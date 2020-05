IRW-PRESS: Mawson Resources Ltd.: Mawson bohrt 4,9 Meter mit einem Gehalt von 18,0 g/t Gold und 1.236 ppm Kobalt im tiefsten Abschnitt bei Palokas, Finnland

Vancouver, Kanada - Mawson Resources Limited (Mawson oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/play/mawson-resources-closes-c17-million-financing-corporate-update/) (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) freut sich, weitere hochgradige Gold- und Kobaltergebnisse aus fünf zusätzlichen Bohrlöchern im Prospektionsgebiet Palokas zu melden, die im Rahmen des letzten Winterbohrprogramms über 14,1 Kilometer in dem zum 100 % unternehmenseigenen Projekt Rajapalot in Finnland gebohrt wurden.

Wichtigste Ergebnisse:

- Im tiefsten mineralisierten Abschnitt, der bisher bei Palokas gebohrt wurde, PAL0236, wurden 4,9 Meter mit einem Gehalt von 18,0 g/t Gold, 1.236 ppm Kobalt, 18,8 g/t Goldäquivalent (AuÄq) ab Meter 449,7 durchteuft, einschließlich 2,0 Meter mit 31,2 g/t Gold ab Meter 452,6 (Tabellen 1-4, Abbildungen 1-3);

- PAL0236 liegt 360 Meter vertikal und 450 Meter einfallend von der Oberfläche aus, 250 Meter von der abgeleiteten Ressource von 2018 (>2 g/t unterer Cutoff-Gehalt) und 140 Meter NW und einfallend vom früher gemeldeten Bohrloch PAL0222 8.2 Meter mit einem Gehalt von 19,1 g/t Au, 1.572 ppm Kobalt, 20,1 g/t AuÄq ab Meter 266,9 Meter und 190 Meter von PAL0228, 7,0 Meter mit einem Gehalt von 17,0 g/t Gold, 2.168 ppm Kobalt, 18,4 g/t AuÄq ab Meter 251,4;

- Bohrloch PAL0216, das 24 Meter nordöstlich von PAL0222 bei Palokas liegt, ergab 4,0 Meter mit einem Gehalt von 6,0 g/t Gold, 456 ppm Kobalt, 6,3g/t AuÄq ab Meter 262,0, 1,0 Meter mit 3,2 g/t Gold ab Meter 273,9 sowie 2,0 Meter mit einem Gehalt von 7,4 g/t Gold ab Meter 319,0 (Tabellen 1-4, Abbildungen 1-3).

Herr Hudson, der Chairman und CEO, nahm dazu wie folgt Stellung: Mit den Bohrungen erhalten wir weiter beeindruckend hochgradige Abschnitte von 4,9 Metern mit einem Gehalt von 18,0 g/t Gold und 1.236 ppm Kobalt in unserem bisher tiefsten Abschnitt bei Palokas. Das Projekt liefert im Rahmen von signifikanten Stepout-Bohrungen weiterhin Erzgehalte und Mächtigkeiten und bietet gleichzeitig die Kapazität für Erweiterungen, insbesondere entlang des Einfallwinkels und südlich in Richtung des Prospektionsgebiets South Palokas. Mit der geologischen Modellierung anhand der Kernprotokollierung und Analysen sind wir weiter im Zeitplan, sodass zu Beginn des 3. Quartals 2020 eine aktualisierte Ressourcenschätzung für Rajapalot vorliegen sollte.

In dieser Meldung werden die Untersuchungsergebnisse für Gold und Kobalt aus fünf Bohrlöchern des Prospektionsgebiets Palokas bekannt gegeben (PAL0215, 0216, 0231, 0233 und 0236). Das Winterbohrprogramm 2020 bestand aus 37 Bohrlöchern über 14.132 Meter (einschließlich eines Keilbohrlochs und der Vertiefung eines bestehenden Bohrlochs). Bisher hat Mawson die Ergebnisse aus 29 Bohrlöchern am 20. Januar, 5. und 28. Februar, 9. März, 20. April 2020 und in der heutigen Pressemitteilung veröffentlicht. Acht Bohrlöcher sind noch zu melden.

