IRW-PRESS: Green Battery Minerals Inc.: Unternehmensupdate & Tom Yingling, President und CEO von Green Battery Minerals Inc., wird bei Planet MicroCap Showcase präsentieren

Vancouver (British Columbia), 19. April 2021. Green Battery Minerals Inc. (TSX-V: GEM, FSE: BK2P, WKN: A2QENP, OTCQB: GBMIF) (Green Battery oder das Unternehmen) freut sich, ein Unternehmensupdate sowie eine Einladung zur Präsentation von President und CEO Tom Yingling bei der Konferenz Planet MicroCap Showcase VIRTUAL bereitzustellen. (Einladung siehe unten)

HÖHEPUNKTE:

Die Mission und die Strategie von Green Battery Minerals bestehen darin, einer der größten nordamerikanischen Hersteller von sauberen, umweltfreundlichen und qualitativ hochwertigen Anodenmaterialien zu werden, die in Batterien für Elektrofahrzeuge sowie für die Speicherung erneuerbarer Energien verwendet werden.

Das Unternehmen plant, in den kommenden beiden Jahren Folgendes durchzuführen:

1. Feldarbeiten - konzipiert, um die geprüfte Ressource zu erweitern und auf die beste und umweltfreundlichste Weise weiterzuentwickeln. Die Vorbereitungen für die Genehmigungen des Bohrprogramms sind im Gange.

2. Umweltstudie - Bericht über die Bewertung der Auswirkungen

3. Mineralverarbeitung - Großproben, Batterietests, endgültiges Anlagendesign

4. Weitere erforderliche Berichte - Vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA), Machbarkeitsstudie (Feasibility Study, FS) und BAPE (Bureau daudiences publique sur lenvironnement)

5. Sphärisierung unseres Grafits - Dies würde den potenziellen Verkaufspreis um 1.000 Dollar pro Tonne erhöhen.*

6. Beschichtung unseres Grafits - Dies würde den potenziellen Verkaufspreis um 4.000 Dollar erhöhen.*

7. Entwicklung unseres Anodenmaterials für eine Testbatterie - Dies ist im Gange. Wir beginnen mit dem Gestein im Boden und werden mit einer Batterie abschließen. Der Prozess umfasst Folgendes:

a. Abbau des Gesteins vom Standort: erledigt (abgeschlossen)

b. Brechen des Gesteins: erledigt (abgeschlossen)

c. Flotation des Gesteins (Grafit wird einer Flotation unterzogen und zur Separation vom Gestein verwendet): Dieser Prozess ist im Gange.

d. Reinigung auf 99,95 % mittels sauberem alkalischem Verfahren: Noch zu erledigen

e. Sphärisierung: Noch zu erledigen

f. Beschichtung des Grafits: Noch zu erledigen

g. Herstellung einer Anode: Noch zu erledigen

h. Testen unserer Anode im Vergleich mit anderen Standardanoden: Noch zu erledigen

8. ESG-Bemühungen - Green Battery Minerals ist bestrebt, die besten Standards anzuwenden, indem es den CO2-Fußabdruck in der Lieferkette reduziert und die CO2-Neutralität für seine gesamte Produktionswertschöpfungskette anstrebt.

9. Abnahmeabkommen - Green Battery Minerals setzt die Qualifizierungsarbeiten sowie die Handelsgespräche mit potenziellen Kunden fort, wobei das beim Projekt Berkwood abgebaute und auf 99,95 % gereinigte Grafitmaterial verwendet wird.

Das folgende Balkendiagramm zeigt, was das Unternehmen in einem Zweijahresplan zu erreichen hofft, um eine Entscheidung hinsichtlich des Abbaus anzustreben.

Leistungen und Erfolge.

