/t Gold auf sieben Metern im Bohrloch, in den Erkundungsgebieten Elsass und Lorraine mit 8,15 % Kupfer, 1,33 g/t Gold und 171 g/t Silber im Ausbiss sowie im Pegmatit-Erkundungsgebiet CV1 mit 2,28 % Lithiumoxid auf sechs Metern in Schlitzproben.

Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC), das Konzessionsgebiet Golden Silica (British Columbia) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Northwest Territories), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Adrian Lamoureux, President & CEO unter der Telefonnummer +1 778 945-2950 oder per E-Mail unter adrian@gaiametalscorp.com. Oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.gaiametalscorp.com.

Im Namen des Board of Directors

ADRIAN LAMOUREUX

Adrian Lamoureux, President & CEO

