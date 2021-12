IRW-PRESS: Juva Life Inc.: Juva Life berichtet über einen Umsatzanstieg von 322 % in den Einreichungen der Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal 2021

Das Cannabis- und Life Sciences-Unternehmen gibt Q3-Ergebnisse und Kommentare zur Geschäftstätigkeit bekannt

Vancouver, British Columbia, 2. Dezember 2021 -- Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FWB: 4VV) (Juva Life, Juva oder das Unternehmen), ein Life-Sciences-Portfoliounternehmen mit Aktivitäten in der Cannabisproduktion und -Distribution sowie in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung, meldete heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die 3- und 9-Monats-Zeiträume, die am 30. September 2021 endeten.

Q3 2021 Finanzübersicht

- Der Umsatz im dritten Quartal 2021 stieg im Vergleich zu demselben Vorjahreszeitraum um 322 % von $0.2 Millionen auf $1,2 Millionen. Dieser Anstieg wurde durch das Wachstum im Belieferungsgeschäft sowie durch die Verkäufe der ersten Cannabisernten ermöglicht

- Der Umsatz in den neun Monaten, die am 30. September 2021 zu Ende gingen, betrug $2,5 Millionen gegenüber $0,5 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was einer Steigerung um 390 % entspricht

- Der Bruttogewinn stieg in diesem Quartal auf $0,51 Millionen oder um 43,1 % des Umsatzes, verglichen mit $0,13 Millionen im gleichen Zeitraum des Jahres 2020

- Die Nettoaufwendungen einschließlich der nicht zahlungswirksamen Posten sanken im Quartal von $3,1 Millionen auf $2,5 Millionen, trotz deutlicher Zunahme des Umsatzes

- Am 30. September 2021 betrug das Betriebskapital $4,5 Millionen

Q3 2021 betriebliche Highlights

- Das Unternehmen konzentrierte sich auf den Ausbau pharmazeutischer Forschungsinitiativen über seine Juva Research-Abteilung

- Das Unternehmen identifizierte und nominierte JUVA-019 für weitere klinische Forschung und Profilentwicklung, angetrieben von Spitzenergebnissen aus einer internen Studie, die zeigte, dass die Nicht-Cannabinoid-Verbindung signifikante entzündungshemmende Eigenschaften aufweist

- Die Juva-Niederlassung in Stockton erhielt eine staatliche Vertriebslizenz für ihre Anlage in Stockton, CA, mit dem Ziel, eine Fertigungslizenz zu erhalten

- Die letzte Bauphase der Anbauanlage in Stockton wurde begonnen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein, was die umsatzgenerierende Kapazität der Anlage effektiv verdreifachen wird

Das dritte Quartal 2021 war für unser Unternehmen ohne Zweifel eins der erfolgreichsten und wichtigsten Quartale bisher, sagte Doug Chloupek, CEO und Gründer von Juva. Unsere früheren Cannabisaktivitäten, die wir schon Jahre betreiben, begannen duchzustarten. Unser Liefergeschäft verzeichnete einen massiven Umsatzanstieg, wobei der Kundenstamm und das Produktangebot stetig wachsen. Die Bauarbeiten an unserem Anbauzentrum in Stockton wurden fortgesetzt, und ich freue mich, berichten zu können, dass die Arbeiten Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein werden. Diese Erweiterung wird unsere Kapazität mehr als verdreifachen, wobei unsere Ausgaben nur minimal ansteigen werden. Alles in allem war Q3 das erste voll operative Quartal unseres vertikal integrierten Cannabisgeschäfts in Kalifornien, dem größten legalisierten Cannabismarkt der Welt, und wir sind gerade erst am Anfang. Ich bin so stolz auf das, was das Team erreicht hat, und die Früchte dieser Arbeit werden immer deutlicher. Auf dem Weg ins neue Jahr planen wir, unsere Cannabisaktivitäten weiter zu optimieren, uns auf Profitabilität und nachhaltiges Wachstum zu konzentrieren und auf den Erfolgen aufzubauen, den wir in diesem Jahr erlebt haben.