Diverse hochgradige Zonen innerhalb der größeren Mineralisierung in Palokas - South Palokas zeichnen sich ab, je mehr Bohrergebnisse vorliegen. Mit PAL0236 werden die hochgradigen Abschnitte der bisher in Rajapalot gebohrten Abschnitte von Tabelle 4 weiter bekräftigt (2 g/t Gold unterer Cutoff-Gehalt). Die hochgradigen Abschnitte der Bohrkampagne von 2020 sind eine signifikante Erweiterung des Prospektionsgebiets Palokas (Abbildungen 2 und 3). Dazu gehören Bohrloch PAL0222 (8,2 Meter mit einem Gehalt von 19,1 g/t Au, 1.572 ppm Kobalt, 20,1 g/t AuÄq), die einfallende Ausdehnung wird anhand der flacheren Durchörterung in PAL0228 (7,0 Meter mit einem Gehalt von 17,0 g/t Gold, 2.168 ppm Kobalt, 18,4 g/t AuÄq) in Richtung PAL0236 und PAL0194 (7,8 Meter mit 5,1 g/t Au, 4.454 ppm Kobalt, 7,9 g/t AuÄq ab Meter 425,1) definiert. Die Kontinuität dieser hochgradigen Trends ist sehr erfreulich, wobei das Unternehmen immer mehr über die genauere Verteilung der Mineralisierung erfährt. Alle drei Prospektionsgebiete mit abgeleiteten Ressourcen in Rajapalot bleiben offen und erfordern weitere Bohrungen.

Zu den weiteren hier gemeldeten Ergebnissen aus dem Prospektionsgebiet Palokas zählen PAL0215 mit 3,8 Metern mit einem Gehalt von 0,7 g/t Gold, 194 ppm Kobalt, 0,9 g/t AuÄq ab Meter 294,9, und PAL0231 mit 2,3 Metern mit einem Gehalt von 3,1 g/t Gold, 272 ppm Co, 3,1 g/t AuÄq ab Meter 342,0. PAL0233 enthielt keine nennenswerte Mineralisierung.

Eine Draufsicht der absolvierten Bohrlöcher und der Standorte der hier gemeldeten Bohrlöcher sind in den Abbildungen 1-3 enthalten, die entsprechenden Bohrlochansatz- und Analysedaten finden sich in den Tabellen 1-3. Die Abschnitte in der Draufsicht (Abbildung 2) und im Schrägschnitt in Abbildung 3 sind farblich nach AuÄq-Gehalt gekennzeichnet, um die höhergradigen Zonen bei Palokas und South Palokas hervorzuheben.

Unter der Annahme einer schichtgebundenen Kontrolle wird die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts dahingehend interpretiert, dass sie ca. 90 % der beprobten Mächtigkeit beträgt. Abschnitte nur mit Gold werden mit einem unteren Cutoff-Gehalt (Mindesterzgehalt) von 0,5 g/t Gold über eine Mächtigkeit von 1 Meter gemeldet. Es wurde kein oberer Cutoff-Gehalt angesetzt. Sofern Daten für Kobalt vorliegen, wurde ein unterer Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t AuÄq verwendet, und zwar anhand der Modifizierung des optimierten unteren Cutoff-Gehalts für den Tagebau von 0,37 g/t AuÄq gemäß WhittleTM, der für die Ressource von 2018 entwickelt wurde, neu berechnet für einen Dollarwert pro Tonne anhand der derzeitigen durchschnittlichen Gold- und Kobaltpreise (daher ist der Cutoff-Gehalt der Ressource von 2018 von 0,37 g/t AuÄq der gleiche Wert pro Tonne wie der heutige Wert von 0,30 g/t AuÄq). Bei Gold unterhalb der Nachweisgrenze wird der halbe Cutoff-Gehalt für die Berechnung des durchschnittlichen Gehalts eines Abschnitts und die Bestimmung des Goldäquivalentwerts verwendet.

