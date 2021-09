IRW-News: Modern Plant Based Foods Inc.: Modern Plant Based Foods beginnt den Prozess der Börsenzulassung an der NASDAQ

IRW-PRESS: Modern Plant Based Foods Inc.: Modern Plant Based Foods beginnt den Prozess der Börsenzulassung an der NASDAQ

VANCOUVER, BC, 2. September 2021- Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) (Modern Plant Based Foods) oder (das Unternehmen), ein prämierter Hersteller von pflanzlichen Nahrungsmitteln, gibt bekannt, dass es den Prozess des Uplistings an der Börse Nasdaq einleiten wird. Das Unternehmen wird mögliche Vermittler prüfen und voranschreiten, um die notwendigen Anforderungen für einen Wechsel an die Nasdaq zu erfüllen, sobald das Zulassungsverfahren für seine derzeitige OTC-Notierung erfolgreich abgeschlossen ist.

Die Börsennotierung an der Nasdaq ermöglicht es uns, durch größere Kosteneinsparungen auf unserem Weg zur Profitabilität Shareholder Value zu erzeugen, während wir uns anderen branchenführenden CPG-Unternehmen an einer führenden globalen Börse anschließen, meinte Cassidy McCord. Wir sind dankbar dafür, dass wir in der Lage sind diesen großen Schritt, ein vorrangig notiertes Wertpapier zu werden, zu machen.

Tara Haddad wechselt in die Position der Gründerin und wird von Joni Berg als CEO abgelöst. In ihrer Rolle als Gründerin wird Frau Haddad weiterhin mit dem Unternehmen an wichtigen Initiativen zur Geschäftsentwicklung arbeiten, während Frau Berg für das Tagesgeschäft verantwortlich sein wird. Frau Haddad wird auch aus dem Board of Directors zurücktreten.

Nachdem ich dieses Unternehmen vor drei Jahren gegründet habe, halte ich es für den richtigen Zeitpunkt, das Unternehmen an Frau Berg zu übergeben, eine Kollegin, die mit kitskitchen ein großartiges Unternehmen aufgebaut hat und die seit vielen Jahren im Lebensmittelbereich tätig ist. Ich habe absolutes Vertrauen in ihre Fähigkeit, unser Unternehmen in die richtige Richtung zu führen, und als Gründerin werde ich sie weiterhin beim Wachstum des Unternehmens unterstützen. In den kommenden Jahrzehnten werden die Konsumgewohnheiten der Millennials und Gen-X bestimmen, wohin sich dieses Unternehmen entwickelt. Diese Altersgruppen werden die Konsumgewohnheiten der Verbraucher diktieren, und die Tatsache, dass Joni an der Spitze des Unternehmens steht, wird die Langlebigkeit und das Wachstum dieses Unternehmens sicherstellen und für anhaltenden Erfolg sorgen, meint Tara Haddad.

Frau Berg hat 7 Jahre damit verbracht, kitskitchen, dessen Produkte derzeit bei vielen großen Einzelhändlern in British Columbia gelistet sind, aufzubauen. Frau Berg hielt bereits Positionen bei großen Unternehmen wie Lululemon, Rogers Communications und Bell Media . Frau Berg konzentriert sich darauf, das Wachstum voranzutreiben und verfügt über ein breites Spektrum an operativen Fähigkeiten in den Bereichen CPG-Produktion und Marketing, Vertrieb und Geschäftsbetrieb sowie bei der Einführung unternehmensweiter Prozesse zur Verbesserung der Produktivität, Kostensenkung und Kundenzufriedenheit.

Tara hat unglaubliche Arbeit geleistet und das Unternehmen von einer Idee zu dem globalen Lebensmittelhersteller gemacht, der wir heute sind. Mit multinationalen Mitarbeitern und mehreren Vertriebskanälen in ganz Nordamerika war das Wachstum in nur zwei Jahren eine unglaubliche Leistung. Ich werde mich bemühen, dieses aggressive Wachstumsmuster fortzusetzen, mit einer starken Ausrichtung auf innovative Produkte, Marketing und Übernahmen, meint Joni Berg.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es sein zuvor angekündigtes, nicht-vermitteltes Privatplatzierungsangebot für 840.337 Einheiten zu einem Preis von 1,19 Dollar pro Einheit mit einem Bruttoerlös von 1 Mio. Dollar abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragenen Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber über einen Zeitraum von zwei Jahren zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,48 Dollar pro Stammaktie. Der Erlös aus diesem Angebot wird vom Unternehmen für allgemeine Betriebsmittelzwecke, Marketing und Investor-Relations-Aktivitäten verwendet.

Über Modern Plant-Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Produkten auf pflanzlicher Basis anbietet, einschließlich Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten, Suppen und vegane Snacks. Unsere Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhändlern in ganz Kanada erhältlich, unter anderem auch in unseren eigenen Modern Wellness Bars in Vancouver. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für eine pflanzliche Lebensweise und wissen, wie wichtig es ist, Verbrauchern nahrhafte und nachhaltige Alternativen zu bieten, ohne dabei auf Geschmack zu verzichten. Unser Ziel ist es, dass Menschen Lebensmittel mit gutem Gewissen essen können. Deshalb wählen wir bewusst Zutaten aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden.

Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür pflanzliche Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs zu verwenden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Tanya Todd

Communications Director

tanya@modernfoods.ca

Tel.: 604-395-0974

MODERN PLANT BASED FOODS INC.

700 W Georgia St #2500,

Vancouver, BC V7Y 1B3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Chancen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: das Unternehmen und seine Geschäfte und Perspektiven; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens; das Umsatzwachstum des Unternehmens, die geplante Expansion, die Bekanntheit der Marken des Unternehmens, das Absatz- und Umsatzwachstum, die Verwendung des Erlöses aus der Finanzierung sowie das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalausstattung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; die Fähigkeit, Einzelhandelspartner für den Vertrieb der Produkte des Unternehmens zu finden; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61244

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61244&tr=1