Die Präsentation beschreibt Folgendes:

- Hochgradiger Grafit - Durchschnittsgehalt von 17 %

- 70-80 % unserer Ressource besteht aus großen bis riesigen Flocken

- Metallurgische Tests ergeben 97,8 % Grafit

- Einfach auf 99,95 % gereinigt mittels standardmäßigem alkalischem Verfahren (umweltfreundlicher)

- Standort Quebec - eine der bergbaufreundlichsten Rechtsprechungen der Welt

- Infrastruktur - Dämme, Straßenzugang, Häfen, Eisenbahn und Arbeitskräfte in unmittelbarer Nähe

- 4 äußerst erfolgreiche Bohrprogramme

- Ganzjähriger Zugang

- Ressource an Oberfläche - Tagebau

- Niedrige Rückgewinnungskosten

- 11 weitere Ausbissstandorte im Konzessionsgebiet

- Große bis riesige Flocken - Herstellung von Kugelgrafit, der in der Anode von Batterien verwendet wird

- Einfach auf Industrieanwendungen erweiterbar

- Kurzer Weg zur Produktion mit einfachem Abbauverfahren

- Geringeres Risiko als andere Grafitprojekte

- Geringe Kosten - sowohl Investitions- als auch Betriebskosten

- 550.000 t Grafit - Tendenz steigend (Ressourcenschätzung gemäß 43-101)

- Abnahmeabkommen mit Carbon6

President und CEO Tom Yingling sagte: Wir freuen uns, unseren zukünftigen Weg bekannt zu geben. Diese nächste Phase wird weiterhin den hohen ESG-Standards von Green Battery entsprechen. Das Unternehmen profitiert vom Zugang zu einigen der kostengünstigsten und umweltfreundlichsten Energiequellen in Nordamerika. Quebec profitiert von einem umfassenden Angebot an kostengünstiger, sauberer Wasserkraft, die sowohl dem Unternehmen Geld spart, als auch die ESG-Politik des Unternehmens unterstützt. Nordamerika muss starke, zuverlässige lokale Lieferketten für qualitativ hochwertige Batteriematerialien schaffen, die mit dem geringsten CO2-Fußabdruck produziert werden - unter strikter Einhaltung der Rückverfolgbarkeit und der Sicherstellung, dass die Grafitkosten stets konkurrenzfähig sind.

Tom Yingling, President und CEO von Green Battery Minerals Inc., wird bei der Planet MicroCap Showcase VIRTUAL 2021 präsentieren. Bitte nehmen Sie daran teil.

Um die Live-Präsentation aufzurufen, verwenden Sie bitte die folgenden Daten:

Donnerstag, 22. April 2021

Uhrzeit: 14:30 Uhr (EST) (11:30 Uhr (PST)

URL-Link zum Webcast: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2059/40906

Wenn Sie persönliche Investorengespräche mit Green Battery Minerals Inc. buchen und die Präsentation von Tom Yingling sehen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie hier für die virtuelle Veranstaltung registriert sind: https://planetmicrocapshowcase.com/signup

Persönliche Gespräche werden über eine private, sichere Videokonferenz über die Veranstaltungsplattform der Konferenz angesetzt und durchgeführt.

Die Website der Planet MicroCap Showcase VIRTUAL kann hier aufgerufen werden: https://planetmicrocapshowcase.com/

Wenn Sie nicht an der Live-Präsentation teilnehmen können, werden alle Unternehmenspräsentationen als Webcasts direkt auf der Veranstaltungsplattform der Konferenz unter diesem Link in der Registerkarte Agenda zur Verfügung stehen: https://planetmicrocapshowcase.com/agenda

Qualifizierte Person: Dave Kelsch, P.Geo., ist eine qualifizierte Person (Qualified Person, QP) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101 und hat die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen: Green Battery Minerals wird von einem Team geleitet, das zusammen über 150 Jahre Erfahrung vorweisen kann und nicht nur zahlreiche Minen entdeckt, sondern diese auch errichtet und betrieben hat. Der jüngste Erfolg des Managementteams von Green Battery Mineral ist die Entdeckung der Grafitressource Berkwood im Norden von Quebec. Green Battery Mineral besitzt dieses Aktivum zu 100 Prozent und die Aktionäre des Unternehmens werden von diesem Aktivum profitieren, zumal die Nachfrage nach Grafit für Elektrofahrzeuge beträchtlich steigt.

Für das Board of Directors:

Green Battery Minerals lnc.

Thomas Yingling

President, CEO & Director

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte:

Investor Relations:

oder 1-604-343-7740

info@greenbatteryminerals.com

www.greenbatteryminerals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Erwartungen der Firmenführung des Unternehmens widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben, und umfassen sämtliche Aussagen zu zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten. Diese Aussagen können daher eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten, bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für das Unternehmen daraus ergeben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Sichtweise der Firmenführung wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