Technischer und ökologischer Hintergrund

In dem Bohrprogramm werden bis zu fünf Diamantbohranlagen von Arctic Drilling Company OY (ADC) und Kati OY (Kati) eingesetzt, alle mit Wasserrückführung und Bohrklein-Probenahmesystemen. Der Kerndurchmesser beträgt NQ2 (50,7 mm). Die Kerngewinnungsraten sind ausgezeichnet und betragen durchschnittlich nahezu 100 % im frischen Gesteinsmaterial. Nach Fotografieren und Protokollierung in den Rovaniemi-Anlagen von Mawson werden die Kernintervalle von durchschnittlich 1 Meter bei mineralisierten Proben und 2 Metern bei tauben Proben in den Kern-Anlagen von Geological Survey of Finland (GTK) in Rovaniemi, Finnland, halbiert. Die verbleibende Kernhälfte wird für Prüfungs- und Referenzzwecke zurückbehalten. Die Analyseproben werden durch kommerziellen Transport vom Standort zur Anlage Oy von CRS Minlab in Kempele, Finnland, verschickt. Die Proben wurden für Gold anhand des PAL1000-Verfahrens vorbereitet und analysiert; dazu gehört das Zermahlen der Probe in Stahlbehältern mit abrasiven Medien unter Beifügung von Zyanid, gefolgt von der Messung des Goldes in der Lösung mit Flammen-AAS-Ausrüstung. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (einschließlich Kobalt) werden bei CRS Minlab zermalmt, dann zu den MSA-Laboren in Vancouver, Kanada, geflogen und anhand der ICP-MS-Methode mit einem Aufschluss aus vier Säuren analysiert. Das QS-/QK-Programm von Mawson besteht aus der systematischen Einfügung von zertifizierten Standardproben mit bekanntem Goldgehalt, von Doppelproben durch Viertelung des Kerns und von Leerproben im Bereich des interpretierten mineralisierten Gesteins. Darüber hinaus fügt CRS Leer- und Standardproben in den Analyseprozess ein.

Bei der Berechnung der AuÄq-Werte wurden die durchschnittlichen Gold- und Kobaltpreise für drei Monate wie folgt angesetzt:

- Durchschnittlicher Goldpreis: $ 1.580 pro Unze

- Durchschnittlicher Kobaltpreis: $ 14,50 pro Pfund

- Dies führte zur Goldäquivalent-Formel von g/t AuÄq = Au g/t + (Co ppm/1.589).

Das Muttergestein der Gold- und Kobaltmineralisierung enthält Sulfide (Pyrrhotit>>Pyrit) mit Biotit-Muskovit-Chlorit-Schiefer bei South Palokas und Mg-Fe-Amphibolith-Biotit-Chlorit-Gestein bei Palokas. Die Gänge und die Bruchflächen-Füllmineralien umfassen Pyrrhotin, Magnetit und Magnetit-Pyrrhotin (+/- Quarz, Turmalin). Ferner sind retrogrades Chlorit nach Biotit, Generationen von sekundärem Muskovit (Serizit) und auf Erzgänge beschränktes Chlorit +/- Turmalin und Magnetit vorhanden. Die vorläufige RFA-Handanalyse bestätigt das Vorhandensein von dazugehörigem Scheelit und Molybdänit, wobei ersterer unter UV-Licht als winzige Äderchen und Einsprengungen sichtbar ist. Die mit dem Gold in Zusammenhang stehenden Mineralien sind eindeutig post-metamorphisch, reduziert und höchstwahrscheinlich durch hydrothermale Flüssigkeiten der nahe gelegenen granitoiden Intrusionen bedingt. Chlorit und feiner Muskovit werden als Silicat-Mineralien der niedrigsten Temperatur mit Gold betrachtet, strukturell begrenzt in offensichtlicher räumlicher Verbindung mit Quarz- und/oder Kali-Feldspat-Erzgängen. Das alterierte Gestein, welches das mineralisierte Paket einschließt, enthält lokal große Mengen an Talk und Turmalin.

