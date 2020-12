IRW-PRESS: Micron Waste Technologies Inc: Micron Technologies lässt sich bei der United States Food and Drug Administration registrieren, begrüßt den Aufruf des gewählten Präsidenten Biden zum Tragen von Masken und richtet dritte Produktionsschicht ein

Vancouver (British Columbia), 8. Dezember 2020. Micron Waste Technologies Inc. (Micron oder das Unternehmen) (CSE: MWM, OTC: MICWF, Frankfurt: 7FM2) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Micron Technologies Inc. (Micron Technologies), ein Hersteller persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Kanada, sich am 27. Juni 2020 bei der amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde, der United States Food and Drug Administration (die US-FDA), registrieren lassen hat.

Besitzer und Betreiber von Einrichtungen, die medizinische Geräte zur Verwendung in den Vereinigten Staaten herstellen oder vertreiben, müssen sich bei der US-FDA registrieren lassen. Micron Technologies hat sich sowohl als Hersteller als auch als Vertreiber von medizinischen Geräten registrieren lassen.

Die US-FDA erfordert überdies die Registrierung eines jeden Gerätes, das von einem Besitzer oder Betreiber hergestellt und vertrieben wird. Die dreilagige Gesichtsmaske mit der Modellnummer F2100 von Micron Technologies wurde mit der Produktklassifizierung Face Mask (Except N95 Respirator) For General Public/Healthcare Personnel Per lie Guidance (in etwa: Gesichtsmaske [außer N95-Atemschutzmaske] für die allgemeine Öffentlichkeit/Gesundheitspersonal nach Anleitung) und seine dreilagige chirurgische Gesichtsmaske mit der Modellnummer F2100 wurde mit der Produktklassifizierung Mask, Surgical (in etwa: Maske, chirurgisch) registriert.

Die Registrierung bei der US-FDA ist ein bedeutender Meilenstein für Micron Technologies, da sie es dem Unternehmen ermöglicht, seine medizinischen Geräte in den Vereinigten Staaten zu verkaufen.

Der gewählte US-Präsident Biden (President Elect) fordert verstärktes Tragen von Masken, als die Inzidenzzahl der Coronavirusinfektionen in den USA die 14-Millionen-Marke übersteigt.

Die Vereinigten Staaten brechen ihre Coronavirusrekorde, nachdem die täglichen Neuinfektionen, Todesfälle und Krankenhauseinweisungen neue Höchststände erreichen. Laut CNN wird der gewählte Präsident Biden bei Ablegen seines Amtseids im Januar an alle Amerikaner appellieren, für seine ersten symbolischen 100 Tage im Amt eine Maske zu tragen. Der gewählte Präsident Biden sagte gegenüber CNN: Nur 100 Tage eine Maske tragen, nicht für immer. Einhundert Tage. Und ich glaube, dass wir damit einen deutlichen Rückgang erreichen werden.

Micron Technologies begrüßt den Aufruf des gewählten Präsidenten Biden an die Amerikaner, während der ersten 100 Tage seiner Amtszeit Masken zu tragen.

Micron Technologies ist derzeit vollständig ausverkauft und hat eine dritte Produktionsschicht eingeführt, um der steigenden Nachfrage nachzukommen.

Parteien, die an einer Zusammenarbeit mit Micron Technologies oder am Kauf seiner zertifizierten Gesichtsmasken in medizinischer Qualität interessiert sind, werden gebeten, www.micronti.com zu besuchen oder sich an Milan, Corporate Development, unter milan@micronti.com zu wenden.

Über Micron Waste Technologies Inc.

Micron ist ein Industrie- und Technologie-Unternehmen mit einer Produktionsstätte in Delta, British Columbia. Das Unternehmen entwickelt seine Organivore- und Pharmavore-Abfallfermenter mit seiner firmeneigenen Technologie Das Unternehmen stellt über sein Tochterunternehmen Micron Technologies auch medizinische Gesichtsmasken, die den ASTM F2100 Standards entsprechen, her.

