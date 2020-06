IRW-News: Halo Labs Inc. : Halo Labs gibt Partnerschaft mit Zkittlez bekannt: Preisgekrönte Cannabissorten für Oregon

IRW-PRESS: Halo Labs Inc. : Halo Labs gibt Partnerschaft mit Zkittlez bekannt: Preisgekrönte Cannabissorten für Oregon

Toronto, Ontario - 3. Juni 2020 - Halo Labs Inc. (Halo oder das Unternehmen)(NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein exklusives strategisches Partnerschaftsabkommen mit der Firma Terphogz, LLC (Zkittlez) unterzeichnet hat, das die Entwicklung und Vermarktung von neuen und einzigartigen Cannabissorten vorsieht.

Hintergrund & wichtige Eckdaten zur Partnerschaft

- Terphogz, LLC ist ein anerkannter Konzern für Cannabiszüchtungen, der auch für die berühmten Cannabisanbausorten der Marke Zkittlez verantwortlich zeichnet.

- Für Produkte der Marke Zkittlez wird im Vergleich zu ähnlichen Produkten am Markt normalerweise ein Preiszuschlag von mindestens 20 % berechnet. Der Markenwert und Bekanntheitsgrad von Zkittlez als Anbieter von erstklassigen Cannabiszüchtungen beschert den Produkten der Marke einen Platz im Regal neben Branchenführern wie z.B. Cookies and Connected.

- Zkittlez kann auf mehr als 200.000 Follower in den sozialen Medien verweisen.

- Zkittlez und seine Kreuzzüchtungen zählen zu den gefragtesten und begehrtesten Anbausorten in der gesamten Cannabisbranche. Wir haben bei Wettbewerben schon zahlreiche Preise gewonnen, zum Beispiel den ersten Platz beim Emerald Cup.

- Die 5-jährige exklusive Partnerschaft für den US-Bundesstaat Oregon wird Halos Gendatenbank und Produktpalette weiter stärken. Diese Partnerschaft mit einer branchenführenden Marke passt hervorragend zu der von Halo bereits im Vorfeld angekündigten Partnerschaft mit der Firma OG DNA Genetics in East Evans Creek (Oregon).

- Halo hat 20 Cannabissorten von Zkittlez in der unternehmenseigenen Farm in East Evans Creek angebaut, die voraussichtlich im November 2020 geerntet und zum Verkauf angeboten werden. Das Unternehmen hat die Absicht, aus dem in seiner Farm in East Evans Creek gezüchteten Material Blüten, Prerolls und Konzentrate der Marke Zkittlez herzustellen und zu vertreiben.

Die Firma Terphogz, LLC besitzt einen Genpool, aus dem bekanntlich die berühmten Cannabissorten der Marke Zkittlez stammen. Zkittlez punktet mit einem einzigartigen und markanten Terpenprofil, das mit keiner anderen Cannabissorte am Markt vergleichbar ist. Dadurch hebt sich die Marke auch von anderen Cannabissorten ab. Halo hat sich mit Zkittlez in Oregon eine exklusive Partnerschaft mit einer Laufzeit von fünf Jahren gesichert, um hier die Cannabisstämme des Konzerns zu züchten und die beliebte Marke erstmals auch den Konsumenten in Oregon anbieten zu können.

Halo erhält die Lizenz und die Exklusivrechte an einem beachtlichen Repertoire von Cannabisstämmen, unter denen vor allem die Marken Zkittlez, Zmoothi und Z3 Kush zu nennen sind. Zkittlez konzentriert sich auf das gesamte Spektrum der Pflanze und hat gezeigt, dass THC alleine nicht in der Lage ist, mit robusten und einzigartigen Terpenprofilen zu konkurrieren. Mit den preisgekrönten und begehrten Stämmen kann Halo weitere Marken und Produkte für den Einzelhandel herstellen, die gut zur langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens passen. Mit mehr als 200.000 Followern in den sozialen Medien und langjährigen Erfolgen in der Züchtung von Cannabissorten ist Zkittlez für Halo ein Zugewinn mit großer Wertschöpfung, der das schon zuvor beachtliche Portfolio von verbraucherorientierten Cannabis-Partnerschaften des Unternehmens maßgeblich bereichert.

Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Halo. Mit unseren preisgekrönten Cannabissorten und Halos Kompetenz im Anbau können wir einen schlagkräftigen gemeinsamen Auftritt in Oregon garantieren. Bleiben Sie dran - wir können es kaum erwarten, uns an die Arbeit zu machen! freut sich Green R. Fieldz, CEO von Terphogz, LLC.

Kiran Sidhu, CEO und Co-Gründer von Halo, fügt hinzu: Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unserem Partner Terphogz, LLC in Oregon eine neue Markenproduktlinie von Blüten, Prerolls und Konzentraten auf den Markt zu bringen. Die Kooperation mit einer beliebten und preisgekrönten Marke wie Zkittlez, die bereits den Emerald Cup für sich verbuchen konnte, und mit der wir einerseits bestehende Cannabissorten anbauen und andererseits neue Cannabisorten entwickeln, ist der beste Beweis dafür, dass es Halo ein wichtiges Anliegen ist, die Cannabiskonsumenten mit den besten Cannabissorten zu versorgen. Wir hoffen, gemeinsam mit dem Team von Terphogz, LLC weitere Projekte zu entwickeln und als Partnerschaft in weitere Märkte zu expandieren.

Über Halo

Halo ist ein führendes Unternehmen für den Anbau, die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, das qualitativ hochwertige Cannabisblüten, -öle und -konzentrate anbaut, extrahiert und verarbeitet und seit seiner Gründung bereits über fünf Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Darüber hinaus hat Halo sein Geschäft durch die Wertschöpfung mit seinen Produkten und nun auch durch die Vertikalisierung in Schlüsselmärkte in den USA und Afrika mit der geplanten Expansion auf europäische und kanadische Märkte weiterentwickelt. Mit seinem kundenorientierten Ansatz vermarktet Halo innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien.

Kürzlich schloss das Unternehmen verbindliche Vereinbarungen über den Erwerb einer Ausgabestelle in Los Angeles, 3 KushBar-Marken-Ausgabestellen, 5 Genehmigungen in Alberta, (Kanada) und Canmart Limited, die über Großhandelsvertrieb und Sonderlizenzen verfügt, die die Einfuhr und den Vertrieb von Produkten auf Cannabisbasis für den medizinischen Gebrauch (CBPMs) im Vereinigten Königreich erlauben. Halo wird von einem starken, multidisziplinären Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien, Oregon und Nevada tätig, während es in Lesotho innerhalb einer geplanten 200 Hektar großen Anbauzone über Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd.international präsent ist, dass in Großbritannien über Canmart importiert und vertrieben werden soll.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) veröffentlicht wurden.