Alle Karten wurden nach dem KKJ3/dem einheitlichen Koordinatensystem von Finnland (EPSG:2393) erstellt.

Der qualifizierte Sachverständige für die finnischen Projekte von Mawson, Dr. Nick Cook, President von Mawson und ein Fellow des Australasian Institute of Mining Metallurgy, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und verifiziert.

Technischer Bericht gemäß NI 43-101:

Am 19. Dezember 2018 reichte Mawson einen unabhängigen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 (der Technische Bericht gemäß dem NI 43-101) zur Mineralressourcenschätzung für die Prospektionsgebiete Raja und Palokas in dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Rajapalot in Finnland ein (der Technische Bericht gemäß NI 43-101), der die Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Dezember 2018 stützte. Der Technische Bericht gemäß NI 43-101 wurde von den Herren Rod Webster von AMC Consultants Pty Ltd (AMC) in Melbourne, Australien, und Dr. Kurt Simon Forrester von Arn Perspective in Surrey, England, autorisiert. Sowohl Herr Webster als auch Dr. Forrester sind unabhängige qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101. Der Technische Bericht gemäß NI 43-101 kann über die Website des Unternehmens unter www.mawsonresources.com oder das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden. Für die Ressource von 2018 wurde der Wert für das Goldäquivalent (AuÄq) anhand der damaligen durchschnittlichen Preise berechnet, was die folgende Formel ergab: g/t AuÄq = Au g/t + (Co ppm/608) mit angenommenen Preisen für Co von $ 30/Pfund und Au von $ 1.250/Uz. Der AuÄq-Wert variiert aufgrund der Au- und Co-Preise.

Über Mawson Resources Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, PINKSHEETS:MWSNF)

Mawson Resources Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes nordisches/arktisches Explorationsunternehmen etabliert, dessen Hauptaugenmerk auf sein Vorzeige-Gold-Kobaltprojekt Rajapalot in Finnland gerichtet ist.

Tabelle 1: Informationen zu den Standorten der Bohrlöcher aus den Winterbohrprogramm 2019-20 im Projekt Rajapalot (Finnisches Raster, Projektion KKJ3; das Postscript A bezieht sich auf ein Tochterbohrloch außerhalb des primären Bohrlochs, und der Tiefenbereich des Bohrlochs ist angegeben)

Bohrloch-ID RechtsweHochwerAzimuNeigunRL Tiefe (m)ProjeKommenta

rt t t g kt r

PAL0201D, 3408545,737260356,0 -67,2 179,392,2 Raja Au & Co

erweitert 6 ,2 3 bis gemeldet

524,6 am 20.

April

2020

PAL0202 3408978,7374402229 -45 175,769,6 PalokKeine

0 ,6 9 as signifi

kanten

Ergebni

sse

28.

Feb.

2020

PAL0202A 3408978,7374402229 -45 175,451,0 PalokAu

0 ,6 9 bis as gemelde

826,7 t 5.

Feb.

2020

, Co

28.

Feb.

2020

PAL0203 3408272,7373630058 -63 173,415,5 SouthAu

5 ,5 6 Palo gemelde

kas t 5.

Feb.

2020

, Co

28.

Feb.

2020

PAL0204 3408522,7373604235 -85 173,149,2 SouthAu

0 ,3 4 Palo gemelde

kas t 20.

Jan.

2020;

Co 28.

Feb.

2020

PAL0205 3408586,7373802058 -49 173,191,5 PalokAu

2 ,7 5 as gemelde

t 20.

Jan.

2020;

Co 28.

Feb.

2020

PAL0206 3408463,7373917063 -57 173,326,2 PalokAu

5 ,2 7 as gemelde

t 5.

