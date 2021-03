IRW-News: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune Digital Assets kündigt Bitcoin-Mining und Partnerschaft mit Link Global an

IRW-PRESS: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune Digital Assets kündigt Bitcoin-Mining und Partnerschaft mit Link Global an

Vancouver, British Columbia - 04. März 2021 - Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V:NDA) (OTC:NPPTF) (FWB:1NW) (Neptune oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es in den kommenden Wochen mit dem Mining von Bitcoin (BTC) beginnen wird. Neptune ist eine Partnerschaft mit der Firma Link Global Technologies (CSE:LNK) (OTC:LGLOF) (FWB:LGT) (Link) eingegangen, die Rack-Fläche, Strom, Anlagen und Wartung für bis zu 1.500 ASIC-Mining-Maschinen bereitstellen wird. Neptune schätzt, dass auf dem aktuellen Mining-Schwierigkeitsstands 1.500 Maschinen etwa 0,7 BTC pro Tag produzieren würden. Weitere Details zu Neptunes anfänglichem Einsatz von ASIC-Minern und der Skalierung werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Die Wirtschaftlichkeit des Bitcoin-Minings hat sich in den letzten Monaten drastisch verändert, und daher sehen wir dies als eine weitere wachsende Einnahmequelle für unsere Aktionäre. Die Partnerschaft mit Link ermöglicht uns einen schnellen Einstieg in das Bitcoin-Mining mit der Möglichkeit, so schnell zu skalieren, wie es unsere Ressourcen erlauben. Wir beabsichtigen, kostengünstiges und hochprofitables Mining zu betreiben, indem wir die Expertise und das betriebsfertige System von Link zusammen mit den ASIC-Minern von Neptune nutzen. Wie immer ist Neptune bestrebt, die Betriebskosten niedrig zu halten und gleichzeitig unsere Bilanz um digitale Vermögenswerte zu erweitern. Wir freuen uns sehr darauf, dieses Projekt zu skalieren, um einen maximalen Wert für unsere Aktionäre zu erzielen, sagte der CEO von Neptune, Cale Moodie.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Kryptowährungsportfolio mit Investitionen in Tokens mit hoher Marktkapitalisierung, in Proof-of-Stake [PoS = Anteilsnachweis] -Kryptowährungen, im dezentralen Finanzwesen und in damit verbundenen Blockchain-Technologien.