Chloupek sagte weiter: Neben unseren Cannabisaktivitäten könnte das dritte Quartal für die wissenschaftlichen Durchbrüche, die wir in unserer Forschungsabteilung erlebt haben, noch wichtiger gewesen sein. Von Anfang an war das wichtigste Ziel von Juva, die medizinischen Aspekte der Cannabispflanze durch Wissenschaft und Forschung zu entschlüsseln. Im August dieses Jahres haben wir die Topline-Ergebnisse aus der präklinischen Forschung bekannt gegeben, die wir intern durchgeführt haben und die zu unserer Nominierung des ersten Wirkstoffs in unserer klinischen Entwicklungspipeline, JUVA-019, geführt hat. Obwohl sie in der Cannabispflanze gefunden wird, ist die Verbindung kein Cannabinoid, und wir konnten erfolgreich ein Patent auf ihre entzündungshemmende Wirkweise anmelden, was Juva ein wirklich einzigartiges Wertversprechen im Bereich der Cannabisforschung gab. Seit ihrer Identifizierung und Nominierung haben wir weitere Forschungsarbeiten durchgeführt, einschließlich vergleichender und In-vivo-Studien, die gezeigt haben, dass JUVA-019 erhebliche entzündungshemmende Eigenschaften besitzt und die von bekannteren Cannabinoiden wie CBD und THC sogar noch übertrifft. Wir sind von der Entdeckung begeistert und sind überzeugt, dass wir etwas gefunden haben, das natürlich in der Cannabispflanze vorkommt und die Potenz hat, einen der größten therapeutischen Märkte der Welt anzusprechen. Wir planen, diese Hypothese im kommenden Monat zügig weiter zu untersuchen - und zwar auf eine Weise, die unserer Meinung nach ein völlig neues Wertversprechen für Juva als Unternehmen schafft. Insgesamt könnte ich nicht begeisterter sein von dem, was unser Unternehmen erreicht hat und welche Chancen vor uns liegen.

FÜR DAS BOARD,

-Doug Chloupek-

Doug Chloupek, CEO & Gründer

Juva Life Inc.

inquiries@juvalife.com

Über Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FWB: 4VV)

Juva Life bedient sich modernster wissenschaftlicher Methoden, um sowohl im Cannabiskonsumsegment als auch in der Medizin, die keine Cannabinoide verwendet, sichere und wirksame Wellness- und Pharmaprodukte zu kreieren, weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Das Unternehmen setzt seine Roadmap 2018 erfolgreich um und beginnt zunächst mit der Standardisierung von Anbau, Extraktion und Formulierung, um den Verbrauchern reproduzierbare Vorteile zu bieten. Juva baut auf diesen chemischen Fähigkeiten der Naturproduktverarbeitung auf und schließt jetzt die pharmakologische Forschung ein. Das Unternehmen wird die Einnahmen aus seinem Einzelhandelsgeschäft dafür verwenden, die Vermarktung und klinische Entwicklung von Juva-019 und Juva-041 sowie von anderen potenziell wertvollen Bioaktivstoffen ohne Cannabinoidbezug, die für wichtige Konsum- und Pharmaprodukte benötigt werden, zu forcieren. Juva arbeitet daran, den Cannabismarkt auf das Niveau des modernen Investment-Grade-Geschäftsmodells dieser Branche zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://juvalife.com/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Juva Life Investor Relations

Tel: +1 833-333-5882 (JUVA)

E-Mail:- inquiries@juvalife.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit es sich nicht um historische Fakten handelt, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und sonstige Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die den vorgenannten zugrunde liegenden Annahmen enthalten. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Aussichten oder deren Verneinung bzw. andere ähnliche Ausdrücke bezüglich Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, identifiziert werden. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen zu den Zielen und Geschäftsplänen des Unternehmens; der Entwicklung von Produkten, der Vermarktungsstrategie und zukünftigen Kooperationen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sein Schlüsselpersonal zu halten; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern, sowie alle anderen Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens (Management Discussion and Analysis) für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr unter der Überschrift Risiken und Unsicherheiten beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus gelten alle zukunftsgerichteten Informationen nur zu dem Zeitpunkt, zu dem solche Aussagen getroffen werden. Von Zeit zu Zeit ergeben sich neue Faktoren, und es ist der Unternehmensleitung möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen eines jeden dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß im Voraus zu beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um Informationen oder Ereignisse, die nach dem Datum, an dem sie erstellt wurden, eintreten, oder dem Eintreten unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen., es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62970

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62970&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA48222R1010

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.