Feb.

2020

, Co

28.

Feb.

2020

PAL0207 3408609,7373894057 -76 173,200,2 PalokAu

8 ,5 7 as gemelde

t 5.

Feb.

2020

, Co

28.

Feb.

2020

PAL0208 3408540,7372692052 -75 179,555,4 Raja Keine

7 ,8 1 signifi

kanten

Ergebni

sse

20.

Apr.

2020

PAL0209 3408471,7373638058 -82 173,200,8 SouthErgebnis

1 ,3 5 Palose

kas aussteh

end

PAL0210 3408609,7373894054 -86 173,198,0 PalokAu & Co

8 ,5 7 as gemelde

t 28.

Feb.

2020

PAL0211 3408463,7373917063 -50 173,232,2 PalokAu & Co

5 ,2 7 as gemeldet

09.

März

2020

PAL0212 3408255,7373708059 -75,5 172,492,6 SouthKeine

2 ,2 5 Palo signifi

kas kanten

Ergebni

sse

20.

Apr.

2020

PAL0213 3408272,7373630060 -73,5 173,509,3 SouthAu & Co

5 ,5 6 Palo gemelde

kas t 28.

Feb.

2020

PAL0214 3408609,7373894057 -52 173,154,3 PalokAu & Co

8 ,5 7 as gemeldet

09.

März

2020

PAL0215 3408676,7374105237 -77,5 173,395,5 PalokAu & Co

1 ,0 8 as hierin

gemelde

t

PAL0216 3408463,7373917062 -65 173,344,6 PalokAu & Co

5 ,2 7 as hierin

gemelde

t

PAL0217 3408540,7372692052 -79,5 179,519,2 Raja Keine

7 ,8 1 signifi

kanten

Ergebni

sse.

20.

Apr.

2020

PAL0218 3408310,7373979075 -58 173,469,4 PalokAu & Co

5 ,7 8 as gemeldet

20.

Apr.

2020

PAL0219 3408272,7373630059 -57,9 173,419,7 SouthErgebnis

5 ,5 6 Palose

kas aussteh

end

PAL0220 3408255,7373708062 -80 172,501,1 SouthAu & Co

2 ,2 5 Palogemeldet

kas 20.

Apr.

2020

PAL0221 3408463,7373917096 -53,5 173,280,4 PalokAu gemel

5 ,2 7 as det 09.

März

2020

,

Co hieri

n

gemelde

t

PAL0222 3408463,7373917066 -71,5 173,355,1 PalokAu gemel

5 ,2 7 as det 09.

März

2020

,

Co hieri

n

gemelde

t

PAL0223 3408272,7373630061 -79 173,404,1 SouthErgebnis

5 ,5 6 Palose

kas aussteh

end

PAL0224 3408168,7373753063 -78,5 171,560,6 SouthErgebnis

5 ,6 4 Palose

kas aussteh

end

PAL0225 3408255,7373708070 -85 172,490,9 SouthAu & Co

2 ,2 5 Palogemeldet

kas 20.

Apr.

2020

PAL0226 3408540,7372692053 -83,5 179,487,8 Raja Au & Co

7 ,8 1 gemeldet

20.

Apr.

2020

PAL0227 3408463,7373917069 -77,5 173,359,4 PalokErgebnis

5 ,2 7 as se

aussteh

end

PAL0228 3408463,7373917110 -67 173,311,4 PalokAu & Co

5 ,2 7 as gemeldet

20.

Apr.

