IRW-News: Inca One Gold Corp.: Inca One übt Option auf Inanspruchnahme von Gold-Vorauszahlungsfazilität von OCIM in Höhe von 3 Mio. Dollar aus

VANCOUVER, BC - 9. Dezember 2021 - INCA ONE GOLD CORP. (TSXV:INCA) (OTCQB:INCAF) (Frankfurt:SU92) (Inca One oder das Unternehmen), ein Goldproduzent mit zwei vollständig genehmigten Mineralverarbeitungsanlagen in Peru, gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Option auf die Inanspruchnahme von 3,0 Millionen USD von OCIM Precious Metals SA (OCIM) ausgeübt hat. Alle hierin gemeldeten Zahlenwerte sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

Wie bereits in der Pressemeldung des Unternehmens vom 9. August 2021 berichtet, sicherte sich Inca One eine nicht verwässernde Gold-Vorauszahlungsfazilität von OCIM, deren Auszahlung in zwei Tranchen erfolgen sollte. Die erste Tranche belief sich auf 6,0 Millionen USD und die zweite Tranche in Höhe von 3,0 Millionen USD sollte auf Antrag von Inca One ausgezahlt werden, nachdem bestimmte Bedingungen erfüllt wurden.

Aufgrund der von Inca One verzeichneten anhaltenden Zunahme der Nachfrage nach Mineralaufbereitungsleistungen hat OCIM der vorzeitigen Inanspruchnahme der zweiten Tranche durch das Unternehmen zugestimmt. Mit diesem zusätzlichen Working Capital in Höhe von 3,0 Millionen USD soll der Erwerb von goldhaltigen Mineralien angekurbelt werden, wodurch das Produktionswachstum weiter gefördert werden soll.

Inca One teilt ferner mit, dass es David Skarica von addictedtoprofits.net mit der Erbringung von Marketingdienstleistungen beauftragt hat. Der Vertrag hat eine Laufzeit von sechs Monaten, beginnend am 1. Dezember 2021; das Gesamthonorar beträgt 40.000 CAD.

Über Inca One

Inca One Gold Corp. ist ein etablierter Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Goldmineralverarbeitungsanlagen in Peru betreibt. Das Unternehmen verfügt in seinen beiden voll integrierten Anlagen, Chala One und Kori One, über eine genehmigte Betriebskapazität von insgesamt 450 Tonnen pro Tag und hat mehr als 100.000 Unzen Gold produziert und mit seinen Verarbeitungsanlagen Einnahmen in Höhe von über 125 Millionen US$ erzielt. Inca One wird von einem erfahrenen und qualifizierten Managementteam geleitet, das das Unternehmen als vertrauenswürdigen Marktführer bei der Betreuung von behördlich genehmigten Klein- und handwerklichen Bergbaubetrieben (ASM) in Peru etabliert hat. Peru ist einer der größten Goldproduzenten der Welt und sein ASM-Sektor wird von Regierungsbeamten auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.incaone.com.

Abb. 1: Goldverarbeitungsanlagen von Inca One in Peru (links: Anlage Chala One, rechts: Anlage Kori One)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63131/INCA_09-12-2021_PR_DEPRcom.001.jpeg

Für das Board:

Edward Kelly

President und CEO

INCA ONE GOLD CORP.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Konstantine Tsakumis

Inca One Gold Corp.

ktsakumis@incaone.com

604-568-4877

INCA ONE GOLD CORP.

850 - 1140 West Pender Street

Vancouver, British Columbia, Kanada V6E 4G1

Tel: 604-568-4877

Fax: 604-568-8791

www.incaone.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Aussagen über das Unternehmen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Solche Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie können, erwarten, schätzen, antizipieren, beabsichtigen, glauben und fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Variationen identifiziert werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können in jedem Fall erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund von Faktoren wie: (i) Schwankungen der Mineralienpreise; (ii) eine Änderung der Marktbedingungen; und (iii) die Tatsache, dass zukünftige Betriebsergebnisse auf der Grundlage der bisher vorliegenden begrenzten Informationen nicht genau vorhergesagt werden können. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt das Unternehmen nicht, Änderungen an diesen Aussagen zu aktualisieren. Inca One ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und man sollte sich nicht zu sehr auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Zudem dürfen die Wertpapiere in keinem Bundesstaat verkauft werden, in denen ein Verkaufsangebot, ein Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen des jeweiligen Bundesstaates rechtswidrig wäre.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