2020

PAL0229 3408168,7373753056 -81,2 171,635,5 SouthErgebnis

5 ,6 4 Palose

kas aussteh

end

PAL0230 3408486,7372775047 -82 177,631,4 Raja Ergebnis

6 ,8 0 se

aussteh

end

PAL0231 3408463,7373917073 -82,7 173,395,6 PalokAu & Co

5 ,2 7 as hierin

gemelde

t

PAL0232 3408270,7373875057 -60 173,524,0 PalokErgebnis

3 ,9 8 as se

aussteh

end

PAL0233 3408585,7373802058 -70 173,167,5 PalokKeine

8 ,5 5 as signifi

kanten

Ergebni

sse,

Hierin g

emeldet

PAL0234 3408270,7373875054 -56 173,178,7 PalokBohrloch

3 ,9 8 as abgebro

chen

PAL0235 3408207,7373667047 -81 173,176,9 SouthErgebnis

9 ,6 0 Palose

kas aussteh

end

PAL0236 3408270,7373875049 -56 173,530,0 PalokAu & Co

3 ,9 8 as hierin

gemelde

t

Tabelle 2: Abschnitte aus dem Winterbohrprogramm 2019-20. Die Abschnitte werden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t AuÄq (unter Verwendung aktualisierter Gold- und Kobaltpreise von $ 1.580 pro Unze bzw. 14,50 pro Pfund) über einen 1 Meter gemeldet. Es wurde kein oberer Cutoff-Gehalt angewandt.

Projekt Bohrloch-Von (m)Bis (m) MächtigkAu g/tCo AuÄq

ID eit ppm g/t

(m)

Raja PAL0201D1450,75 451,85 1,10 3,82 20415,1

Raja PAL0201D 451,85 453,00 1,15 0,23 23 0,2

Palokas PAL0202A 771,4 781,5 10,1 0,6 317 0,8

South PAL0203 303,0 315,0 12,0 5,4 22216,8

Palokas

einschließlich 303.0 311,0 8,0 7,9 26729,6

South PAL0204 88,2 89,1 0,9 1,7 881 2,3

Palokas

South PAL0204 93,7 104,0 10,3 5,7 961 6,3

Palokas

einschließlich 97.0 103,0 6,0 8,4 901 8,9

Palokas PAL0205 95,0 107,9 12,9 1,8 590 2,2

einschließlich 101.0 104,0 3,0 6,4 606 6,8

Palokas PAL0205 114,0 118,0 4,0 <0,05 820 0,5

Palokas PAL0206 249,8 255,2 5,4 0,1 11890,8

Palokas PAL0206 262,2 264,2 2,0 14,1 370 14,4

Palokas PAL0206 296,4 299,2 2,8 0,8 880 1,3

Palokas PAL0206 305,3 308,3 3,0 <0,05 23241,5

Palokas PAL0207 117,3 119,3 2,0 <0,05 678 0,4

Palokas PAL0207 121,6 125,6 4,0 0,3 383 0,6

Palokas PAL0207 145,2 148,6 3,4 0,7 552 1,1

Palokas PAL0207 150,8 158,4 7,6 1,6 506 2,0

Palokas PAL0207 164,0 166,0 2,0 <0,05 578 0,4

Palokas PAL0207 170,8 172,0 1,2 <0,05 13980,9

Palokas PAL0210 128,3 151,7 23,4 1,0 565 1,4

Palokas PAL0210 153,6 158,1 4,5 3,9 302 4,1

Palokas PAL0211 246,4 254,3 7,9 0,1 14821,0

Palokas PAL0211 293,9 296,8 2,9 0,9 159 1,0

South PAL0213 250,2 252,0 1,8 2,8 150 2,9

Palokas

South PAL0213 256,0 257,0 1,0 2,2 222 2,3

Palokas

South PAL0213 261,0 263,0 2,0 0,8 257 1,0

Palokas

South PAL0213 293,0 310,7 17,7 3,8 880 4,3

Palokas

einschließlich 294.0 304,0 10,0 6,5 10127,2

South PAL0213 317,0 323,0 6,0 9,2 136410,0

Palokas

Palokas PAL0214 119,9 124,7 4,8 2,4 894 2,9

einschließlich 122.0 123,7 1,7 6,4 761 6,8

Palokas PAL0215 294,9 298,6 3,7 0,7 194 0,9

Palokas PAL0216 259,0 266,0 7,0 3,5 731 3,9

einschließlich 262.0 266,0 4,0 6,0 456 6,3

Palokas PAL0216 273,9 274,9 1,0 3,2 99 3,2

Palokas PAL0216 319,0 321,0 2,0 7,4 3 7,4

Palokas PAL0218 403,0 410,0 7,0 0,2 504 0,5

Palokas PAL0218 432,4 433,4 1,0 4,0 378 4,2

Palokas PAL0218 448,3 450,3 2,0 0,0 908 0,6

South PAL0220 366,0 367,0 1,0 0,4 76 0,4

Palokas

South PAL0220 370,0 371,0 1,0 0,3 189 0,5

Palokas

South PAL0220 376,0 376,7 0,7 3,9 189 4,0

Palokas

Palokas PAL0221 213,0 216,0 3,0 1,0 304 1,2

Palokas PAL0221 234,3 236,9 2,6 6,2 304 6,4

Palokas PAL0222 262,8 264,8 2,0 0,0 798 0,5

Palokas PAL0222 266,9 279,1 12,2 13,2 132614,0

einschließlich 266.9 275,1 8,2 19,1 157220,1

South PAL0225 344,0 359,0 15,0 0,9 246 1,1

Palokas

South PAL0225 415,8 420,8 5,0 1,3 363 1,5

Palokas

Raja PAL0226 450,6 455,6 5,0 0,4 694 0,8

Palokas PAL0228 241,8 261,3 19,5 7,1 10067,8

einschließlich 251.4 258,4 7,0 17,0 216818,4

Palokas PAL0231 342,0 344,3 2,3 3,1 272 3,1

Palokas PAL0236 449,7 454,6 4,9 18,0 131718,8

Tabelle 3: Einzelne Analysewerte aus den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöchern.

Bohrloch-IVon (m)Bis MächtigkAu g/tCo ppmAuÄq

D (m) eit

(m)

PAL0215 294,9 296,5 1,6 0,8 182 0,9

PAL0215 296,5 297,4 0,9 <0,1 11 <0,1

PAL0215 297,4 298,6 1,2 1,1 346 1,3

PAL0216 259,0 260,0 1,0 0,1 1101 0,8

PAL0216 260,0 261,0 1,0 0,1 1407 1,0

PAL0216 261,0 262,0 1,0 0,3 786 0,8

PAL0216 262,0 263,0 1,0 6,3 918 6,9

PAL0216 263,0 264,0 1,0 6,1 259 6,2

PAL0216 264,0 265,0 1,0 8,2 413 8,5

PAL0216 265,0 266,0 1,0 3,3 235 3,4

PAL0231 342,0 343,0 1,0 5,9 68 5,9

PAL0231 343,0 344,3 1,3 0,9 429 0,9

PAL0236 442,2 443,0 0,8 0,3 215 0,4

PAL0236 443,0 443,9 1,0 0,1 37 0,1

PAL0236 443,9 444,9 1,0 <0,1 68 0,1

PAL0236 444,9 445,5 0,6 0,1 237 0,2

PAL0236 445,5 446,5 1,0 0,3 115 0,4

PAL0236 446,5 447,6 1,1 0,1 718 0,5

PAL0236 447,6 448,7 1,1 0,1 50 0,1

PAL0236 448,7 449,7 1,0 0,1 48 0,1

PAL0236 449,7 450,7 1,0 22,2 3408 24,3

PAL0236 450,7 451,6 0,9 2,4 1195 3,1

PAL0236 451,6 452,6 1,0 1,9 698 2,3

PAL0236 452,6 453,6 1,0 35,3 761 35,8

PAL0236 453,6 454,6 1,0 27,0 615 27,4

Tabelle 4: Die 40 wichtigsten hochgradigen Abschnitte des Projekts Rajapalot. Beachten Sie, dass 19 dieser Abschnitte (fettgedruckt) nicht in der 2018 abgeleiteten Ressource enthalten waren. Die Abschnitte werden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 2,0 g/t AuÄq (unter Verwendung aktualisierter Gold- und Kobaltpreise von $ 1.580 pro Unze bzw. 14,50 pro Pfund) über einen 1 Meter gemeldet. Es wurde kein oberer Cutoff-Gehalt angewandt. PAL0236 rangiert im Projekt Rajapalot, gemessen an der Gehaltsmächtigkeit, unter den zehn besten Abschnitten.

Bohrloch-IVon (m) Bis (m)AbschnitAu g/t Co ppmAuÄq AuÄq

D t g*w

(m)

PAL0093 252,2 261,8 9,7 23,1 1080 23,7 229,2

PRAJ0009 5,9 7,9 2,0 99,9 1196 100,6201,2

PAL0222 266,9 275,1 8,2 19,1 1572 20,1 165,0

PRAJ0006 1,3 16,3 15,0 9,2 769 9,7 144,9

PAL0228 251,4 258,4 7,0 17,0 2168 18,4 128,8

PRAJ0107 26,7 32,7 6,0 20,4 705 20,8 125,1

PAL0030 110,2 120,2 10,0 9,7 562 10,1 101,0

PAL0027 34,4 41,2 6,8 14,1 659 14,5 98,7

PAL0236 449,7 454,7 5,0 18,0 1317 18,8 94,2

PAL0188 321,6 328,6 7,0 11,9 1641 12,9 90,6

PRAJ0003 0,0 3,0 3,0 27,5 851 28,0 84,1

PAL0203 303,0 311,0 8,0 7,9 2672 9,6 76,7

PAL0190 381,8 387,8 6,0 11,8 949 12,4 74,6

PAL0075 82,2 91,0 8,8 7,5 1229 8,3 73,0

PAL0092 246,0 249,0 3,0 23,3 1413 24,2 72,7

PAL0213 294,0 304,0 10,0 6,5 1008 7,1 71,1

PAL0204 93,7 103,0 9,3 6,3 1018 6,9 64,2

PAL0194 425,1 432,9 7,8 5,1 4454 7,9 61,7

PAL0118 381,0 382,6 1,6 37,3 1143 38,0 60,8

PAL0213 317,0 323,0 6,0 9,0 1364 9,9 59,4

PAL0188 307,7 315,6 8,0 5,9 1840 7,0 55,8

PRAJ0114 61,1 68,1 7,0 7,1 947 7,7 53,8

PRAJ0004 2,0 10,3 8,3 5,9 454 6,2 51,4

PAL0190 374,0 378,0 4,0 11,2 1758 12,3 49,3

PRAJ0022 10,0 24,0 14,0 3,0 580 3,4 47,7

PAL0198 171,2 178,8 7,6 5,0 1484 6,0 45,3

PRAJ0109 42,7 49,7 7,0 6,0 494 6,3 44,1

PAL0085 125,1 131,9 6,8 5,5 850 6,0 40,7

PAL0016 211,0 214,4 3,4 11,0 475 11,3 38,4

PRAJ0109 38,7 39,7 1,0 34,9 574 35,3 35,3

PRAJ0111 42,1 44,9 2,8 11,7 1218 12,5 35,0

PAL0062 186,5 192,5 6,0 5,3 369 5,5 33,2

PRAJ0025 16,9 22,8 5,9 5,4 339 5,6 33,1

PAL0227 296,2 299,2 3,0 9,3 607 9,7 29,1

PRAJ0005 10,7 19,2 8,6 3,1 474 3,4 28,8

PAL0173 276,1 281,0 4,9 4,6 1805 5,8 28,5

PAL0206 262,2 263,2 1,0 28,0 377 28,2 28,2

PAL0182 87,0 93,2 6,2 4,0 553 4,3 26,7

PAL0197 303,5 312,2 8,8 1,5 2341 3,0 26,2

PAL0119 16,0 19,0 3,0 8,6 68 8,7 26,0

